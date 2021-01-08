Вместилища детских душ на острове Тиниан

Как использовали эти камни? Когда испанцы прибыли на остров, они увидели колонны, на вершинах которых были установлены эти чаши. Ученые выдвинули версии, что конструкции как раз и представляют собой сваи для домов местных жителей. Когда сюда прибыли немцы, они дали странным объектам название латте по аналогии с чашкой кофе. В действительности на языке чаморро латте – это камень.

После случившегося в 1907 году землетрясения колонны упали. Камни Тага – это те из них, что остались стоять. В первозданном виде осталась только одна. Высота оставшихся каменных сооружений – 4,6 м. А находятся они в центральной части деревни Сан Хосе – столицы острова. Считается, что их было 18, и они были опорой дома древнего вождя чаморро Тага.