Ни пользы, ни интереса: 5 российских телепередач, которые пора закрыть

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На телевидении изредка выходят интересные шоу и передачи, а некоторые и вовсе надо прикрыть, так как они не несут никакой пользы для людей, они лишь отнимают время у людей.
Сегодня хотелось бы продолжить и рассказать о шоу и передачах, которые нужно закрыть.
Сегодня хотелось бы продолжить и рассказать о шоу и передачах, которые нужно закрыть.
Я не знаю, насколько нужно быть отчаявшимся мужчиной, чтобы придти на съемки этой передачи. С девушками или женщинами все более понятно — все они хотят найти порядочного и обеспеченного мужчину.
Между этим, в Давай, поженимся сидят ведущие, у которых полно проблем в личной жизни. Роза Сябитова — бизнес-вумен, которая так и не может найти себе мужика, астролог-гадалка, которая делает себе лишнюю рекламу, ну и Лариса Гузеева, которая и актрисой была так себе. Передачу пора бы закрыть и придумать что-нибудь новое и более полезное.
Между этим, в Давай, поженимся сидят ведущие, у которых полно проблем в личной жизни. Роза Сябитова — бизнес-вумен, которая так и не может найти себе мужика, астролог-гадалка, которая делает себе лишнюю рекламу, ну и Лариса Гузеева, которая и актрисой была так себе. Передачу пора бы закрыть и придумать что-нибудь новое и более полезное.
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Старт российской передачи был дан 30 июля 2007 года. С тех пор было показано 14 сезонов и 3058 серий. Честно, я не знаю, кто смотрит это ток-шоу и как его еще не прикрыли. В программу, как правило, обращаются люди, чтобы «профессионалы» изменили внешность человека.
Как итог, из участников делают якобы модных людей, вот только на улицу в таком наряде лучше не выходить. Это как взять старый ковер, сделать дырку для головы и надеть на себя — вроде бы необычно, даже когда-то может быть модно, но совершенно бесполезно. Я считаю, что Модный приговор давно пора прикрыть.
Как итог, из участников делают якобы модных людей, вот только на улицу в таком наряде лучше не выходить. Это как взять старый ковер, сделать дырку для головы и надеть на себя — вроде бы необычно, даже когда-то может быть модно, но совершенно бесполезно. Я считаю, что Модный приговор давно пора прикрыть.
Для кого-то Иван является хорошим ведущим и юмористом, но точно не для меня. В шоу Вечерний Ургант часто приглашают знаменитостей, должно быть много юмора и шуток.
Несколько раз я смотрел передачу, вот только потерял время впустую. Шутки не смешные, юмор тоже. Иван Ургант совсем не юморист, вспомните фильм Елки, даже в этой комедии Сергей Светлаков по юмору на две головы выше ведущего. Вывод простой, Вечерний Ургант давно пора закрыть, бесполезное шоу.
Несколько раз я смотрел передачу, вот только потерял время впустую. Шутки не смешные, юмор тоже. Иван Ургант совсем не юморист, вспомните фильм Елки, даже в этой комедии Сергей Светлаков по юмору на две головы выше ведущего. Вывод простой, Вечерний Ургант давно пора закрыть, бесполезное шоу.
Российская передача выходит на телеканале НТВ с 2016 года. По заявлениям продюсеров — это развлекательное шоу, но я считаю, что его нужно закрыть.
Я не поленился и поискал отзывы в сети, лишь некоторые люди оставляют 5 из 5 баллов, в основном оценка передачи 1 из 5. Что же такого происходит на этом шоу? Приходит знаменитость, ей устраивают допрос, чтобы узнать секрет.
Честно, я не пойму, зачем достаточно известный человек приходит на ТВ всего лишь за миллионом, хотя он вообще не бедный.
Возможно, шоу было бы более популярным, приглашай на передачу обычных людей, которые будут рассказывать секреты и бороться за эту сумму. Знаменитости итак заполонили все российское телевидение так, что от них тошнит.
Я не поленился и поискал отзывы в сети, лишь некоторые люди оставляют 5 из 5 баллов, в основном оценка передачи 1 из 5. Что же такого происходит на этом шоу? Приходит знаменитость, ей устраивают допрос, чтобы узнать секрет.
Честно, я не пойму, зачем достаточно известный человек приходит на ТВ всего лишь за миллионом, хотя он вообще не бедный.
Возможно, шоу было бы более популярным, приглашай на передачу обычных людей, которые будут рассказывать секреты и бороться за эту сумму. Знаменитости итак заполонили все российское телевидение так, что от них тошнит.
Одна из лже передач, которую давно пора закрыть, а на всех участников завести уголовные дела. В Битве экстрасенсов люди, якобы имеющие сверхъестественные способности, могут узнать то, что другим не под силу.
На самом же деле в каждой передаче все идет по сценарию, вот только не все люди об этом знают. Даже сейчас, в 21 веке в России не везде ловит интернет, многие люди верят передаче, а соответственно и участникам.
Экстрасенсы же делают себе хорошую рекламу, чтобы потом заработать на горе людей. Битву экстрасенсов пора закрыть, так как эта передача не приносит пользу, только вред.
На самом же деле в каждой передаче все идет по сценарию, вот только не все люди об этом знают. Даже сейчас, в 21 веке в России не везде ловит интернет, многие люди верят передаче, а соответственно и участникам.
Экстрасенсы же делают себе хорошую рекламу, чтобы потом заработать на горе людей. Битву экстрасенсов пора закрыть, так как эта передача не приносит пользу, только вред.
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Да и позакрывать нахер все эти все ток шоу, один негатив от них,
искусственно портят разум)
Мне кажется, закрывать надо в первую очередь Эрнста и Совет директоров первого канала. Уже давно не 90-е, время этого мусора прошло. Сейчас нужны программы живые, энергичные, познавательные. Да, непросто конкурировать с интернетом. Но это - единственный путь выживания для канала. Хотя нет, можно как сейчас - каждый год уходить в миллиардный минус, а потом клянчить деньги у правительства, чтобы залатать дыры. Наши с вами, кстати, бюджетные деньги.
а вот про юмор не скажи. юмор по фильму тоже судить не стоит - там больше от сценария зависит. вот прожекторперисхилтон мне нравится. там и заготовленные шутки были хороши и импровизированные
Жаль, что действительно неплохой проект закрыли.