Ни пользы, ни интереса: 5 российских телепередач, которые пора закрыть

Российская передача выходит на телеканале НТВ с 2016 года. По заявлениям продюсеров — это развлекательное шоу, но я считаю, что его нужно закрыть.



Я не поленился и поискал отзывы в сети, лишь некоторые люди оставляют 5 из 5 баллов, в основном оценка передачи 1 из 5. Что же такого происходит на этом шоу? Приходит знаменитость, ей устраивают допрос, чтобы узнать секрет.



Честно, я не пойму, зачем достаточно известный человек приходит на ТВ всего лишь за миллионом, хотя он вообще не бедный.



Возможно, шоу было бы более популярным, приглашай на передачу обычных людей, которые будут рассказывать секреты и бороться за эту сумму. Знаменитости итак заполонили все российское телевидение так, что от них тошнит.