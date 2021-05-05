Советский военный фильм, ставший потрясением для всего мира

В 1962 году состоялась премьера картины, ставшей переломным моментом для всего мирового кинематографа. Молодой советский режиссер сходу ворвался на вершину и получил не только любовь критиков и зрителей, но и множество различных наград.
2.
В конце 1950-х ветеран Великой Отечественной войны Иван Богомолов опубликовал в журнале "Знамя" свое первое литературное произведение. Повесть "Иван" быстро снискала популярность, была переведена на несколько языков и заинтересовала сценариста Михаила Папаву ("Высота"). Уже в 1960 году на Мосфильме стартовали съемки экранизации под руководством режиссера Эдуарда Абалова, но вскоре худсовет забраковал весь отснятный материал, и картина легла на полку.
Через год кто-то предложил новую кандидатуру в кресло постановщика. 29-летний Андрей Тарковский, недавно представивший дипломную работу "Каток и скрипка", был готов исправить ошибки предшественника при условии, что ему и его другу Андрею Кончаловскому разрешат переписать сценарий. Студия пошла на уступки, и съемки стартовали с урезанным бюджетом. На главную роль Тарковский позвал Николая Бурляева, недавно снявшего у Кончаловского в драме "Мальчик и голубь". Также режиссер хотел видеть в фильме Владимира Высоцкого, но тут уже худсовет не согласился, и вакантное место занял Валентин Зубков. Также в картине снялись Евгений Жариков, Николай Гринько, Валентина Малявина и другие актеры. В эпизоде отметился и Андрей Кончаловский.
- Это кто такой? Фриц?
- Это не то врач, не то писатель немецкий.
- У них нет писателей. Я видел, как они книги жгли на площади. Бензином облили и подожгли. Неделю потом сажа летала.
4.
Разгар Великой Отечественной войны. Советские войска активно готовятся к форсированию Днепра, и летней ночью находят в болоте мальчишку. Паренек по имени Иван заявляет, что пришел с того берега реки и требует связаться с командованием, но молодой лейтенант Гальцев поначалу ему не верит. Только после слов капитана Холина и звонка подполковнику Грязнову выясняется, что Иван - разведчик и должен сообщить важнейшие данные о немецких патрулях.
Мальчик пишет отчет, после чего Грязнов с Холиным убеждают его, что пора ехать в Суворовское училище, но Иван даже не желает о таком слышать. У паренька есть только одна цель: месть немецким войскам, разрушившим его семью. Недавно Иван пережил страшные события, и теперь хочет приносить пользу на войне, а не прятаться в тылу. Детство навсегда разрушено, и единственные напоминания о нем - яркие сны, посещающие мальчика по ночам. Видя, что спорить с Иваном бесполезно, командование отправляет его на новое задание...
Война есть война. Мужчины с мужчинами должны воевать. Девушки тут ни при чем.
6.
Военная драма "Иваново детство" произвела фурор сразу же после выхода на экраны в 1962 году. Картине рукоплескали на мировых кинофестивалях, а в Венеции пошли еще дальше и вручили режиссеру-дебютанту главный приз - легендарного Золотого льва. Французский писатель Жан-Поль Сартр после просмотра "Иванова детства" лично высказал восхищение Тарковскому и Кончаловскому и написал целое эссе по мотивам фильма. Всем было понятно, что пришел новый мастер, способный изменить само искусство кинематографа.
Пожалуй, ключевым достижением Тарковского в "Ивановом дестве" можно считать яркое и убедительное изображение ужасов войны без демонстрации боевых действий. Враг здесь присутствует лишь незримо, появляясь на несколько секунд в финале картины. Главным же стали личность Ивана, его внутренние переживания и характеры людей, окружающих мальчика. Чего только стоят сны юного разведчика, напоминающие ему о матери, семье и детских переживаниях. Каждый кадр тут пропитан символизмом и глубоким смыслом.
Знаковых сцен в "Ивановом детстве" очень много. Старик на развалинах дома, закрывающий ничего не значащую дверь, посиделки в церковном подвале, напоминающие библейские сюжеты, диалог Холина с медсестрой Марией в березовом лесу. Кстати, сцену с березами в 1995 году процитирует Джим Джармуш в культовом фильме "Мертвец". Работы Тарковского оказали огромное влияние на разных режиссеров, и "Иваново детство" не стало исключением. Виртуозная операторская работа и гениальная постановка кадра никого не оставят равнодушным.
8.
Тарковский в мемуарах признавался, что в дебютной картине ему нужно было показать себя с лучшей стороны, иначе дорога в профессию была бы заказана, но итоговый результат превзошел даже смелые ожидания. Тандем режиссера с оператором Вадимом Юсовым создал шедевр на все времена, по достоинству оцененный публикой.
В широкий советский прокат "Иваново детство" вышло с задержкой в четыре года, но это не помешало ему стать одним из самых коммерчески успешных фильмов Тарковского. Только по официальным данным в СССР фильм посмотрело около 17 миллионов зрителей, что можно считать успехом для начинающего режиссера. Впрочем, материальная сторона здесь не имеет значения. Бессмертное искусство гораздо важнее.
Источник:
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