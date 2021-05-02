Кто пробил шлем Иоанна Грозного?

В тулье шлема зияет крупное отверстие округлой формы, но со рваными краями, вмятыми внутрь. Чуть ниже сорван край декоративного ободка. Такое повреждение могли сделать либо пуля, либо чекан или клевец. Для носителя шлема оно, скорее всего, явилось бы фатальным. Хотя и не факт: бывали случаи, люди выживали после ранений в верхнюю часть головы.



Загадка заключается в том, при каких обстоятельствах шлем получил эти повреждения?



Сам Иоанн Васильевич, будучи царем, во время великих своих свершений, походов и войн вряд ли его носил. Во-первых, упоминания в источниках об этом нет, во-вторых, "владетельная" надпись не та - князь, а не царь. В то время к подобным вещам относились крайне строго: ни малейшего урона царской чести!



Но у нас нет совершенно никакой информации о других владельцах этого шлема.



Как он оказался в Швеции? Согласно самой популярной версии - вначале его вывезли к себе на родину в Смутное время поляки, которые основательно разграбили Кремль (после них в коллекциях Кремля осталось крайне мало предметов до-Смутной эпохи). Но в XVII веке, а именно - в 1655 году шведы взяли Варшаву, и ограблению подверглись уже польские сокровищницы. В описях Королевской Оружейной палаты Стокгольма он упоминается в 1663 году.



Соответственно, временем "боевой славы" шлема, скорее всего, явился период с 1612 по 1655 гг. Ибо шлем этот "юзаный" - на нем, кроме следов ударов, есть еще и следы шлифовки. Существует, конечно, версия, что Грозный мог подарить его кому-то из своих приближенных, например Симеону Бекбулатовичу, который некоторое время являлся эдаким "зиц-царем", но лично мне она сомнительна. Шлем с подобной именной надписью никто другой при жизни Грозного носить не мог - "государю бесчестье!". Это вам не шуба с царского плеча, которая как раз-таки была популярной наградой...



Скорее всего, напялив этот шлем, рубился со шведами какой-то поляк, но мы опять-таки этого не знаем. Шведские источники об этом молчат...