30 лет без Янки

«Когда мы говорим про новосибирскую культуру и то, чем мы гордимся, всегда вспоминаем о балете, театрах. Но в последнее время мало говорим о том, что в нашем городе жила одна из основательниц женского рок-движения, — призналась на открытии памятника Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска. — Я немного застала то время, имела счастье подпевать её песням. И мне приятнее всего, что когда я вчера сказала, что поеду на такое значимое событие – а я считаю его именно таким – мои дети спели несколько песен Янки. Значит, всё-таки её дело живёт, значит мы гордимся нашей Янкой».