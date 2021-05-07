Архитектор Антонио Гауди: 7 лучших проектов

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Один раз увидев здание, спроектированное этим архитектором, вы можно запомнить его стиль навсегда.
Антонио Гауди хотят причислить к лику святых, а семь его творений внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тут самые знаменитые работы.
Антонио Гауди хотят причислить к лику святых, а семь его творений внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тут самые знаменитые работы.
Отсутствие прямых линий, красочные мозаики, игра света и цвета, исключительное внимание к деталям, и в результате — архитектурные объекты, которые появились в обычном городе как будто из другого мира. Гауди называют «гением места», большинство его творений находятся в Барселоне, и именно они стали лицом столицы Каталонии.
Своим главным вдохновением Гауди считал природу и старался максимально передать красоту окружающего мира в цветовых решениях, архитектурных изгибах и формах.
Своим главным вдохновением Гауди считал природу и старался максимально передать красоту окружающего мира в цветовых решениях, архитектурных изгибах и формах.
Краткая биография Антонио Гауди
Антонио Гауди-и-Корнет родился 25 июня 1852 года в небольшом каталонском городке Реус.
В 1873 году он поступил в Провинциальную архитектурную школу в Барселоне.
Его первыми проектами стали газовые фонари на Королевской и Дворцовой площадях и Национальном бульваре Барселоны.
Поворотным моментом в биографии молодого мастера оказался заказ от хозяина перчаточного магазина: Гауди спроектировал ему стенд для Всемирной парижской выставки 1878 года. Богатый промышленник Эусеби Гуэль был настолько впечатлен витриной, что захотел познакомиться с автором.
Так начался крепкий союз большого творца и щедрого мецената, который привел к созданию проектов, определивших облик Барселоны.
Благодаря коллаборации Гуэля и Гауди появились такие архитектурные объекты, как дворец Гуэль, парк Гуэль, винные погреба Гуэль, павильоны усадьбы в Педральбесе близ Барселоны, часовни и крипты Колонии Гуэль. После того как строительство дворца завершилось, Антонио стал одним из самых модных архитекторов Барселоны. В период с 1898 по 1912 год он построил три жилых дома — Кальвет, Мила и Бальо, которые вскоре стали значимыми достопримечательностями города.
Параллельно в 1880 годах Гауди реализует не менее знаковые проекты — дом Висенс, виллу Эль Каприччо — одна из немногих его работ, которые находятся за пределами Барселоны.
В 1884 году Гауди возглавил строительство храма Святого Семейства. Он пришел на смену архитектору Франсиско де Паула дель Вильяра, который из-за разногласий с заказчиком отказался от работы. Антонио полностью посвятил себя возведению храма.
В 73 года, так и не успев завершить свой главный проект, Гауди, который всегда предпочитал ходить пешком, попал под трамвай. Из-за того что последние годы жизни архитектор не особенно следил за внешним видом, местные таксисты приняли его за нищего и долго отказывались везти в больницу. Так некогда самый преуспевающий мастер, у которого была очередь из богатых заказчиков, оказался в лечебнице для малоимущих. Когда же Гауди наконец узнали, было слишком поздно — спасти его не удалось.
В 1873 году он поступил в Провинциальную архитектурную школу в Барселоне.
Его первыми проектами стали газовые фонари на Королевской и Дворцовой площадях и Национальном бульваре Барселоны.
Поворотным моментом в биографии молодого мастера оказался заказ от хозяина перчаточного магазина: Гауди спроектировал ему стенд для Всемирной парижской выставки 1878 года. Богатый промышленник Эусеби Гуэль был настолько впечатлен витриной, что захотел познакомиться с автором.
Так начался крепкий союз большого творца и щедрого мецената, который привел к созданию проектов, определивших облик Барселоны.
Благодаря коллаборации Гуэля и Гауди появились такие архитектурные объекты, как дворец Гуэль, парк Гуэль, винные погреба Гуэль, павильоны усадьбы в Педральбесе близ Барселоны, часовни и крипты Колонии Гуэль. После того как строительство дворца завершилось, Антонио стал одним из самых модных архитекторов Барселоны. В период с 1898 по 1912 год он построил три жилых дома — Кальвет, Мила и Бальо, которые вскоре стали значимыми достопримечательностями города.
Параллельно в 1880 годах Гауди реализует не менее знаковые проекты — дом Висенс, виллу Эль Каприччо — одна из немногих его работ, которые находятся за пределами Барселоны.
В 1884 году Гауди возглавил строительство храма Святого Семейства. Он пришел на смену архитектору Франсиско де Паула дель Вильяра, который из-за разногласий с заказчиком отказался от работы. Антонио полностью посвятил себя возведению храма.
В 73 года, так и не успев завершить свой главный проект, Гауди, который всегда предпочитал ходить пешком, попал под трамвай. Из-за того что последние годы жизни архитектор не особенно следил за внешним видом, местные таксисты приняли его за нищего и долго отказывались везти в больницу. Так некогда самый преуспевающий мастер, у которого была очередь из богатых заказчиков, оказался в лечебнице для малоимущих. Когда же Гауди наконец узнали, было слишком поздно — спасти его не удалось.
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Дом Висенс
Первой значительной работой Гауди считается именно это здание.
Мануэль Висенс, владелец фабрики по производству плитки и кирпича, заказал архитектору построить летнюю семейную резиденцию в 1878 году.
Фасад здания выполнен из кирпича и цветных керамических плиток с растительными орнаментами, расположенных в шахматном порядке.
Выбор этих материалов послужил фактически нативной рекламой деятельности главы дома. По всему периметру расположены многочисленные декоративные элементы — эркеры, балконы, башенки, выступы фасадов. Каждую деталь архитектор спроектировал лично, поэтому ни один элемент не выбивается из общей картины.
Дизайн дома выполнен в стиле нео-мудехар, отсылающем к испанской архитектуре времен средневековья. Но уже тогда был заметен узнаваемый почерк Гауди, и одна из первых его работ сразу же обращала на себя внимание своей оригинальностью по сравнению с общим видом Барселоны того времени.
Мануэль Висенс, владелец фабрики по производству плитки и кирпича, заказал архитектору построить летнюю семейную резиденцию в 1878 году.
Фасад здания выполнен из кирпича и цветных керамических плиток с растительными орнаментами, расположенных в шахматном порядке.
Выбор этих материалов послужил фактически нативной рекламой деятельности главы дома. По всему периметру расположены многочисленные декоративные элементы — эркеры, балконы, башенки, выступы фасадов. Каждую деталь архитектор спроектировал лично, поэтому ни один элемент не выбивается из общей картины.
Дизайн дома выполнен в стиле нео-мудехар, отсылающем к испанской архитектуре времен средневековья. Но уже тогда был заметен узнаваемый почерк Гауди, и одна из первых его работ сразу же обращала на себя внимание своей оригинальностью по сравнению с общим видом Барселоны того времени.
Вокруг дома был разбит сад, в котором Гауди спроектировал фонтан, часть ограды и ротонду в форме листьев пальмы.
Дом в середине ХХ века несколько раз менял владельцев, и до наших дней эти детали не сохранились.
В 2005 году Дом Висенс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2017-м в нем открыли музей.
Дом в середине ХХ века несколько раз менял владельцев, и до наших дней эти детали не сохранились.
В 2005 году Дом Висенс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2017-м в нем открыли музей.
Башня Бельесгуард
В 1900 году к Антонио Гауди обратилась жена промышленника Жауме Фигераса с просьбой построить дом на месте бывшей резиденции короля Мартина Арагонского, с которым связывают расцвет Каталонии. Когда архитектор взялся за дело, от резиденции оставались лишь несколько стен и внутренний двор.
Гауди был патриотом и бережно относился к истории, поэтому старался максимально передать дух средневековья в своем проекте.
Внешне дом похож на замок того времени, дополненный яркими деталями в стиле архитектора. Проект был сдан в 1909 году.
Torre Bellesguard увенчана характерным для архитектуры Гауди крестом, украшенным красной и желтой мозаикой — цвета каталонского флага.
Благодаря этому шпилю компактное квадратное здание кажется больше, чем на самом деле, высота в два раза превышает его длину.
В этой работе Антонио оставил прямые линии, которых тщательно избегал в других проектах. Над входной дверью — яркий витраж в виде восьмилучевой звезды Венеры.
Гауди был патриотом и бережно относился к истории, поэтому старался максимально передать дух средневековья в своем проекте.
Внешне дом похож на замок того времени, дополненный яркими деталями в стиле архитектора. Проект был сдан в 1909 году.
Torre Bellesguard увенчана характерным для архитектуры Гауди крестом, украшенным красной и желтой мозаикой — цвета каталонского флага.
Благодаря этому шпилю компактное квадратное здание кажется больше, чем на самом деле, высота в два раза превышает его длину.
В этой работе Антонио оставил прямые линии, которых тщательно избегал в других проектах. Над входной дверью — яркий витраж в виде восьмилучевой звезды Венеры.
Дом Фигераса состоит из первого этажа, главного этажа, подвала и мансарды.
Оригинальным решением в интерьере стала необычная система переходов: спиральная лестница завершается на террасе, окруженной зубцами, с которой открывается живописный вид на город.
В этом проекте стиль Гауди все еще был в процессе формирования: в нем нет броских мавританских акцентов и ярких цветов, которые впоследствии стали отличительными чертами многих его поздних работ.
Оригинальным решением в интерьере стала необычная система переходов: спиральная лестница завершается на террасе, окруженной зубцами, с которой открывается живописный вид на город.
В этом проекте стиль Гауди все еще был в процессе формирования: в нем нет броских мавританских акцентов и ярких цветов, которые впоследствии стали отличительными чертами многих его поздних работ.
Дворец Гуэль
Дворец был построен в качестве главной резиденции Эусеби Гуэля в районе Эль-Раваль в центре Барселоны в 1885–1890 годах.
Он стал первым крупным проектом Гауди, выполненным по заказу Гуэля.
На фасаде здания две пары больших ворот, которые были сделаны специально для конных экипажей: гости могли выйти и сразу подняться по лестницам на нужный этаж, а повозки отправлялись в нижние конюшни и погреба.
Входную арку украшает железная решетка, имитирующая виноградную лозу.
В этом проекте впервые реализовалась идея Гауди декорировать не только фасад, но превращать в произведение искусства еще и крышу. На ней расположены 20 дымоходов, украшенных в технике тренкадис.
Само здание облицовано серым гаррафским мрамором.
Центральным помещением в интерьерах стал зал для приема гостей, который венчает параболический купол, проходящий через несколько этажей.
Он окрашен в глубокий темно-синий цвет ночного неба, чтобы у всех приходящих во дворец создавалось ощущение единства с природой.
В куполе Гауди проделал небольшие отверстия, а внутри шпиля подвесил фонари — таким образом, свет, который просачивается через них, похож на мерцающие в небе звезды.
В 1984 году дворец Гуэль был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Он стал первым крупным проектом Гауди, выполненным по заказу Гуэля.
На фасаде здания две пары больших ворот, которые были сделаны специально для конных экипажей: гости могли выйти и сразу подняться по лестницам на нужный этаж, а повозки отправлялись в нижние конюшни и погреба.
Входную арку украшает железная решетка, имитирующая виноградную лозу.
В этом проекте впервые реализовалась идея Гауди декорировать не только фасад, но превращать в произведение искусства еще и крышу. На ней расположены 20 дымоходов, украшенных в технике тренкадис.
Само здание облицовано серым гаррафским мрамором.
Центральным помещением в интерьерах стал зал для приема гостей, который венчает параболический купол, проходящий через несколько этажей.
Он окрашен в глубокий темно-синий цвет ночного неба, чтобы у всех приходящих во дворец создавалось ощущение единства с природой.
В куполе Гауди проделал небольшие отверстия, а внутри шпиля подвесил фонари — таким образом, свет, который просачивается через них, похож на мерцающие в небе звезды.
В 1984 году дворец Гуэль был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Парк Гуэль
Парк Гуэль стал последним проектом, который Эусеби Гуэль заказал у Антонио Гауди.
Он был создан в 1900–1914 годах и расположен в верхней части Барселоны. На территории более чем в 17 га есть и жилая часть, и зеленые зоны садов.
При входе в парк первое, на что падает взгляд, — два здания, похожие на пряничные домики из сказок. Правый павильон с декоративной башней (пинакл) и пятилучевым крестом был создан для администрации парка, левый — для привратника.
Центральное место в парке занимает большая верхняя терраса, с которой открывается обзорный вид на Барселону. Чтобы наслаждаться им в комфортных условиях, Гауди поставил на террасе длинную, изогнутую в форме змеи скамью. Она украшена в традиционной для Гауди технике тренкадис. Мозаику из частиц мрамора, стекла и битой плитки также можно увидеть и оценить на входных павильонах, на перилах парадной лестницы и в зале Ста колонн.
Он был создан в 1900–1914 годах и расположен в верхней части Барселоны. На территории более чем в 17 га есть и жилая часть, и зеленые зоны садов.
При входе в парк первое, на что падает взгляд, — два здания, похожие на пряничные домики из сказок. Правый павильон с декоративной башней (пинакл) и пятилучевым крестом был создан для администрации парка, левый — для привратника.
Центральное место в парке занимает большая верхняя терраса, с которой открывается обзорный вид на Барселону. Чтобы наслаждаться им в комфортных условиях, Гауди поставил на террасе длинную, изогнутую в форме змеи скамью. Она украшена в традиционной для Гауди технике тренкадис. Мозаику из частиц мрамора, стекла и битой плитки также можно увидеть и оценить на входных павильонах, на перилах парадной лестницы и в зале Ста колонн.
Гауди очень бережно относился к природному ландшафту, поэтому старался максимально сохранить деревья на территории строительства.
В парке есть специальная система полива растений с помощью виадуков, а их колонны стилизованы под стволы деревьев. За свой необычный вид они получили название «Птичьи гнезда».
От главной площади разбегаются пешеходные дорожки, тропинки и прогулочные аллеи, построенные из местного камня.
В парке есть специальная система полива растений с помощью виадуков, а их колонны стилизованы под стволы деревьев. За свой необычный вид они получили название «Птичьи гнезда».
От главной площади разбегаются пешеходные дорожки, тропинки и прогулочные аллеи, построенные из местного камня.
В 1963 году в коттедже на территории парка, где жил Гауди, был открыт дом-музей его имени, в котором есть мебель из построенных архитектором Домов Бальо и Мила.
А в 1984 году парк Гуэль был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А в 1984 году парк Гуэль был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дом Бальо
Дом Бальо представляет собой реконструкцию первоначального здания, построенного в 1877 году, которым с 1900 года владел текстильный магнат Хосе Бальо.
Он расположен на Пасео-де-Грасиа, одном из самых главных бульваров в центре Барселоны.
Площадь восьмиэтажного дома 4,3 тыс. кв. м, а высота — 32 м. Из-за каркаса, похожего на клетку, и вертикальных элементов, напоминающих своими изгибами формы человеческого скелета, здание прозвали «Дом костей».
В дизайне проявилась характерная для последующих проектов черта Гауди — отсутствие прямых линий как во внешнем облике, так и во внутренних интерьерах.
Архитектор также старался по-максимуму использовать природные материалы местного происхождения — так, первые три этажа дома украшены камнем горы Монжуик.
Во внутреннем дворе, чтобы освещение было равномерным, Гауди положил градиентную плитку, которая меняет цвет по мере продвижения вверх от белого до лазури.
Для той же цели окна, выходящие в патио, отличаются по размеру: к верху они становятся все меньше.
Он расположен на Пасео-де-Грасиа, одном из самых главных бульваров в центре Барселоны.
Площадь восьмиэтажного дома 4,3 тыс. кв. м, а высота — 32 м. Из-за каркаса, похожего на клетку, и вертикальных элементов, напоминающих своими изгибами формы человеческого скелета, здание прозвали «Дом костей».
В дизайне проявилась характерная для последующих проектов черта Гауди — отсутствие прямых линий как во внешнем облике, так и во внутренних интерьерах.
Архитектор также старался по-максимуму использовать природные материалы местного происхождения — так, первые три этажа дома украшены камнем горы Монжуик.
Во внутреннем дворе, чтобы освещение было равномерным, Гауди положил градиентную плитку, которая меняет цвет по мере продвижения вверх от белого до лазури.
Для той же цели окна, выходящие в патио, отличаются по размеру: к верху они становятся все меньше.
Таким образом создается удивительная игра светотени. Мебель, которая делалась по проекту архитектора, упоминают в контексте его творчества не так часто. Но отдельные работы Гауди в этой области заслуживают внимания.
Например, двухместный диван в доме Бальо — образец эргономики, которую взяли на вооружение многие мастера: два сиденья с общим подлокотником и уже традиционной для Гауди идеальной формой для человеческого тела подчеркивает еще и связь с природой — спинки сидений напоминают яблоко.
Дом Бальо был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2005 году.
Например, двухместный диван в доме Бальо — образец эргономики, которую взяли на вооружение многие мастера: два сиденья с общим подлокотником и уже традиционной для Гауди идеальной формой для человеческого тела подчеркивает еще и связь с природой — спинки сидений напоминают яблоко.
Дом Бальо был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2005 году.
Дом Мила
Жилой дом, построенный Гауди в 1906–1910 годах по заказу семьи Мила, стал его последней светской работой перед тем, как он полностью посвятил себя строительству храма Святого Семейства.
Из-за массивного фасада он получил прозвище La Pedrera (Каменоломня). Каса Мила стал новаторским как в архитектурном плане, так и с точки зрения коммуникаций. В нем создана уникальная система естественной вентиляции, позволяющая отказаться от кондиционеров.
Из-за массивного фасада он получил прозвище La Pedrera (Каменоломня). Каса Мила стал новаторским как в архитектурном плане, так и с точки зрения коммуникаций. В нем создана уникальная система естественной вентиляции, позволяющая отказаться от кондиционеров.
А межкомнатные перегородки в каждой из квартир можно перемещать по своему усмотрению. В здании также нет несущих и опорных стен, только несущие колонны.
В доме есть подземный гараж, что для начала ХХ века стало очень необычным решением.
В доме есть подземный гараж, что для начала ХХ века стало очень необычным решением.
Три внутренних двора архитектор объединил в один, чтобы в здании было как можно больше естественного света и свежего воздуха.
Рельеф крыши повторяет волнистые очертания фасада, и на ней разместились выходы лестничных клеток, вентиляционных и дымовых труб, преображенные в необычные скульптуры. Они украшены мозаикой тренкадис.
Каса Мила стал первым из сооружений XX века, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Рельеф крыши повторяет волнистые очертания фасада, и на ней разместились выходы лестничных клеток, вентиляционных и дымовых труб, преображенные в необычные скульптуры. Они украшены мозаикой тренкадис.
Каса Мила стал первым из сооружений XX века, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Саграда Фамилия
Саграда Фамилия спланирована в форме латинского креста, с апсидой и крытой галереей для прогулок. У здания три фасада: Рождества, Страстей Господних и Вознесения Христова. Они символизируют рождение, смерть и воскресение Христа. Над каждым должны возвышаться 12 башен, по числу апостолов, и еще шесть планировалось возвести над центральным нефом. Они должны быть посвящены Деве Марии, четырем евангелистам и Иисусу Христу.
Высота башни Христа — 167 м, и она станет вторым по высоте объектом в городе: по замыслу Гауди, человеческое творение не должно было быть выше божьего — горы Монжуик.
Восточный фасад храма посвящен теме Рождества Иисуса Христа и разделен на три части-портала, которые олицетворяют Веру, Надежду и Милосердие.
Фасад Рождества — главный вход в церковь, он украшен барельефами и скульптурными композициями, посвященными сценам из Библии.
В центральной части — рождественское дерево, под которым из камня вырезана сцена прославления Богоматери.
А в боковых порталах — сцены рождения Иисуса и символические фигуры апостолов. Для того чтобы фигуры были максимально правдоподобны, он снимал гипсовые слепки с птиц, животных и даже с мертворожденных младенцев.
Моделями для скульптурных групп могли выступить и церковный сторож, и местный козопас.
Высота башни Христа — 167 м, и она станет вторым по высоте объектом в городе: по замыслу Гауди, человеческое творение не должно было быть выше божьего — горы Монжуик.
Восточный фасад храма посвящен теме Рождества Иисуса Христа и разделен на три части-портала, которые олицетворяют Веру, Надежду и Милосердие.
Фасад Рождества — главный вход в церковь, он украшен барельефами и скульптурными композициями, посвященными сценам из Библии.
В центральной части — рождественское дерево, под которым из камня вырезана сцена прославления Богоматери.
А в боковых порталах — сцены рождения Иисуса и символические фигуры апостолов. Для того чтобы фигуры были максимально правдоподобны, он снимал гипсовые слепки с птиц, животных и даже с мертворожденных младенцев.
Моделями для скульптурных групп могли выступить и церковный сторож, и местный козопас.
Внутри храма также прослеживается подражание природе: своды, которые достигают 60 м в высоту, разветвляются к потолку и создают конструкцию, повторяющую лесные пейзажи. В этом решении есть и функциональный смысл: благодаря ветвящимся структурам, Гауди избежал строительства традиционных для готической архитектуры контрфорсов — вертикальных прямых опор для усиления несущих стен.
С противоположной стороны храма находится фасад Страстей. На контрасте с фасадом Рождества он смотрится более мрачным и лаконичным.
Идея Гауди была в том, чтобы скульптуры и образы в порталах фасада Страстей символизировали грехи и вызывали трепет.
В центре архитектурного сюжета — распятие Христа, которое окружают гротескные фигуры и мрачные сцены.
Гауди посвятил храму Святого Семейства 12 лет, и на момент смерти архитектора базилика была завершена всего на 20%.
Антонио успел построить только часть апсиды, восточный фасад и крипту, в которой его похоронили. Гауди был ярым католиком, он догадывался, что не доживет до окончания проекта, но это его не останавливало. На вопрос о сроках он отвечал «Мой клиент никуда не торопится».
На данный момент ведется строительство третьего фасада (Славы), оформление интерьеров храма.
На территории также есть дом-музей архитектора и школа. Гауди открыл ее в 1909 году для детей рабочих, которые строили церковь. Раньше она была расположена на месте главного фасада храма, но затем ее демонтировали и перенесли.
С противоположной стороны храма находится фасад Страстей. На контрасте с фасадом Рождества он смотрится более мрачным и лаконичным.
Идея Гауди была в том, чтобы скульптуры и образы в порталах фасада Страстей символизировали грехи и вызывали трепет.
В центре архитектурного сюжета — распятие Христа, которое окружают гротескные фигуры и мрачные сцены.
Гауди посвятил храму Святого Семейства 12 лет, и на момент смерти архитектора базилика была завершена всего на 20%.
Антонио успел построить только часть апсиды, восточный фасад и крипту, в которой его похоронили. Гауди был ярым католиком, он догадывался, что не доживет до окончания проекта, но это его не останавливало. На вопрос о сроках он отвечал «Мой клиент никуда не торопится».
На данный момент ведется строительство третьего фасада (Славы), оформление интерьеров храма.
На территории также есть дом-музей архитектора и школа. Гауди открыл ее в 1909 году для детей рабочих, которые строили церковь. Раньше она была расположена на месте главного фасада храма, но затем ее демонтировали и перенесли.
Все это время строительство Sagrada Famíliа было незаконным, поскольку на него не было официальной лицензии.
Но в 2019 году ее наконец получили, и столетний конфликт разрешился.
Руководство храма согласилось выплатить мэрии города £36 млн с рассрочкой на десять лет на развитие квартала Эшампле, транспортной сети города, организации прямого доступа из станций метро.
В 2005 году Саграда Фамилия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Но в 2019 году ее наконец получили, и столетний конфликт разрешился.
Руководство храма согласилось выплатить мэрии города £36 млн с рассрочкой на десять лет на развитие квартала Эшампле, транспортной сети города, организации прямого доступа из станций метро.
В 2005 году Саграда Фамилия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Метки: антонио гауди архитектура история
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Ну для начала, про Саграду Фамилию расскажу. В 1936 году там был пожар и большая часть эскизов Гауди сгорела, поэтому многое из того, что делается сейчас имеет лишь его идеологию и по сути является "новоделом". Единственное, что соответствует общему замыслу, это общий вид храма. И вот тут начинается еще один прикол. Когда Саграду только начали строить, она была на пустыре и город к этому проекту относился со скептицизмом, так как планируемый размах подразумевал застройку в два раза больше по площади, чем даже самые широкие фантазии. Весь этот район (Эшампли) разделён на квадраты. Так вот, два квадрата по две стороны от храма оставили под парки, но два требуемых квадрата в стороны решили застроить.
Когда до города дошло, что Саграда является символом Барселоны, стало понятно, что проект то надо довести до конца. Но вот незадача, там жилые здания стоят и тогда город начал постепенно выкупать квартиры в этих зданиях под собственные нужды. Сейчас восточный фасад заморожен в строительстве, так как ходят слухи, что таки есть вариант снести целый квартал, чтобы расширить площадь храма и сделать ему третий и главный фасад.
Ну и про Гауди. Он не совсем попал под трамвай. Он был человеком "на своей волне". Тогда трамваи двигались так медленно, что умудриться попасть под него и бить сбитым надо было умудриться. Реально было так, что он просто "завис" в разглядывании архитектуры ровно между путей и был зажат между двумя трамваями. Хватились его правда только через пару дней и нашли в больнице для бездомных в Равале.
НО " Благодаря коллаборации Гуэля и Гауди появились такие арх ......"
"коллаборация" как много в этом слове для сердца русского ........ если, чего - я то понял.
Это кое-что проясняет. Еще лет 6-7 назад я была в Барселоне, и на тот момент Саграда Фамилия тоже была в процессе стройки. Вход внутрь стоил около 10 евро и желающих заплатить стояла огромная очередь. (сейчас кстати уже 17 евро)
Больше всего меня удивило, что при таком притоке средств они все строят-строят и не могут достроить.
... впрочем учитывая, что только в 2019 храм посетило 4.7 миллиона туристов, все-равно какая-то мистика.
И так мне запало это в душу... Жаль, что когда я была в Барселоне в далеком 95, попасть во внутрь не смогла... Но и то что увидела - меня потрясло. ОБОЖАЮ!!!
Ну и уникальный лес Гауди - колонны в виде деревьев, на этом фото они несколько искажены (такая фотография), а так они, как видно из поста, исключительно стройные.
Фасады - это целая история Христа. Они выполнены в абсолютно разном стиле (мне фасад Рождества более привычен).
А еще мне показалось интересным что эта базилика была создана во славу именно всей семьи Христа - включая его мать и ее мужа, Иосифа (о котором как-то обычно забывают). Так вот первоначальный заказ базилику пришел от общества, посвященного именно Святому Иосифу. Это храм Святого Семейства.
Ни один собор не оставил такого впечатления как Саграда Фамилиа... Надо будет приехать еще раз когда его достроят.
Самый известный проект Гауди по плану достроят в 2026 году.
Никакая фотография не передаст Саграда Фамилия изнутри в солнечную погоду.