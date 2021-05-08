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30 лет без Янки

30 лет без Янки (17 фото + 2 видео)

Автор:
08 мая 2021 22:47
Метки: имена   легенды   музыка   
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9 мая (по версии следствия) 1991 года не стало Яны Станиславовны Дягилевой

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5  комментариев
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705
Сергей 3 часа назад
в ее творчестве очень сильно прослеживаются мотивы Летова.
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37k
dima423 2 часа назад
Красивый голос, клевые песни) щас переслушал несколько
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15k
Maks Es 2 часа назад
Кто все эти люди?
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