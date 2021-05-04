Сделал на даче стационарную печь-мангал своими руками

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Дачный сезон подразумевает не только копание на огороде, но и отдых за бокальчиком чего-то вкусного, закусывая чем-то мясным. А если еще и сам процесс приготовления блюд на открытом воздухе доставляет удовольствие, то это вообще сказка. Перед вами подробный рассказ о том, как я печь для барбекю на улице мастерил. К слову, соседи и гости по достоинству оценили мою постройку.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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1. Выбираем ровный участок и выкладываем на него кирпич в один слой (это будет основанием печи)
Теперь готовим раствор. Применяем стандартную пропорцию - 1 часть цемента к 3 частям песка.
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и судя по прочитанному мной ранее - вроде как смесь просто цемент - песок под печи не подходит... у вас, год простояло не треснуло ничего ?