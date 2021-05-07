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Архитектор Антонио Гауди: 7 лучших проектов

Архитектор Антонио Гауди: 7 лучших проектов (19 фото)

Автор:
07 мая 2021 18:34
Метки: антонио гауди   архитектура   история   
914
19
Один раз увидев здание, спроектированное этим архитектором, вы можно запомнить его стиль навсегда.
Антонио Гауди хотят причислить к лику святых, а семь его творений внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тут самые знаменитые работы.
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Еще крутые истории!
Метки: антонио гауди   архитектура   история   
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3k
avix 5 часов назад
Я живу в Барселоне уже много лет, поэтому слегка дополню то, что знаю из различных источников.

Ну для начала, про Саграду Фамилию расскажу. В 1936 году там был пожар и большая часть эскизов Гауди сгорела, поэтому многое из того, что делается сейчас имеет лишь его идеологию и по сути является "новоделом". Единственное, что соответствует общему замыслу, это общий вид храма. И вот тут начинается еще один прикол. Когда Саграду только начали строить, она была на пустыре и город к этому проекту относился со скептицизмом, так как планируемый размах подразумевал застройку в два раза больше по площади, чем даже самые широкие фантазии. Весь этот район (Эшампли) разделён на квадраты. Так вот, два квадрата по две стороны от храма оставили под парки, но два требуемых квадрата в стороны решили застроить.

Когда до города дошло, что Саграда является символом Барселоны, стало понятно, что проект то надо довести до конца. Но вот незадача, там жилые здания стоят и тогда город начал постепенно выкупать квартиры в этих зданиях под собственные нужды. Сейчас восточный фасад заморожен в строительстве, так как ходят слухи, что таки есть вариант снести целый квартал, чтобы расширить площадь храма и сделать ему третий и главный фасад.

Ну и про Гауди. Он не совсем попал под трамвай. Он был человеком "на своей волне". Тогда трамваи двигались так медленно, что умудриться попасть под него и бить сбитым надо было умудриться. Реально было так, что он просто "завис" в разглядывании архитектуры ровно между путей и был зажат между двумя трамваями. Хватились его правда только через пару дней и нашли в больнице для бездомных в Равале.
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100
Ви Полчаса назад
Гауди, бесспорно, велик!
НО " Благодаря коллаборации Гуэля и Гауди появились такие арх ......"
"коллаборация" как много в этом слове для сердца русского ........ если, чего - я то понял.
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32k
Nefrion Час назад
>> Руководство храма согласилось выплатить мэрии города 36 млн с рассрочкой на десять лет
Это кое-что проясняет. Еще лет 6-7 назад я была в Барселоне, и на тот момент Саграда Фамилия тоже была в процессе стройки. Вход внутрь стоил около 10 евро и желающих заплатить стояла огромная очередь. (сейчас кстати уже 17 евро)
Больше всего меня удивило, что при таком притоке средств они все строят-строят и не могут достроить.
... впрочем учитывая, что только в 2019 храм посетило 4.7 миллиона туристов, все-равно какая-то мистика.
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4k
Сергей Борисов Час назад
Воочию талант, без компьютерных программ посчитать конструкции и создать такие чертежи, по которым шедевры созданы, остальные слова излишни.
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152
Nataliia Kra 2 часа назад
в юности (моей) увидела фото Саграды на конверте с пластинкой The Alan Parsons Project.
И так мне запало это в душу... Жаль, что когда я была в Барселоне в далеком 95, попасть во внутрь не смогла... Но и то что увидела - меня потрясло. ОБОЖАЮ!!!
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Мое воспоминание о Саграда Фамилиа изнутри - это прежде всего необыкновенное буйство красок. Базилика гораздо ярче чем любые другие соборы я когда-либо видел (включая Собор Святого Петра в Риме и Нотр Дам). Фотография в посту это не очень передают... Огромные разноцветные витражи создают внутри неповторимую картину, особенно на восходе и закате.
Ну и уникальный лес Гауди - колонны в виде деревьев, на этом фото они несколько искажены (такая фотография), а так они, как видно из поста, исключительно стройные.
Фасады - это целая история Христа. Они выполнены в абсолютно разном стиле (мне фасад Рождества более привычен).
А еще мне показалось интересным что эта базилика была создана во славу именно всей семьи Христа - включая его мать и ее мужа, Иосифа (о котором как-то обычно забывают). Так вот первоначальный заказ базилику пришел от общества, посвященного именно Святому Иосифу. Это храм Святого Семейства.
Ни один собор не оставил такого впечатления как Саграда Фамилиа... Надо будет приехать еще раз когда его достроят.
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370
iggi_pop Автор поста Дмитрий 47 минут назад
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1k
Алексей Matr 2 часа назад
Я просто оставлю это здесь.
Ссылка youtu.be
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19k
Слепой Пью 5 часов назад
Храм надо было вносить в список Юнеско первым - это наиболее фантастическое и великолепное произведение архитектуры, ничего похожего в мире нет, даже в Индии и прочих Таиландах и Бирмах... Когда на него смотришь вживую, можно целый день не заходить внутрь, недостроенный еще, но воображение потрясает. А интерьеры вообще неземные. Гений.
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370
iggi_pop Автор поста Слепой Пью 5 часов назад
Ну да.
Самый известный проект Гауди по плану достроят в 2026 году.
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1k
satra 5 часов назад
Искренне желаю всем увидеть своими глазами. Это того стоит.
Никакая фотография не передаст Саграда Фамилия изнутри в солнечную погоду.
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