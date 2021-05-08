30 лет без Янки

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9 мая (по версии следствия) 1991 года не стало Яны Станиславовны Дягилевой
О Янке было уже написано немало, в том числе и мной (Янка), поэтому, хочу здесь остановиться на одном событии, о котором я, к стыду своему, узнал лишь 3 месяца назад…
Памятник королеве сибирского рока Яне Дягилевой открыли 4 сентября 2020 года в Новосибирске. Новый монумент установили на могиле певицы на Заельцовском кладбище.
Хмурый день был чем-то похож на песни Янки Дягилевой – надрывные, тяжёлые, порой обнажающие всю безысходность того времени, в которое жила и творила Янка. Но удивительно: в момент открытия нового монумента плотно затянутые над Новосибирском тучи раздвинулись и лучи солнца осветили и могилу певицы, и новую скульптуру — словно сами небеса оценили то, что одной из самых знаковых в музыкальной жизни Новосибирска фигуре наконец-то отдали должное не только её поклонники, но и власти города. С тем, что событие многое значит для поклонников рока в Новосибирске, согласны и представители администрации города.
«Когда мы говорим про новосибирскую культуру и то, чем мы гордимся, всегда вспоминаем о балете, театрах. Но в последнее время мало говорим о том, что в нашем городе жила одна из основательниц женского рок-движения, — призналась на открытии памятника Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска. — Я немного застала то время, имела счастье подпевать её песням. И мне приятнее всего, что когда я вчера сказала, что поеду на такое значимое событие – а я считаю его именно таким – мои дети спели несколько песен Янки. Значит, всё-таки её дело живёт, значит мы гордимся нашей Янкой».
То, что песни Янки Дягилевой действительно живет в сердцах людей, в том числе в сердцах молодых людей, подтверждает её могила: и сегодня на ограду вешают фенечки, бусы, в почтовый ящик, висящий здесь, кидают письма и записки, обращенные к погибшей певице. Здесь в годовщину её гибели и в день рождения собираются новосибирцы, чтобы под гитару исполнить её песни. Делать это теперь будет удобнее — на могиле установили беседку, от которой рукой подать и до пресловутого почтового ящика, и до нового памятника.
Он удивит тех, кто не привык к иносказаниям и метафорам, которыми полны песни Янки: лёгкая фигурка то ли держит в руках бусину, из любимых Яной фенечек, то ли тянется к солнцу. Автор эскиза Маргарита Воронова, призналась, что хотела показать лёгкость и детскую непосредственность, которая была свойственна певице. По словам Анны «Нюрыча» Владыкиной, памятник символизирует девичью фигуру с гитарой за спиной, с «руки тянутся к солнцу и голова тоже к солнцу. Янке это бы точно понравилось».
«О том, что она прошла нелёгкий путь, уже говорили сегодня. Да, но она, надо отдать ей должное, была неунывающая, — вспоминает отец Янки, Станислав Дягилев. — Благодарю за уважительное отношение к памяти моей дочери. Это дорого стоит — то, что вас пришло так много».
Однако многие считают, что памяти Янки Дягилевой в городе уделяют мало внимания — эта певица достойна большего.
«Очень важно, чтобы мы продолжили эту память, — считает новосибирский краевед Константин Голодяев. — У нас нет ни одного сборника нашей поэтессы. Это позор! Нет дисков с её песнями, хотя туристы, приезжающие сюда со всех стран, спрашивают у нас её диски. А мы ничего не можем дать. Дом Янки хоть и защищен законом, но никому не нужен. Нужно исправить это!»
«Очень важно, чтобы мы продолжили эту память, — считает новосибирский краевед Константин Голодяев. — У нас нет ни одного сборника нашей поэтессы. Это позор! Нет дисков с её песнями, хотя туристы, приезжающие сюда со всех стран, спрашивают у нас её диски. А мы ничего не можем дать. Дом Янки хоть и защищен законом, но никому не нужен. Нужно исправить это!»
Олег «Манагер» Судаков (ех-ГрОб, Коммунизм, Родина): «Яна любила скульптора [Вадима] Сидура и слегка в его духе получился памятник — символично, лаконично и хорошо. Сказали несколько слов — отец, друзья, автор эскиза памятника и зам. мэра. Звучали песни Янки, и все прошло человечно и без казёнщины. Говорили от сердца и с большим уважением. Собралось человек 30 — музыканты, знакомые, друзья, кто застал начало восхождения Яны. День светлый и печальный, и много у всех слов, чувств и эмоций. Мы любим и благодарны Яне, за короткую, но очень пронзительную жизнь, за поэзию, за песни, за человечность и веру в светлое начало людей…»
Автор: Ася Малютина, фото и видео Елены Волжанкиной («Gorsite.ru», 4 сентября 2020)
Источники:
https://yandex.ru/turbo/gorsite.ru/s/news/gorod/pamyatnik_yanke_dyagilevoy_otkryli_v_novosibirske/
https://www.nashe.ru/news/na-mogile-yanki-dyagilevoy-ustanovili-novyy-memorial
https://yandex.ru/turbo/gorsite.ru/s/news/gorod/pamyatnik_yanke_dyagilevoy_otkryli_v_novosibirske/
https://www.nashe.ru/news/na-mogile-yanki-dyagilevoy-ustanovili-novyy-memorial
Авторский пост
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