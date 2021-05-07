Архитектор Антонио Гауди: 7 лучших проектов

Антонио Гауди-и-Корнет родился 25 июня 1852 года в небольшом каталонском городке Реус.

В 1873 году он поступил в Провинциальную архитектурную школу в Барселоне.

Его первыми проектами стали газовые фонари на Королевской и Дворцовой площадях и Национальном бульваре Барселоны.

Поворотным моментом в биографии молодого мастера оказался заказ от хозяина перчаточного магазина: Гауди спроектировал ему стенд для Всемирной парижской выставки 1878 года. Богатый промышленник Эусеби Гуэль был настолько впечатлен витриной, что захотел познакомиться с автором.

Так начался крепкий союз большого творца и щедрого мецената, который привел к созданию проектов, определивших облик Барселоны.

Благодаря коллаборации Гуэля и Гауди появились такие архитектурные объекты, как дворец Гуэль, парк Гуэль, винные погреба Гуэль, павильоны усадьбы в Педральбесе близ Барселоны, часовни и крипты Колонии Гуэль. После того как строительство дворца завершилось, Антонио стал одним из самых модных архитекторов Барселоны. В период с 1898 по 1912 год он построил три жилых дома — Кальвет, Мила и Бальо, которые вскоре стали значимыми достопримечательностями города.



Параллельно в 1880 годах Гауди реализует не менее знаковые проекты — дом Висенс, виллу Эль Каприччо — одна из немногих его работ, которые находятся за пределами Барселоны.



В 1884 году Гауди возглавил строительство храма Святого Семейства. Он пришел на смену архитектору Франсиско де Паула дель Вильяра, который из-за разногласий с заказчиком отказался от работы. Антонио полностью посвятил себя возведению храма.



В 73 года, так и не успев завершить свой главный проект, Гауди, который всегда предпочитал ходить пешком, попал под трамвай. Из-за того что последние годы жизни архитектор не особенно следил за внешним видом, местные таксисты приняли его за нищего и долго отказывались везти в больницу. Так некогда самый преуспевающий мастер, у которого была очередь из богатых заказчиков, оказался в лечебнице для малоимущих. Когда же Гауди наконец узнали, было слишком поздно — спасти его не удалось.