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Легендарному фильму «Белорусский вокзал» 50 лет. Как отбирали актёрский состав, интересные факты со съёмок

Легендарному фильму «Белорусский вокзал» 50 лет. Как отбирали актёрский состав, интересные факты со съёмок (11 фото)

Автор:
05 мая 2021 22:01
Метки: актеры   история фильма   кино   
411
11

Родившимся после 1965 года не представить, что в день Великой Победы не было ежегодных встреч ветеранов войны по всей стране возле Вечного Огня, парада на Красной площади… И что уже совсем за гранью добра и зла – этот день был рабочим! Да и самого Вечного Огня не было…

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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10k
ГородДомов 3 часа назад
один из лучших фильмов о Людях
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65k
Вит Вит Час назад
Ссылка youtu.be
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681
Андрей 2 часа назад
9 наш десантный батальон!
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Вит Вит 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
было время в нашей истории, когда люди снимали фильмы не ради распила бюджетных средств...
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4k
Бу 2 часа назад
Сильный фильм
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65k
Вит Вит 2 часа назад
Минус не поставил,НО,без этого нельзя!
Ссылка youtu.be
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2k
Никита 2 часа назад
Для меня просто замечательный фильм,прекрасное созвездие Актёров,песня которую многие знают наизусть.В этом фильме не разжевывается тема солдатского братства,оно подразумевается само собой.Потому что фильм был снят в годы, когда ещё было много живых ветеранов.Поражает как создатели смогли рассказать о Великой Отечественной без использования батальных сцен."Здесь птицы не поют,деревья не растут..."пробирает до самого нутра.
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Караганда 3 часа назад
на таких фильмах надо воспитывать поколение и будет счастье.
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