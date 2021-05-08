Световое шоу дронов над мемориалом во Ржеве

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В ночь с 7 на 8 мая в небо над Ржевским мемориалом советскому солдату взмыла тысяча дронов. Это световое шоу было приурочено к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Инициаторами мероприятия стали активисты Российского движения школьников. Помогали им специалисты группы компаний «Геоскан» и Научно-производственного объединения «СтарЛайн».
Школьники расставляли аппараты, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск. И когда все было готово, по команде специалистов дроны поднялись в ночное небо.
Дроны «нарисовали» огромный орден в форме ордена Отечественной войны, копию памятника Советскому солдату.
Завершилось десятиминутное представление "Голубем мира".
Павел Степанов, заместитель генерального директора ГК "Геоскан", помогавший школьникам с запуском, отметил, что это было непростое шоу, пусть и высокотехнологичное. Ребята вложили в него частичку своей души. Изучая современные технологии, дети познают и в историю страны.
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Упали на колени все русские, перед погибшими русскими и нерусскими!!! И нехер парады устраивать, память почтите!
(грустно)