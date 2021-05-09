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Компания SpaceX запустила 27 партию из 60 интернет-спутников Starlink. Во время этого запуска компания впервые запустила и посадила одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9 в десятый раз. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.
SpaceX известна своим необычным подходом к созданию ракет-носителей. Для снижения стоимости вывода грузов в космос она после запуска сажает первые ступени ракеты Falcon 9 на морскую платформу или космодром, чтобы затем запустить ее снова в составе новой ракеты. В 2017 году компания впервые успешно повторно запустила одну и ту же первую ступень, а в 2018 году начала использовать новое поколение ракеты, которое лучше предыдущих адаптировано для многоразового использования. На тот момент первые ступени Falcon 9 использовались повторно лишь по одному разу, но с новым поколением компания планировала довести ресурс первой ступени с минимальной межполетной диагностикой до десяти запусков, после которых ее необходимо разобрать для тщательной диагностики и замены части узлов.
Постепенно SpaceX наращивала темпы повторных запусков и во время очередного запуска 60 интернет-спутников Starlink достигла символической вехи в многоразовом использовании первых ступеней, запустив и посадив одну и ту же ступень в десятый раз. Во время этой миссии компания использовала ступень с индексом B1051. Впервые эта ступень применялась во время первого запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon в марте 2019 года. В последующих восьми миссиях она запускала спутники: в двух миссиях она помогала выводить сторонние спутники (RADARSAT и SXM-7), а в остальных шести она запускала собственные спутники Starlink, при помощи которых SpaceX планирует развернуть на орбите глобальную сеть аппаратов для доступа в интернет с почти любой точки Земли. Головной обтекатель этой ракеты также был использован ранее во время другой миссии.
Десятый полет этой ступени состоялся 9 мая. В 9:42 по московскому времени Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала с космодрома базы ВВС США на мысе Канаверал. Через несколько минут после взлета первая ступень отделилась от второй и затем совершила успешную посадку на морскую платформу, ставшую для нее уже десятой.
На пресс-конференции в конце апреля Илон Маск заявил, что, судя по всему, у первой ступени нет очевидного предела переиспользования, поэтому компания намерена запускать эту и другие часто летавшие ступени повторно во время миссий Starlink, пока во время одной из них не возникнет какая-либо поломка. Использовать ступени с рекордным количеством полетов для пилотируемых запусков SpaceX не планирует. В то же время Маск отметил, что два или три полета перед таким запуском лучше запуска абсолютно новой ступени, потому что позволяют проверить все ее узлы в условиях реального полета.
После разработки последней модификации Falcon 9 и Falcon Heavy инженеры SpaceX сосредоточились на создании ракеты Starship, которая изначально проектируется как полностью многоразовая: обе ее ступени смогут возвращаться на Землю после запуска. На текущий момент компания несколько раз запустила прототипы второй ступени ракеты на высоту от 10 до 12 километров. Последний из них состоялся 6 мая и стал первым полностью успешным, потому что ракета впервые не только села после полета, но и не взорвалась после этого, как случалось до этого.
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Смотрю, ты вообще не понимаешь смысла вопросов. Не вижу смысла с тобой далее общаться
а ты почему то написал что два у Маска.
проектирует многоразовую ракету и одновременно доказывает что многоразовость экономически не выгодна.
Маск на этот раз НЕ ВЗОРВАЛ Starship