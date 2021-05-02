Кто пробил шлем Иоанна Грозного?

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Я не предлагаю вам ответ, я предлагаю лишь вопрос - а ответ на него я искренне хотел бы знать сам...
Один из самых известных русских шлемов - это шлем Иоанна Васильевича Грозного, изготовленный ориентировочно между 1533 и 1547 годами.
Один из самых известных русских шлемов - это шлем Иоанна Васильевича Грозного, изготовленный ориентировочно между 1533 и 1547 годами.
С точки зрения типологии такое боевое наголовье в русском оружиеведении принято называть "шелом" - очень высокий, отчетливо цилиндроконической формы, с длинным шпилем на верхушке, при этом - с "мелкой" посадкой на голове, без наушей, бармицы, козырька и т.п. В эпоху Грозного шеломы уже потихонечку устаревали и сменялись шишаками - более глубокими шлемами, формы которых тяготели к полусфере, а не к конусу.
Шлем выкован из стали и богато украшен латунью, серебром и золотом. Масса его небольшая - 1 кг 180 г, высота - 38 см, диаметр - 19 см. Способ изготовления - цельнокованый. Есть следы ремонта, например горизонтальная полоса на шпиле - признак того, что его однажды разрезали пополам, а потом соединили.
На шлеме есть русская надпись - в переводе на современный русский выглядит так: "Шелом князя Ивана Васильевича великого князя сына Василия Ивановича господаря всея Руси самодержца". Также присутствуют надписи, стилизованные под арабскую вязь, но именно стилизованные. На арабском они трудночитаемы. Мастер, занимавшийся отделкой шлема, просто-напросто попытался сымитировать, скопировать некоторые популярные изречения из Корана, но языка он не знал.
В то время на Руси было в большой моде турецкое оружие, на котором полно всяческих девизов, сур из Корана и т.п., так что само по себе это неудивительно.
Про этот шлем известно... Ничего. Мы не знаем ни имени мастера, ни точной даты изготовления шлема (только период, когда Иоанн Васильевич титуловался лишь князем, а не царем), ни истории этого шлема - ничего. Сейчас он вообще находится в Швеции, в Королевском арсенале Стокгольма.
Крайне интересен тот факт, что "шелом Грозного", в отличие от многих других драгоценных шлемов той эпохи, имеет боевые повреждения. Во-первых, след от удара клинковым оружием (мечом или саблей), менее вероятно - топором:
Шлем выкован из стали и богато украшен латунью, серебром и золотом. Масса его небольшая - 1 кг 180 г, высота - 38 см, диаметр - 19 см. Способ изготовления - цельнокованый. Есть следы ремонта, например горизонтальная полоса на шпиле - признак того, что его однажды разрезали пополам, а потом соединили.
На шлеме есть русская надпись - в переводе на современный русский выглядит так: "Шелом князя Ивана Васильевича великого князя сына Василия Ивановича господаря всея Руси самодержца". Также присутствуют надписи, стилизованные под арабскую вязь, но именно стилизованные. На арабском они трудночитаемы. Мастер, занимавшийся отделкой шлема, просто-напросто попытался сымитировать, скопировать некоторые популярные изречения из Корана, но языка он не знал.
В то время на Руси было в большой моде турецкое оружие, на котором полно всяческих девизов, сур из Корана и т.п., так что само по себе это неудивительно.
Про этот шлем известно... Ничего. Мы не знаем ни имени мастера, ни точной даты изготовления шлема (только период, когда Иоанн Васильевич титуловался лишь князем, а не царем), ни истории этого шлема - ничего. Сейчас он вообще находится в Швеции, в Королевском арсенале Стокгольма.
Крайне интересен тот факт, что "шелом Грозного", в отличие от многих других драгоценных шлемов той эпохи, имеет боевые повреждения. Во-первых, след от удара клинковым оружием (мечом или саблей), менее вероятно - топором:
×
Удар нанесен горизонтально, что абсолютно логично - вертикальный удар по шлему такой формы будет малоэффективен, клинок срикошетит.
Но самое интересное - здесь:
Но самое интересное - здесь:
В тулье шлема зияет крупное отверстие округлой формы, но со рваными краями, вмятыми внутрь. Чуть ниже сорван край декоративного ободка. Такое повреждение могли сделать либо пуля, либо чекан или клевец. Для носителя шлема оно, скорее всего, явилось бы фатальным. Хотя и не факт: бывали случаи, люди выживали после ранений в верхнюю часть головы.
Загадка заключается в том, при каких обстоятельствах шлем получил эти повреждения?
Сам Иоанн Васильевич, будучи царем, во время великих своих свершений, походов и войн вряд ли его носил. Во-первых, упоминания в источниках об этом нет, во-вторых, "владетельная" надпись не та - князь, а не царь. В то время к подобным вещам относились крайне строго: ни малейшего урона царской чести!
Но у нас нет совершенно никакой информации о других владельцах этого шлема.
Как он оказался в Швеции? Согласно самой популярной версии - вначале его вывезли к себе на родину в Смутное время поляки, которые основательно разграбили Кремль (после них в коллекциях Кремля осталось крайне мало предметов до-Смутной эпохи). Но в XVII веке, а именно - в 1655 году шведы взяли Варшаву, и ограблению подверглись уже польские сокровищницы. В описях Королевской Оружейной палаты Стокгольма он упоминается в 1663 году.
Соответственно, временем "боевой славы" шлема, скорее всего, явился период с 1612 по 1655 гг. Ибо шлем этот "юзаный" - на нем, кроме следов ударов, есть еще и следы шлифовки. Существует, конечно, версия, что Грозный мог подарить его кому-то из своих приближенных, например Симеону Бекбулатовичу, который некоторое время являлся эдаким "зиц-царем", но лично мне она сомнительна. Шлем с подобной именной надписью никто другой при жизни Грозного носить не мог - "государю бесчестье!". Это вам не шуба с царского плеча, которая как раз-таки была популярной наградой...
Скорее всего, напялив этот шлем, рубился со шведами какой-то поляк, но мы опять-таки этого не знаем. Шведские источники об этом молчат...
Загадка заключается в том, при каких обстоятельствах шлем получил эти повреждения?
Сам Иоанн Васильевич, будучи царем, во время великих своих свершений, походов и войн вряд ли его носил. Во-первых, упоминания в источниках об этом нет, во-вторых, "владетельная" надпись не та - князь, а не царь. В то время к подобным вещам относились крайне строго: ни малейшего урона царской чести!
Но у нас нет совершенно никакой информации о других владельцах этого шлема.
Как он оказался в Швеции? Согласно самой популярной версии - вначале его вывезли к себе на родину в Смутное время поляки, которые основательно разграбили Кремль (после них в коллекциях Кремля осталось крайне мало предметов до-Смутной эпохи). Но в XVII веке, а именно - в 1655 году шведы взяли Варшаву, и ограблению подверглись уже польские сокровищницы. В описях Королевской Оружейной палаты Стокгольма он упоминается в 1663 году.
Соответственно, временем "боевой славы" шлема, скорее всего, явился период с 1612 по 1655 гг. Ибо шлем этот "юзаный" - на нем, кроме следов ударов, есть еще и следы шлифовки. Существует, конечно, версия, что Грозный мог подарить его кому-то из своих приближенных, например Симеону Бекбулатовичу, который некоторое время являлся эдаким "зиц-царем", но лично мне она сомнительна. Шлем с подобной именной надписью никто другой при жизни Грозного носить не мог - "государю бесчестье!". Это вам не шуба с царского плеча, которая как раз-таки была популярной наградой...
Скорее всего, напялив этот шлем, рубился со шведами какой-то поляк, но мы опять-таки этого не знаем. Шведские источники об этом молчат...
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Метки: Иван Грозный Россия история
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По поводу изготовления - шлем раннерусской работы, от есть делали его на Руси, но. Вполне вероятно, что основой для него послужил арабский шлем, который был подношением иному боярину или даже князю, который потом заказал переделку и нанесение надписи. Переделка была существенной.
Каждое фуфло начинается именно с этой демагогии и дешёвого манипулирования.