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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
11 мая 2021 08:44
Метки: Юмор   картинки   приколы   
4955
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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46  комментариев
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118
Лучший Друг 5 часов назад
Комментарий к фото
Чечевица чечевится!
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2k
glazz_19 Минуту назад
Комментарий к фото
Что характерно, подпись несет в себе нотки восхищения, типа "какие датчане хорошие, о пчелках заботятся". Интересно, сколько дерьма бы вылилось на законодательную власть в России, если бы эта власть такой закон пропихнула?
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276k
Booharik Полчаса назад
Комментарий к фото
Я даже анекдот вспомнил:
Идёт мужик по весеннему лесу. Видит - сверху ноги детские свисают. Мужик подумал, что кто-то ребенка казнил. Подходит ближе - нет, живая девочка, зубами за ветку берёзы держится.
- Девочка, ты чего там делаешь? - спросил мужик.
- Фок верёвовый фью, ф вякотью.
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5k
Nikolay Полчаса назад
Комментарий к фото
А хрен что делает?
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3
Андрей 42 минуты назад
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губы смыкают, когда высасывают.
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8k
shimpansky 49 минут назад
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У тебя Linux установлен?
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380
partners74 Час назад
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да тут плакат справа бомбит
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615
LisA Час назад
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-мужик, типа, это, скоко с обезьянкой?
-сфотографироваться?
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1k
вася васильев Час назад
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Один охотник другому:
Слушай, а как зайца от зайчихи отличить?
Да просто. Берешь его за уши, ставишь его на землю и внимательно смотришь:
Если побежал значит заяц, а если побежала зайчиха.
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1k
вася васильев Час назад
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....на лыжах))
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16k
Юрий 2 часа назад
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Чё не так то?
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1k
вася васильев 2 часа назад
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Женат Разведённый холост)))
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16k
Юрий 2 часа назад
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16k
Юрий 2 часа назад
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Зачем зайчихе усы?
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1k
ddp 4 часа назад
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Лайкодрочеры уже не стесняясь заявляют что выкладываются ради лайков и очень трепетно следят за их количеством.
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19k
Слепой Пью 4 часа назад
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Мазня! Челубеем тут должна быть сцобака!!!
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118
Лучший Друг 5 часов назад
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Смотря с какой он стороны...
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118
Лучший Друг 5 часов назад
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Интересно, это фейк или реально такие существуют?
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380
partners74 Лучший Друг Час назад
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к сожалению, такие существа реально существуют. самофотографирование (оно же сэлфи) - психическая болезнь, вероятно уже неизлечимая
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10k
Михалыч 5 часов назад
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кошОчка?
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118
Лучший Друг 5 часов назад
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Оливки?
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118
Лучший Друг 5 часов назад
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Тюлени относятся к подотряду псовых, так что да....
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118
Лучший Друг Sergiy Rambus 2 часа назад
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Даа!
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Лучший Друг Sergiy Rambus Час назад
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Ну немного буксанул в терминологии
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