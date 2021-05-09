Постепенно SpaceX наращивала темпы повторных запусков и во время очередного запуска 60 интернет-спутников Starlink достигла символической вехи в многоразовом использовании первых ступеней, запустив и посадив одну и ту же ступень в десятый раз. Во время этой миссии компания использовала ступень с индексом B1051. Впервые эта ступень применялась во время первого запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon в марте 2019 года. В последующих восьми миссиях она запускала спутники: в двух миссиях она помогала выводить сторонние спутники (RADARSAT и SXM-7), а в остальных шести она запускала собственные спутники Starlink, при помощи которых SpaceX планирует развернуть на орбите глобальную сеть аппаратов для доступа в интернет с почти любой точки Земли. Головной обтекатель этой ракеты также был использован ранее во время другой миссии.