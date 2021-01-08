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Вместилища детских душ на острове Тиниан

Вместилища детских душ на острове Тиниан (4 фото)

Автор:
08 января 2021 12:00
Сообщество : Истории
Метки: Марианские острова   Тага   вместилище   душа   камень   легенда   сооружение   чаморро   
1747
4

Северные Марианские острова – это не только место для приятного отдыха, но и территория, где сохранились остатки древних поселений. Некоторые исследователи уверены, что их построили существа гигантского роста. Остатки колонн носят название латте-стоунов или камней Тага. И есть мнение, что именно с этого участка суши и начала появляться земная твердь.

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Метки: Марианские острова   Тага   вместилище   душа   камень   легенда   сооружение   чаморро   
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5  комментариев
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7k
Клёст 2 часа назад
Ну надо же - можно сказать типовая мифология во всех частях света.
Чудеса))
Ну надо же - можно сказать типовая мифология во всех частях света. Чудеса))
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7
Дым 14 минут назад
Срочно в эфир. На Рен-ТВ
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289
Миша 2 часа назад
Жалкое подобие острова Пасхи (Рапа-Нуи)

Жалкое подобие острова Пасхи (Рапа-Нуи)
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2k
Ivan 3 часа назад
-Что проще разгрузить, вагон риса или вагон мертвых детей?
-Конечно, мертвых детей! Рис на вилы плохо насаживается
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7
Дым Ivan 11 минут назад
А как определить, что некоторые из них исчо живы?
Вилы трясутся
А что может быть страшнее чем вагон мертвых младенцев?
Когда некоторые из них живы
А исчо страшнее?
Когда они пытаются проесть себе дорогу наверх
А исчо страшнее?
Когда им это удается
А исчо страшнее?
Ну, кто знает продолжение?
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