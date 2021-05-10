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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
10 мая 2021 22:16
Метки: история   ретро   фото   
713
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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14k
Corvus Corax 8 часов назад
"Софи Лорен снимает мерки"
Вообще-то не она снимает, с нее снимают...

"Собака с медалями в зоомагазине в Москве"
Я знал ВСЕ зоомагазины в Москве, их и было-то - по пальцам сосчитать, так ни в одном не было такого интерьера.
Похоже - это "Птичка"...
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30
Darina 2 часа назад
А кто такая Т.Самохина?
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76
Alex 5 часов назад
Все они заодно. Что пятнистые, что плешивые. Все они против нас.
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