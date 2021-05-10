25.

За ядерными испытаниями 5 мая 1955 года в пустыне Невада (операция "Cue") наблюдали военные, журналисты и энтузиасты. По официальным данным, в зоне поражения находились только материальные объекты.



60 танков и 25 БМП были направлены в эпицентр ядерного взрыва, спустя 10 минут после детонации боеприпаса мощностью почти 30 килотонн (поражение условного противника).