FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2725 постов • 1050 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Световое шоу дронов над мемориалом во Ржеве

Световое шоу дронов над мемориалом во Ржеве (4 фото + 3 видео)

Автор:
08 мая 2021 15:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ржев   Тверская область   день победы   дроны   мемориал   световое шоу   
900
4
3
В ночь с 7 на 8 мая в небо над Ржевским мемориалом советскому солдату взмыла тысяча дронов. Это световое шоу было приурочено к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Ржев   Тверская область   день победы   дроны   мемориал   световое шоу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Alex 2 часа назад
Здорово
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Андрей 4 минуты назад
Ржев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Андрей 9 минут назад
Народу было мгого, очень много.
Народу было мгого, очень много.
Народу было мгого, очень много.
Народу было мгого, очень много.
Народу было мгого, очень много.
Народу было мгого, очень много.
Народу было мгого, очень много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Дима Мильто 37 минут назад
Ща чубазавры из Житомира все об@срут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
514
Леший 46 минут назад
Я, перед Отцами своими на колени!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
514
Леший 48 минут назад
Вообще не понимаю этот парад, потом праздник пьяных морд, ведь для всех это выходной!!! У...бки. В этот день работать надо втройне, это не праздник, это слезы радости, что Война закончилась, ВЕЛИКАЯ!!!!! Ущербныу дол...бы, считающие этот день праздником!
Упали на колени все русские, перед погибшими русскими и нерусскими!!! И нехер парады устраивать, память почтите!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Oldman 59 минут назад
Молодцы!!! Только, у меня один вопрос, почему 8-го, а не 9-го?
(грустно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
Красиво, но это делать нужно двумя руками, а не одной! А другой писать, например, Роккосовский!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
727
Олег Шишкин 2 часа назад
На один день чиновники показушно вспомнят солдат второй мировой. Чтобы снова забыть про них на год.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Встречайте: роботизированная рыбка-фотограф BIKI Встречайте: роботизированная рыбка-фотограф BIKI Беспилотник Amazon готов доставлять товары на порог покупателям Беспилотник Amazon готов доставлять товары на порог покупателям Фотосъемка с помощью дронов от суперпрофессионала Чейза Гатмана Фотосъемка с помощью дронов от суперпрофессионала Чейза Гатмана Китайские пожарные дроны потушили высотку за считанные минуты Китайские пожарные дроны потушили высотку за считанные минуты Ветеран из США провёл индейский ритуал на воинском кладбище под Волгоградом Ветеран из США провёл индейский ритуал на воинском кладбище под Волгоградом
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92789



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео
3
45
Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео
20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями
1
51
20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Опрос показал, насколько сильно изменилось отношение россиян к работе на удалении
0
22
Опрос показал, насколько сильно изменилось отношение россиян к работе на удалении
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
1
22
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
1
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#прикол#подборка#природа#забавно#питомцы#аварии#наука
#интересно#люди#картинки#красота#СССР#сша#новости#приколы#автомобили#позитив
#история#в мире#факты#Россия#кино#актеры#отдых#интересное#дтп#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться