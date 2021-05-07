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В Сети появилось продолжение вирусного видео о нападении на инкассаторов в ЮАР

В Сети появилось продолжение вирусного видео о нападении на инкассаторов в ЮАР (6 фото + 2 видео)

Автор:
07 мая 2021 13:17
Сообщество : Криминал
Метки: Претория   видео   мастерство   попытка ограбления   стрельба   юар   
2665
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Водитель бронированного фургона проявил недюжинное мужество и превосходное мастерство.

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Метки: Претория   видео   мастерство   попытка ограбления   стрельба   юар   
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19  комментариев
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6k
workmen77 Час назад
Крутой мужик, а с виду жилистый очкарик.
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1k
Anton Omelyanenko 3 минуты назад
Вот твари преступные, гореть вам в аду.
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415
vasilykopkov 22 минуты назад
Это же агент Смит из матрицы :)
Это многое объясняет...
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5k
Pravednik84 23 минуты назад
Нужна ли ему защита? ДА! Каким бы суперпрофи он ни был, неожиданного выстрела в затылок, или бомбы под машиной (ну мало ли всяких "или") он едва ли сможет избежать без охраны.
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415
vasilykopkov 24 минуты назад
Белый красава...
Черный в штаны навалил, не знал как от карабина избавиться...
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454
Алексей Гулевич 36 минут назад
хладнокровный негр .... нажал на "сохранение" и ждёт)))) ну водила конечно да - тем более против такого пикапа
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−3
effectx3 42 минуты назад
загорелый как будто пытается вспомнить читкод на невидимость
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−105
С миру по нитке 45 минут назад
всегда боялся очкариков
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3k
Нескучный сад 45 минут назад
Когда вас много, вы с оружием и думаете, что вас должны бояться... Но что-то идёт не так :)
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32
punduga Час назад
Мужики делают свою работу уж, к сожалению, такое случается, один рулит, второй пока ленту новостей посмотрел))
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546
Электроник Час назад
Поступают угрозы типа "я тебя ещё поймаю"?
Скотыбля черномазые.
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16k
Сталкер Час назад
"Однако вряд ли инкассатору нужна защита. Как оказалось, разобраться с преступниками он легко сможет не только сидя за рулем автомобиля. Лео - бывший член спецподразделения южно-африканской полиции (SAPS), а также главный инструктор в собственной стрелковой академии - The Edge Shooting Academy".
Аффтар, ты – наивная бестолочь...
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81k
InfoVoin Час назад
Смотря на негра, сразу задумаешься, на сколько он обосрался, а водила профи.
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1k
Иван Иванов Час назад
Мужик молодец
Чувствуется, что на "слабо" такого не взять
А негр перетрухал, видно, слегка
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13k
куджо Час назад
Крутой чувак
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13k
куджо Час назад
Я запросил видел иркасаторы ЮАР, там реально на грузовичках ездили, маленьких японских без капота, а тут типа пикам, был уверен что они на таком же
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3k
Андрина Час назад
Волк в овечьей шкуре.
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