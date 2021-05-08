То, чему противостояли наши отцы и деды

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Сегодня в преддверие Дня Победы я хочу продемонстрировать вам редкие кадры грозного немецкого танка Второй Мировой, - «Тигра». Зачем ?!
Для того, чтобы вы максимально на сколько это возможно смогли прочувствовать с чем приходилось иметь дело нашим отцам и дедам. И они победили.
Для того, чтобы вы максимально на сколько это возможно смогли прочувствовать с чем приходилось иметь дело нашим отцам и дедам. И они победили.
Немецкий танк "Тигр"
Вот такой грозный танк массово применили в битве на Курской дуге, 5 июля 1943 года.
Танк "Тигр"
На данном кадре новейшие тяжелые танки «Тигр» впервые в августе 1942 года доставлены на боевые испытания на железнодорожную станцию под Ленинградом, но машинам сразу же потребовался ремонт.
Подбитый "Тигр"
Ну а здесь Советские офицеры осматривают подбитый «Тигр» 503-го батальона тяжелых танков (s.Pz.Abt. 503). Гвардии полковник И.Н. Бойко показывает пробоину от бронебойного снаряда в бортовой броне толщиной 80 мм. На переднем плане легендарный генерал М.Е. Катуков.
Здесь советские танкисты осматривают трофейный «Тигр» с бортовым № 132. Танк принадлежал 503-му тяжелому танковому батальону (s.Pz.Abt. 503), снят 15 июля 1943 года. В том же районе были сфотографированы машина № 212 и командирская № 13. Танк окрашен в стандартный цвет Dunkelgelb, бортовой номер черного цвета с белой окантовкой.
На данном снимке вы можете видеть движение колонны из «Тигров» 506-го тяжелого танкового батальона (s.Pz.Abt. 506) весной 1944 г. в западной Украине
На данном кадре Итальянские дети играют на брошенном «Тигре» (бортовой № 222) из состава 504-го тяжелого танкового батальона (s.Pz.Abt. 504), обратите внимание на след от попадания снаряда на маске орудия.
А здесь запечатлён "Тигр" 502-го тяжелого танкового батальона (s.Pz.Abt. 502) в районе Невеля, Псковская область, январь 1944 года.
Ну, а здесь вы видите башню, сорванную с погона. Даже такой "Титан" как Т-6 не был неуязвимой машиной.
Можно сказать, что 1943 год стал переломным. В этом году были две, самые великие битвы. Сталинградская Битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года (202 дня) и Ку́рская би́тва с 5 июля по 23 августа 1943 года (50 дней)
Можно сказать, что 1943 год стал переломным. В этом году были две, самые великие битвы. Сталинградская Битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года (202 дня) и Ку́рская би́тва с 5 июля по 23 августа 1943 года (50 дней)
Видео о том с чем пришлось столкнуться нашим отцам и дедам
Я часто спрашиваю себя, - А смог бы я так ?! А ты, смог бы ?!
А готов ли я на самопожертвование ? На той войне полягло 27 млн. советских людей. Ответить честно на этот вопрос невозможно. Почему, спросите вы ? Потому что надо оказаться в том времени и в той ситуации и тогда ответ придёт сам собой.
А готов ли я на самопожертвование ? На той войне полягло 27 млн. советских людей. Ответить честно на этот вопрос невозможно. Почему, спросите вы ? Потому что надо оказаться в том времени и в той ситуации и тогда ответ придёт сам собой.
Авторский пост
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С наступающим всех кому дорог этот великий праздник . Спасибо Советскому народу за то , что мы есть . С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !!!
А по чему нет? Такие же люди из мяса и костей. Больше тысячи лет отбивались от разной нечисти. Это как в музей артиллерии, например в Питере, заходишь, а там на конях закованных в железо такой же закованный рыцарь. Представляете как эта махина неслась на человека со щитом из дерева и мечом длиной около 1 м.? Тоже своего образа танк. Или монгольская конница несколько тысяч прёт на тебя!!!! А ты тоже с мечом и щитом из дерева! К чему я так длинно! А к тому, что будет время - будем думать. Дай бог что б не пришло! Просто есть вариант, что следующая война станет последней. От слова "совсем". И в ней ни каких танков не будет. А будут грибы....По всему миру...Красивые такие. С обеих сторон. Так что главная задача современных поколений думать над тем, что бы ни чего не случилось, а не как против Тигра выстоять.
А когда рассказывают, что у фрицев техника была отстой, маршалы тупые, а асы, дутые, тогда выходит, что наши их шапками закидали.
А это совсем не так. Несмотря на их крутизну и мастерство, наши оказались лучше. Во всём. Победить сильного и умного врага сложнее, но почётнее, чем слабого и тупого.
1. У нас ничуть не хуже танки были. На фото КВ-1 в 41 году
2. Рассказывают...? Не. Впанье в основном пишут. Все истории характерны тем, что гиперболизируются наглость,
глупость, горделивость и другие чувства нацистов, чтобы комментаторы вознегодовали, немного пригорели и кинулись обличать о.х.у.е.вших фрицев в комментах, что-то типа "Да они о.х.у.е.л.и, сами к нам пришли с мечом, а как по сусалам получили так заныли". В других выдуманных историях выдуманные фашики могут наоборот восхищаться русскими, чтобы потешить квасных хомячков. В общем авторы играют на простейших инстинктах сетевых хомячков, заставляя их бросаться комментить и просматривать свой контент.