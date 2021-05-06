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Щука рукотворная

Щука рукотворная (14 фото)

Автор:
06 мая 2021 20:01
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Подарок рыбаку   полимерная глина   рукоделие с процессом   рыба на кружке   своиим руками   творчество   щука   яавтор   
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Предыдущий пост показал интерес к моему творчеству. Благодарю за вашу оценку! Сегодня ещё выложу фото процесса лепки на этот раз щуки.
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Метки: Подарок рыбаку   полимерная глина   рукоделие с процессом   рыба на кружке   своиим руками   творчество   щука   яавтор   
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29  комментариев
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61k
Viktor 2 часа назад
Рыбки классные, а в другом жанре себя не пробовали - птички там, зверушки, насекомые наконец?
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39k
Прораб 21 минуту назад
Класс! С душой сделано
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2k
Vic Twin 40 минут назад
Гы-гы, полное ощущение, что настоящие. Так бывало женщины пытались листик отщипнуть от красивых искусственных насаждений в супермаркете.
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245
Sandmann 50 минут назад
Спасибо!
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239
Станислав 58 минут назад
Эх, на пивной кружке эта бы лучше смотрелась, смогли бы?
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1k
Будильник вам в разные места Час назад
"Как вам размер?)" -- размер же не главное, сами говорите.
Это нечто. Я влюбился. А продается? Поначалу не поверил, что они ненастоящие. Только голову им изламывать ради прижимания к поверхности не стоит.
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9k
uutb 2 часа назад
Просто огонь! Плюсик однозначно!
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
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25k
Полено-Буратино 2 часа назад
Великолепно!!!!

Говорить далее- будет банальным и ненужным.
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