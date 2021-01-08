Вместилища детских душ на острове Тиниан

Северные Марианские острова – это не только место для приятного отдыха, но и территория, где сохранились остатки древних поселений. Некоторые исследователи уверены, что их построили существа гигантского роста. Остатки колонн носят название латте-стоунов или камней Тага. И есть мнение, что именно с этого участка суши и начала появляться земная твердь.
Естественно, этого доподлинно неизвестно. И красивую легенду местные жители используют для привлечения туристов. В соответствии с ней же, отправной точкой Марианских островов некогда был остров Гуам, населенный людьми огромного роста, которые и построили сохранившиеся до наших дней странные сооружения. Когда сюда прибыли экспедиции под предводительством Магеллана, то моряки были поражены видом местных жителей – чаморро, которые по сравнению с европейцами были настоящими исполинами.
Но каким образом объяснить появление этих гигантских сооружений на острове Тиниан? Доставка на лодках не представляется возможной. Неужели глыбы переносили вручную? Вполне может быть, поскольку рост исполинов позволял им легко преодолевать расстояние между островами по дну. Документальным подтверждением размеров местных жителей чаморро являются рисунки очевидцев, датированные XVI-XVII веком. Они действительно были значительно выше испанцев. Еще одним фактическим доказательством являются дома: их каменные основания превышают 2 метра. Зачем нужны такие сооружения для человека обычного роста?
Как использовали эти камни? Когда испанцы прибыли на остров, они увидели колонны, на вершинах которых были установлены эти чаши. Ученые выдвинули версии, что конструкции как раз и представляют собой сваи для домов местных жителей. Когда сюда прибыли немцы, они дали странным объектам название латте по аналогии с чашкой кофе. В действительности на языке чаморро латте – это камень.
После случившегося в 1907 году землетрясения колонны упали. Камни Тага – это те из них, что остались стоять. В первозданном виде осталась только одна. Высота оставшихся каменных сооружений – 4,6 м. А находятся они в центральной части деревни Сан Хосе – столицы острова. Считается, что их было 18, и они были опорой дома древнего вождя чаморро Тага.
Из-за сверхъестественных способностей, которыми он обладал с детства, Тага пытался убить его собственный отец. Он сбежал с острова и поселился на Роте. По мере взросления он начал возведение удивительного сооружения, но посчитал идею несовершенной и отказался от завершения ее реализации.
Тага стал вождем, женился, у него начали рождаться дети. И он понял, что дети превосходят его по силе и возможностям. И Тага стал расправляться с собственными наследниками. По легенде, из 12 в живых осталась только старшая дочь. Она страдала и в итоге решилась на убийство. После этого души убитых детей вселились в колонны, которые сразу же пали. А в последней – той, что осталась стоять, заключена душа старшей дочери, решившейся прервать роковую цепочку смертей.
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Чудеса))
-Конечно, мертвых детей! Рис на вилы плохо насаживается
Вилы трясутся
А что может быть страшнее чем вагон мертвых младенцев?
Когда некоторые из них живы
А исчо страшнее?
Когда они пытаются проесть себе дорогу наверх
А исчо страшнее?
Когда им это удается
А исчо страшнее?
Ну, кто знает продолжение?