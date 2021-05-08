Бесславный конец партайгеноссе Мартина Бормана

Главным основанием для подобных сомнений был тот факт, что Нюрнбергский трибунал осудил Бормана заочно. Обычный юридический казус: нет тела – нет дела – смерть не доказана. Свидетельским показаниям выживших эсэсовцев, в первую очередь водителя Гитлера Эриха Кемпке, который видел, как во время прорыва взрывная волна накрыла Бормана, юристы и прокуроры не поверили. Якобы тот путался в своих показаниях – видел Бормана то на броне танка, то бегущего рядом, то вообще плетущегося позади. То, что Кемпке был тыловой крысой, первый раз оказавшейся в реальном бою, никого не беспокоило. И винить в этом юристов нельзя. Все эти следователи, прокуроры, особисты высшего ранга, как советские, так и западные, тоже были штабными сидельцами, нюхавшими порох только на расстоянии нескольких километров.

Любой настоящий фронтовик скажет, что все подробности боя запомнить невозможно. Тем более новичку, оказавшемуся в первый раз под огнем. В память врезается лишь то, что касается непосредственно тебя. А уж следить за тем, что творится с другими, попросту невозможно. Показаниям фюрера Гитлерюгенда Артура Аксмана, который утверждал, что видел смертельно раненного Бормана, значения почему-то не придали, посчитав, что тот хочет прикрыть выжившего партайгеноссе.

Тем не менее, следователи поехали на место, где Кемпке видел Бормана, покопались палочками в земле, в руины не лезли, трупа годичной давности, естественно, не нашли. И пошел гулять по миру миф о прорвавшемся из осажденного Берлина Бормане.

Больше всего во всех этих домыслах о побеге Гитлера, Бормана и иже с ними из Берлина меня раздражает и смешит фраза «скрытно покинули город». Дальше о прорыве авторы не распространяются. Как будто речь идет об обычной прогулке типа вечернего променада. Сразу становится ясно, что эти борзописцы никогда не служили, тем более, не воевали. О войне судят по многочисленным кинобоевикам, где неуязвимые герои изничтожают одной обоймой десяток врагов.

Между тем, любой военный скажет, что прорыв из окружения – это очень сложная тактическая операция, чаще всего оборачивающаяся неудачей. Если повезет, и прорыв удастся, то потери всё равно будут огромны – 50-90% личного состава. А шансы вырваться из осажденного, плотно блокированного города, каким был Берлин в конце апреля, минимальны. Один из тысячи! И то, этот шанс имеют лишь опытные, обстрелянные фронтовые «крысы», такие как Эрих Дорднье или Отто Скорцени. Много ли наших бойцов вырвались из осажденного Бреста? Из сталинградского «котла» пешочком вырвался всего один немец. Из «котла» под Яссами в 1944 году прорвались в Венгрию лишь единицы, а там, в отличие от Сталинграда, немцы активно шли на прорыв.