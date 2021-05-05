Советский военный фильм, ставший потрясением для всего мира

В конце 1950-х ветеран Великой Отечественной войны Иван Богомолов опубликовал в журнале "Знамя" свое первое литературное произведение. Повесть "Иван" быстро снискала популярность, была переведена на несколько языков и заинтересовала сценариста Михаила Папаву ("Высота"). Уже в 1960 году на Мосфильме стартовали съемки экранизации под руководством режиссера Эдуарда Абалова, но вскоре худсовет забраковал весь отснятный материал, и картина легла на полку.

Через год кто-то предложил новую кандидатуру в кресло постановщика. 29-летний Андрей Тарковский, недавно представивший дипломную работу "Каток и скрипка", был готов исправить ошибки предшественника при условии, что ему и его другу Андрею Кончаловскому разрешат переписать сценарий. Студия пошла на уступки, и съемки стартовали с урезанным бюджетом. На главную роль Тарковский позвал Николая Бурляева, недавно снявшего у Кончаловского в драме "Мальчик и голубь". Также режиссер хотел видеть в фильме Владимира Высоцкого, но тут уже худсовет не согласился, и вакантное место занял Валентин Зубков. Также в картине снялись Евгений Жариков, Николай Гринько, Валентина Малявина и другие актеры. В эпизоде отметился и Андрей Кончаловский.