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Советский военный фильм, ставший потрясением для всего мира

Советский военный фильм, ставший потрясением для всего мира (4 фото)

Автор:
05 мая 2021 16:29
Метки: актеры   история фильма   кино   
532
4

В 1962 году состоялась премьера картины, ставшей переломным моментом для всего мирового кинематографа. Молодой советский режиссер сходу ворвался на вершину и получил не только любовь критиков и зрителей, но и множество различных наград.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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4  комментария
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201k
Барон Мюнхгаузен 3 часа назад
Пойду пересмотрю фильм...
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1k
kosterok Полчаса назад
Да, в СССР умели снимать фильмы, которые передают ужас и трагедию, одновременно учат и показывают человека с его слабостями. Все есть в этом фильме.
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