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Бесславный конец партайгеноссе Мартина Бормана

Бесславный конец партайгеноссе Мартина Бормана (7 фото)

Автор:
08 мая 2021 22:13
Метки: война   история   нацисты   
730
7

Многие не сомневаются в том, что одному из главных нацистских преступников, начальнику Партийной канцелярии НСДАП Мартину Борману удалось избежать наказания. Дескать, он сумел скрытно вырваться из осажденного Берлина, добраться до Южной Америки и там основать колонию-поселение из бывших нацистов. В этом, были уверены и многие известные писатели, в том числе Юлиан Семенов, описавший выживших Бормана и Мюллера в книжках про Штирлица.

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Метки: война   история   нацисты   
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8k
MakDag 2 часа назад
Борман минусанул.
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10k
кира 2 часа назад
Слухов о бегстве Бормана и других нацистских главарей не возникало бы, если бы в Аргентине и Бразилии не было бы и до сегодняшнего дня не существовало целых поселений немцев с середины 40-х годов. Если бы не было большого количества потомков нацистов, изменивших имена и доживавших свой век в мире и благополучии.
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