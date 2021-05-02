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Кто пробил шлем Иоанна Грозного?

Кто пробил шлем Иоанна Грозного? (4 фото)

Автор:
02 мая 2021 19:16
Метки: Иван Грозный   Россия   история   
864
4
Я не предлагаю вам ответ, я предлагаю лишь вопрос - а ответ на него я искренне хотел бы знать сам...
Один из самых известных русских шлемов - это шлем Иоанна Васильевича Грозного, изготовленный ориентировочно между 1533 и 1547 годами.
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Метки: Иван Грозный   Россия   история   
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7  комментариев
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15k
Maks Es 4 часа назад
Это так называемый "детский шлем", подаренный Иоанну Грозному когда он ещё был князем-наследником. Совершенно точно, в походы он его не надевал. Подобные подарки не отдает, скорее всего его действительно украли поляки.
По поводу изготовления - шлем раннерусской работы, от есть делали его на Руси, но. Вполне вероятно, что основой для него послужил арабский шлем, который был подношением иному боярину или даже князю, который потом заказал переделку и нанесение надписи. Переделка была существенной.
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3k
au3 Час назад
А такой шлем от чего-то защитить способен? Амортизации никакой, нормальный удар и сломана шея.
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10k
Кот 2 часа назад
Вот вам и русские князья - что у Грозного арабская вязь на шеломе, что у Невского налпись из Корана "Радуй верных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы".... Золотая дремотная Азия сплошь и рядом!
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88k
сапер Водичка 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Горожанин 3 часа назад
"Я не предлагаю вам ответ, я предлагаю лишь вопрос..."

Каждое фуфло начинается именно с этой демагогии и дешёвого манипулирования.
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38k
Сергей 4 часа назад
Похоже это был Семен Михайлович, он ведь и каски Лысвенского завода пытался шашкой разрубить. когда их испытывал на прочность.
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4k
livaneth 4 часа назад
Вертикальный удар меченм или топором по шлему такой формы Врубится в ключицу и наверное отрубит руку. По дороге сорвет к чертям кусок декоративного канта. Но вот если там панцирь с мощными наплечниками - тогда да! Ухо, правда отрубит, но это не фатально.
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