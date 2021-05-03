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Подборка интересных исторических ретро фотографий.
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5.
Первомайская демонстрация, 1960 год, Сталинштадт, ГДР
Через год город будет переименован обратно в Айзенхюттенштадт.
7.
Тень петли на кирпичной башне во время судебных процессов по делам о военных преступлениях, Нюрнберг, Германия, 1946 год.
8.
Милиционер в будке регулирует движение во время наводнения на Неглинной улице в Москве. СССР. 24 июля 1949 г.
9.
Предметы культа. Сталин, Ленин и телевизор с линзой «Ленинград Т2». В колхозе под Москвой. СССР. 1955 г.
12.
Пирамида комсомольцев на фоне изображения первого мавзолея В.И. Ленина. Галич. СССР. 1924 г. Фото Михаил Смодор.
15.
Джеймс Гарнер, Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд и Клинт Иствуд на съемках фильма — Космические ковбои/Space Cowboys, 2000 г.
21.
Представители табачных фабрик передают портрет В.И. Ленина, выполненный из различных сортов табака, в качестве подарка XVI Московской губернской партийной конференции, Москва, 1927 год
23.
ФК Строитель (Припять)
Скан: «Припять: Фотоальбом / Фото и текст Ю.Евсюкова — Киев: «Мистецтво», 1986»
26.
Парад прогресса. По США колесили агитаторы и рекламировали достижения техники. В кузове автобуса реактивный двигатель. 40-е годы
30.
Театрис Бейли стирает кровь Мартина Лютера Кинга с балкона, на котором в него стреляли, 4 апреля, 1968 г.
33.
Знаменитое фото, на котором запечатлен момент, когда Мохаммед Али отправил в нокаут Кливленда Уильямса, 1966 год
36.
В бассейне “Москва”. 31 января 1970 года
Согласно архивным записям московских метеослужб, температура воздуха в этот день опускалась до -28 градусов.
Авторский пост
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