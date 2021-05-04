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Рождение хариуса

Рождение хариуса (13 фото)

Автор:
04 мая 2021 19:50
Метки: Подарок рыбаку   декор из полимерной глины   для рыбака   полимерная глина   рукоделие с процессом   творчество   хариус   
817
13
Под моим первым постом было несколько комментариев с просьбой показать процесс лепки рыб. Работая над заказом, сделала несколько фото процесса. От клиента было пожелание - хариус в определённом цвете, фото прилагалось
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Авторский пост

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Метки: Подарок рыбаку   декор из полимерной глины   для рыбака   полимерная глина   рукоделие с процессом   творчество   хариус   
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46k
noName 3 часа назад
Красотища!!!
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226
Elena Tilzitskaya Автор поста noName 3 часа назад
Благодарю!
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503
Шурман 10 минут назад
Красиво :) а можно как воблер использовать ?:)
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226
Elena Tilzitskaya Автор поста Шурман 2 минуты назад
Нее) рыбы исключительно в декоративных целях)
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5k
Sarkozi Полчаса назад
Красота. Рыба очень хорошая, ваша - еще лучше ))
Творите дальше.
Если будете делиться здесь - тоже хорошо.
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226
Elena Tilzitskaya Автор поста Sarkozi Полчаса назад
Спасибо!))
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1k
Умница-красавица 48 минут назад
Потрясающе реалистичные работы! Как с Вами связаться, заказы принимаете?
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226
Elena Tilzitskaya Автор поста Умница-красавица Полчаса назад
Спасибо большое! Загуглите ник Podarikrasotu39. Я во всех соц сетях и мессенджерах
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82
ОперАтоР Час назад
Живого хариуса не разу наверное не видел...? Он в продольную полоску по чешуе, а у тебя больше на окуня расцветкой похож, только и тот полосатый, но уже поперечно ;)
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226
Elena Tilzitskaya Автор поста ОперАтоР Час назад
Хариусов видов 7. И все они разным окрасом, зависит от дна. И я не всевышний, пытаюсь лишь приблизиться к натуре
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226
Elena Tilzitskaya Автор поста Albert GER Час назад
Спасибо Вам за тёплые слова!
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382
whyicannotremovemyprofile 2 часа назад
Самый позитивный пост! Спасибо!
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226
Elena Tilzitskaya Автор поста whyicannotremovemyprofile 2 часа назад
И Вам спасибо!
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11k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Автор, а кроме рыбок у Вас ещё какие нибудь работы из полимерной глины есть? Просто интересно...
С таким вниманием к деталям и с такой "похожестью", мне кажется у Вас и портреты конкретных людей будут получаться очень хорошо.
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226
Elena Tilzitskaya Автор поста Паша Эмильевич 2 часа назад
Вначале своего творческого пути, лепила всяко разное, цветочки, морды животных, мультяшных персонажей, были даже куклы, пока не нашла себя. Мне потребовалось 2 года, чтоб добиться такого результата. Иногда "отдыхаю" от полимерки, леплю из самозастывающей глины.
Вот одна из моих работ по мотивам картины Васи Ложкина

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4k
Leonid 2 часа назад
Не знаю как живьём, но на фото не отличу от настоящего.
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226
Elena Tilzitskaya Автор поста Leonid 2 часа назад
Спасибо! Клиенты говорят, что в живую ещё эффектнее. У меня уже глаз замылин
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13k
Yasen_Perec 3 часа назад
Глаз - алмаз!
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Elena Tilzitskaya Автор поста Yasen_Perec 3 часа назад
Стараюсь) спасибо большое!
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