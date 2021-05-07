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Ни пользы, ни интереса: 5 российских телепередач, которые пора закрыть

Ни пользы, ни интереса: 5 российских телепередач, которые пора закрыть (5 фото)

Автор:
07 мая 2021 16:20
Метки: 1 канал   Россия   общество   первый канал   телевидение   ургант   шоу   эрнст   
690
5
На телевидении изредка выходят интересные шоу и передачи, а некоторые и вовсе надо прикрыть, так как они не несут никакой пользы для людей, они лишь отнимают время у людей.
Сегодня хотелось бы продолжить и рассказать о шоу и передачах, которые нужно закрыть.
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Метки: 1 канал   Россия   общество   первый канал   телевидение   ургант   шоу   эрнст   
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8k
Иван Автор поста 2 часа назад
Сегодня по телевизору редко посмотришь что нибудь интересное.

Да и позакрывать нахер все эти все ток шоу, один негатив от них,
искусственно портят разум)
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1k
Hallo FreeSpace 6 минут назад
Да Ургант вроде норм )
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58k
Опиум для народа Полчаса назад
Вечернего мудозвона,киселева и михалкова тоже нах"й.
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2k
ых Полчаса назад
Проще перечислить передачи, которые не стоит закрывать - их меньше в разы.
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41k
parallax Полчаса назад
Можно смело закрывать все гос. каналы, а Эрнста гнать взашей. ЦТ давно превратилось в отстойник.
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5k
ваня панкин 38 минут назад
это говновидение надо отключить вообще нафуй!!!
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 45 минут назад
Очень хорошие передачи. Растрелять!
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10k
ГородДомов 55 минут назад
ещё передачу "видели видео" надо закрыть . она ни о чём
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−36
alex 55 минут назад
а просто смотреть эти передачи нельзя?
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4k
ron 56 минут назад
То есть мерзкое "Жить здорово" с Малышевой, заблудившееся "Видели видео?", ангажированная "Контрольная закупка", абсурдная "Один в один" у вас неприязни не вызывают?

Мне кажется, закрывать надо в первую очередь Эрнста и Совет директоров первого канала. Уже давно не 90-е, время этого мусора прошло. Сейчас нужны программы живые, энергичные, познавательные. Да, непросто конкурировать с интернетом. Но это - единственный путь выживания для канала. Хотя нет, можно как сейчас - каждый год уходить в миллиардный минус, а потом клянчить деньги у правительства, чтобы залатать дыры. Наши с вами, кстати, бюджетные деньги.
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16k
Александр Сучков 59 минут назад
Просвещу Автора- Иван Ургант не пишет сценарий к выпускам, текст, вопросы и большинство шуток- РАЗ! ВТОРОЙ- пора закрыть не передачи "некоторые", а КАНАЛЫ к херам!
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8k
Иван Автор поста Час назад
Ссылка www.youtube.com
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269
konstantinkaz2016 Час назад
Передачи выбирают рекламщики, когда спонсорами были сигаретчики и пивники совсем другое телевидение было, а сейчас для рекламы мазей, прокладок и зубной пасты как раз и нужны такие передачи как "давай поженимся", для бабушек и домохозяек в качестве "фона"
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61k
Доктор Джонс Час назад
Обеими руками за!
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28k
LEPA Час назад
Тут не передачи надо закрывать,впору целые каналы ликвидировать,как распространителей гос пропаганды и другого одуряющего население дерьма.
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845
GoInDown 2 часа назад
хз, по сравнению с остальными Вечерний Ургант вполне не плох.
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3k
Max Lu 2 часа назад
вечерний ургант ничего не могу сказать. смотрел только открывки. некоторые хорошие, некоторые нет. последний раз смотрел с иванушками интернешнл. ну никакое шоу было. странные вопросы и более странные ответы. короче не понял приколаэ

а вот про юмор не скажи. юмор по фильму тоже судить не стоит - там больше от сценария зависит. вот прожекторперисхилтон мне нравится. там и заготовленные шутки были хороши и импровизированные
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9k
Antique computer 2 часа назад
Все эти передачи - всего лишь фон для рекламы. Даже если их никто не будет смотреть, каналу пофиг - деньги за рекламу заплачены.
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4k
Shtoppi 2 часа назад
А почему только пять?
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4k
tamin 2 часа назад
О я бы закрыл ещё дом 2, камеди клаб, все эти сериалы про ментов и расследования по нтв, кучу сериалов по тв3, по орт. Все эти магазины на диване. Жесть. Столько ...в телеке
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