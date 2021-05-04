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Сделал на даче стационарную печь-мангал своими руками

Сделал на даче стационарную печь-мангал своими руками (9 фото)

Автор:
04 мая 2021 15:41
Метки: дача   кирпич   мангал   огонь   печь   сделал сам   шашлык   
902
9
Дачный сезон подразумевает не только копание на огороде, но и отдых за бокальчиком чего-то вкусного, закусывая чем-то мясным. А если еще и сам процесс приготовления блюд на открытом воздухе доставляет удовольствие, то это вообще сказка. Перед вами подробный рассказ о том, как я печь для барбекю на улице мастерил. К слову, соседи и гости по достоинству оценили мою постройку.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: дача   кирпич   мангал   огонь   печь   сделал сам   шашлык   
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6  комментариев
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1k
александр 38 минут назад
Если откровенно, какая-то сомнительная постройка
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32k
Nefrion 7 минут назад
Как-то для шашлыков я взяла в качестве подпорок простые кирпичи, и после единственного использования эти кирпичи все треснули.
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13k
Yasen_Perec Полчаса назад
Для таких целей лучше всего использовать клинкерный кирпич. Потому как конструкция не в помещении, а фактически под открытым небом.
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15k
Maks Es 38 минут назад
Кирпич шамотный? Что за цемент?
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8k
Vacony 41 минуту назад
это что за кирпич ?
и судя по прочитанному мной ранее - вроде как смесь просто цемент - песок под печи не подходит... у вас, год простояло не треснуло ничего ?
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