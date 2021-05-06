Щука рукотворная

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Предыдущий пост показал интерес к моему творчеству. Благодарю за вашу оценку! Сегодня ещё выложу фото процесса лепки на этот раз щуки.
Т к рыба длинная, решила лепить её на плоской поверхности
Для работы нам понадобится полимерная глина, моделирующие инструменты и пастель
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Авторский пост
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Метки: Подарок рыбаку полимерная глина рукоделие с процессом рыба на кружке своиим руками творчество щука яавтор
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Это нечто. Я влюбился. А продается? Поначалу не поверил, что они ненастоящие. Только голову им изламывать ради прижимания к поверхности не стоит.
Говорить далее- будет банальным и ненужным.