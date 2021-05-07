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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
07 мая 2021 23:43
Метки: Юмор   прикол   пятница   
1480
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

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Метки: Юмор   прикол   пятница   
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25k
Вован Полчаса назад
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627
Алексей Скузлов 49 минут назад
Шутки смешные, а ситуация страшная.
Ну зачем упарываться в щи, чтобы лыка не вязать и чтоб ноги не держали? Должна быть культура пития как говорится.
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33
Ford Henry 7 часов назад
Прекрасно
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