Хладнокровный водитель бронированного Toyota Land Cruiser 70 Лео Принслоо и его испуганный чернокожий напарник Ллойд Мтомбени неделю назад стали знамениты на весь мир. Видео разлетелось по Сети и только на канале "Сообщества ветеранов" в Youtube, который первым опубликовал кадры попытки ограбления, ролик набрал более 38 млн просмотров.





Сегодня появилось второе видео с регистратора автомобиля, благодаря которому можно оценить профессионализм "водителя со стальными шарами нервами".



