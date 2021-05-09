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SpaceX в десятый раз запустила и посадила одну и ту же первую ступень Falcon 9

SpaceX в десятый раз запустила и посадила одну и ту же первую ступень Falcon 9 (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 мая 2021 11:38
Метки: Falcon 9   SpaceX   SpaceX Falcon 9   Starlink   ракета   ракета Falcon 9   
498
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Компания SpaceX запустила 27 партию из 60 интернет-спутников Starlink. Во время этого запуска компания впервые запустила и посадила одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9 в десятый раз. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.

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Метки: Falcon 9   SpaceX   SpaceX Falcon 9   Starlink   ракета   ракета Falcon 9   
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3k
3BE3DA4ET 5 часов назад
Вот жлоб, хотя бы покрасил заново..
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245
manul74 11 минут назад
вот когда 10 раз вернется... тогда и поговорим
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66k
Холодненький 57 минут назад
Рогозин за это время поправился на 12 килограмм..
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249
Филимон Филимонов Час назад
Да чтож такое то?Опять Спа секс?
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0
11 2 часа назад
Можно только поздравить Falcon 9 - хоть и маленький, но юбилей.)
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10k
Bill 5 часов назад
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6k
Фельдъегерь 5 часов назад
PR-менеджер Маска не спит. Как же без него-то мы узнаем про гения (не Кодзима)?
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354
Лучший Друг Фельдъегерь 40 минут назад
Что-то я не увидел там про "2 запуска у маска"


Смотрю, ты вообще не понимаешь смысла вопросов. Не вижу смысла с тобой далее общаться
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9k
uutb 5 часов назад
А, что там Росскосмос? Поет?
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312
Вася uutb 2 часа назад
При чем тут Роскосмос? Спроси лучше, что делают "наши" олигархи, сколько яхт, вилл и футбольных клубов прикупили и построили за последние годы Роттенберги, Вексельберги и Абрамовичи. Все олигархи наживаются на людях, но кто-то остается в истории, как Нобиль, Третьяков и т.д., а кто-то яхтами меряется.
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5k
insaider 5 часов назад
Космическую (типа) ракету на высоту в 10 км поднимают! Маску что никто не сказал,что космос выше?!
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