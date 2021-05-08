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То, чему противостояли наши отцы и деды

То, чему противостояли наши отцы и деды (8 фото + 1 видео)

Автор:
08 мая 2021 13:58
Метки: Великая Отечественная война   курская дуга   освобождение   танк Тигр   
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Сегодня в преддверие Дня Победы я хочу продемонстрировать вам редкие кадры грозного немецкого танка Второй Мировой, - «Тигра». Зачем ?!
Для того, чтобы вы максимально на сколько это возможно смогли прочувствовать с чем приходилось иметь дело нашим отцам и дедам. И они победили.

Авторский пост

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Метки: Великая Отечественная война   курская дуга   освобождение   танк Тигр   
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26k
MatveiVainrub 2 часа назад
Эти вопросы очень важны !!! Я думаю , что тот кто с увереностью кричит можем повторить и не задумывается о том , что было и смог бы он так ... такой человек явно не отдаёт отчёта своим мыслям и словам полноценно . Автор ветки в конце задаёт очень правильный вопрос и ответ не менее точен и правилен . Для того что бы знать наверняка нужно оказаться в такой ситуации и поступить так , как тебе велит сердце и разум .
С наступающим всех кому дорог этот великий праздник . Спасибо Советскому народу за то , что мы есть . С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !!!
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651
igor_kvik 55 минут назад
Сейчас бы мы в такой войне не победили. Горько осознавать это.
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32k
Alex 2 часа назад
Вечная Слава погибшим за Родину!
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2k
Дмитрий 2 часа назад
"А смог бы я так ?! А ты, смог бы ?!"

А по чему нет? Такие же люди из мяса и костей. Больше тысячи лет отбивались от разной нечисти. Это как в музей артиллерии, например в Питере, заходишь, а там на конях закованных в железо такой же закованный рыцарь. Представляете как эта махина неслась на человека со щитом из дерева и мечом длиной около 1 м.? Тоже своего образа танк. Или монгольская конница несколько тысяч прёт на тебя!!!! А ты тоже с мечом и щитом из дерева! К чему я так длинно! А к тому, что будет время - будем думать. Дай бог что б не пришло! Просто есть вариант, что следующая война станет последней. От слова "совсем". И в ней ни каких танков не будет. А будут грибы....По всему миру...Красивые такие. С обеих сторон. Так что главная задача современных поколений думать над тем, что бы ни чего не случилось, а не как против Тигра выстоять.
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9k
Kucher 3 часа назад
Вот об этом и говорю неоднократно. Не надо умалять силу немецкой техники и мастерство немецких асов. Несмотря на всё это наши дедушки и бабушки их победили.
А когда рассказывают, что у фрицев техника была отстой, маршалы тупые, а асы, дутые, тогда выходит, что наши их шапками закидали.
А это совсем не так. Несмотря на их крутизну и мастерство, наши оказались лучше. Во всём. Победить сильного и умного врага сложнее, но почётнее, чем слабого и тупого.
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