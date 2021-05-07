1480
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Абсурдные вакансии от работодателей
- Как построить дом, когда у тебя всего полсотки
- Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется"
- "Спасибо, что послушали мое нытье": откровения с женских форумов
- Когда тебе уже за 30, но любовь к конструктору только растет
41
Понравилось41
Новости партнёров
Ну зачем упарываться в щи, чтобы лыка не вязать и чтоб ноги не держали? Должна быть культура пития как говорится.