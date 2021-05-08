То, чему противостояли наши отцы и деды

Я часто спрашиваю себя, - А смог бы я так ?! А ты, смог бы ?!

А готов ли я на самопожертвование ? На той войне полягло 27 млн. советских людей. Ответить честно на этот вопрос невозможно. Почему, спросите вы ? Потому что надо оказаться в том времени и в той ситуации и тогда ответ придёт сам собой.