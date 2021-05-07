Водитель бронированного фургона проявил недюжинное мужество и превосходное мастерство.
Хладнокровный водитель бронированного Toyota Land Cruiser 70 Лео Принслоо и его испуганный чернокожий напарник Ллойд Мтомбени неделю назад стали знамениты на весь мир. Видео разлетелось по Сети и только на канале "Сообщества ветеранов" в Youtube, который первым опубликовал кадры попытки ограбления, ролик набрал более 38 млн просмотров.
Сегодня появилось второе видео с регистратора автомобиля, благодаря которому можно оценить профессионализм "водителя со стальными
шарами нервами".
Инцидент произошел в Претории 22 апреля. Два автомобиля (легковушка и пикап) с грабителями предприняли попытку ограбления инкассаторской машины. Преступники на ходу открыли огонь по бронированному фургону с наличными, но его водитель смог дать им отпор даже без помощи
напарника оружия.
Вот первое видео:
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Когда грабители начинают стрелять по бронированной "Тойоте" Лео Принслоо сохраняет ледяное спокойствие и начинает действовать. Он уклоняется от выстрелов, не пропуская вперед легковой автомобиль, едва не сбивает грабителей, которые выбежали из пикапа, который перед началом нападения обогнал инкассаторское авто, а затем и вовсе его таранит при попытке обгона.
Второе видео:
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Сообщается, что Лео Принслоо и его семью поместили под охрану, так как после неудачного ограбления ему начали поступать угрозы убийством от участников преступной организации.
Однако вряд ли инкассатору нужна защита. Как оказалось, разобраться с преступниками он легко сможет не только сидя за рулем автомобиля. Лео - бывший член спецподразделения южно-африканской полиции (SAPS), а также главный инструктор в собственной стрелковой академии - The Edge Shooting Academy.
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