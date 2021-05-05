События фильма «Белорусский вокзал» как раз и относятся к этому периоду, когда фронтовики встречались очень редко, чаще – по печальным поводам – чтобы проводить в последний путь боевого товарища.

Эта картина – без единой сцены боевых действий и, все-таки, о войне, гениальная история о мужской, фронтовой дружбе. Она не наяву, она осталась в душах людей, прошедших через страшные годы, но сохранивших чистоту помыслов и верность фронтовому братству.

А еще – это первая попытка показать то, что спустя 15 лет назовут «афганским синдромом» – процесс встраивания солдат и офицеров в мирную жизнь. Там – отношения сводятся к четкому «свой-враг», здесь – все сложно.

Битва за сценарий

Первоначальный вариант молодой писатель Вадим Трунин создал еще в 1966 году. Его пытался «поднять» начинающий режиссер Марк Осепьян – не получилось.

Да и содержание сюжета отдавало героизмом в голливудском стиле. Ветераны вступают в драку в ресторане с молодыми людьми, насмешливо высказавшимися о фронтовиках, а затем кладут на лопатки приехавшую на вызов милицию…