Рождение хариуса

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Под моим первым постом было несколько комментариев с просьбой показать процесс лепки рыб. Работая над заказом, сделала несколько фото процесса. От клиента было пожелание - хариус в определённом цвете, фото прилагалось
Для работы нам понадобится полимерная глина, моделирующие инструменты, и кружка, которую будем декорировать
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Далее запекание. Глина запкается при температуре от 110 до 140 гр(см на упаковке) да, можно в обычной духовке, только после обжига вымыть весь духовой шкаф. У меня для глины отдельная духовка.
Авторский пост
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Метки: Подарок рыбаку декор из полимерной глины для рыбака полимерная глина рукоделие с процессом творчество хариус
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Есть люди слепленные из дерьма, а есть из солнышка. Ты солнышко и руки у тебя золотые!!!
А хариус, скажу(как рыбак со стажем) по секрету - даже выловленные на одном перекате может сильно отличаться по расцветке. От белого до голубоватозеленого. Иногда вообще почти чёрные бывают.
С таким вниманием к деталям и с такой "похожестью", мне кажется у Вас и портреты конкретных людей будут получаться очень хорошо.
Вот одна из моих работ по мотивам картины Васи Ложкина