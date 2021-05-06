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Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе

Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе (1 фото + 2 видео)

Автор:
06 мая 2021 10:10
Сообщество : Космос
Метки: 360подмосковье   SN15   SpaceX   Starship   Илон Маск   
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Прототип корабля Starship SN15 компании SpaceX Илона Маска успешно завершил испытательный полет, приземлившись в американском штате Техас, трансляция велась на Youtube-канале компании.

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Метки: 360подмосковье   SN15   SpaceX   Starship   Илон Маск   
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47  комментариев
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733
Сергей 9 часов назад
Маск молодец! При всей критике в его адрес, вертикальная посадка это просто фантастика!
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20k
Влад Полчаса назад
Не забываем что эта штука работает на метане, метан не сжижается при нормальных условиях, а поддерживать температуру в -160 долгое время не реально. До космоса, а тем более межпланетного полета пока очень далеко.
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3k
TOROID 37 минут назад
Лет через 5 поднимется на 20 км, еще через 5 - на 30 км... Удачи, Маск!
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−45
MaxVargar 2 часа назад
Вот каждый раз читая потуги адептов рогозина лишний раз убеждаюсь что Маск все делает правильно. Молодец.
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373
Евгений 2 часа назад
Вроде неплохо, но шанс выжить в такой ракете пока 1 к 15
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3k
Sam Backet 3 часа назад
Обновлённые двигатели сделали своё дело.
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7k
Михаил 3 часа назад
Признаться вся эта шумиха с подготовкой полета на Марс особого восторга не вызывает. Другое дело программа Starlink с интернетом напрямую через спутники. Вот это реально будет круто.
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6k
Сгусток позитива 5 часов назад
класс, хорошие новости!
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−11
alex 6 часов назад
как рвет патриков, просто жесть! наши путриоты самые агрессивные!
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−82
RUSOFOB199LVL 7 часов назад
Вата и совки конченные ну как вам? Жопа уже горит?
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827
GoInDown 8 часов назад
Если убрать рекламу и пиар на весь мир, загнется через неделю.
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410
Лучший Друг GoInDown 54 минуты назад
Если убрать рекламу, 90% современной экономики загнется.
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3k
Горожанин 8 часов назад
Над этим шоу Маска специалисты даже уже не смеются. Настолько очевидно, что это потешное ведро, прыгающее на жалкие 10 км, к космосу не имеет никакого отношения.
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6k
vitenok 8 часов назад
Расходимся, взорвётся следующий.
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6k
vitenok 8 часов назад
Никого не поубивали, и хорошо.
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−5
11 8 часов назад
И тишина.
Все "пропагандоны" как мочи в рот набрали.
Зато какое ликование стояло когда предыдущие прототипы взрывались))
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6k
Фельдъегерь 8 часов назад
PR-менеджер Маска самолично отписался, долго тебя не было видно
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3k
ezhik 9 часов назад
"...успешно завершил испытательный полет, приземлившись в американском штате Техас.." в принципе все норм, если конечно посадка не на Аляске запланирована была )
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