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Подборка интересных исторических ретро фотографий.
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Участковый врач поликлиники № 115 Краснопресненского района Т. Самохина едет на вызов к больному на дом, Москва, 1962 год
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5 мая 1961 года Алан Шепард стал первым человеком Соединенных Штатов, побывавшим в космосе. Суборбитальный полет Freedom 7 длился всего 15 минут.
18.
БТР-60ПБ и МДК-165 "Джейран" Балтийского флота СССР, конец 1970 годов.
Бойцы ННА ГДР с 73-мм СПГ-9 "Копье" во время имитации высадки десанта и защиты берега в Западной части Балтийского моря
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Мисс СССР Юлия Лемигова, позирует в купальнике во время записи конкурса Мисс Вселенная 1991 в Лас-Вегасе, штат Невада.
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Стоянка зараженной радиацией техники, участвовавшей в ликвидации аварии на ЧАЭС, Украина, 1993 год.
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Американские танкисты, укрываются от вспышки, находясь в 5 км от эпицентра ядерного взрыва мощностью 29 килотонн. 5 мая 1955 года
За ядерными испытаниями 5 мая 1955 года в пустыне Невада (операция "Cue") наблюдали военные, журналисты и энтузиасты. По официальным данным, в зоне поражения находились только материальные объекты.
60 танков и 25 БМП были направлены в эпицентр ядерного взрыва, спустя 10 минут после детонации боеприпаса мощностью почти 30 килотонн (поражение условного противника).
60 танков и 25 БМП были направлены в эпицентр ядерного взрыва, спустя 10 минут после детонации боеприпаса мощностью почти 30 килотонн (поражение условного противника).
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Обработка профиля Джорджа Вашингтона в мемориальном комплексе на горе Рашмор. Южная Дакота. США. 1940 год
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