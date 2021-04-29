Евгений Моргунов – байки и факты

Коронный и частый трюк Евгения Моргунова в аэропортах:
Диктор объявляет посадку на самолет:
- Граждане пассажиры, начинается посадка на рейс четыреста двенадцать Москва - Свердловск...
Моргунов громко, на весь зал:
- Повтори, сука!
Диктор:
- Повторяю...
Евгений Александрович Моргунов родился 27 апреля 1927 года в Москве. Отца своего не помнил, тот ушел из семьи, когда ребенку было всего два годика. Мать воспитывала сына одна. Мальчик рос шустрым, любознательным и общительным – играл в футбол во дворе, «на протырку» ходил с приятелями в кино, занимался в школьной самодеятельности. С ранних лет любил слушать классическую музыку, оперы и симфонии, обожал Бетховена, Мусоргского, Рахманинова, Чайковского. Денег на билеты в театр или консерваторию не было, но он как-то ухитрялся прошмыгнуть в зал без билета.
Он и позже славился умением бесплатно проходить везде – на стадион, в баню, в рестораны и в разные другие билетные и платные заведения. Когда он с кем-то шёл на любимый футбол, то спокойно проходил мимо удивлённого контролёра, поворачивался назад, в сторону спутника, и бросал: «Это со мной». И направлялся не просто на трибуну, а в вип-ложу для высокопоставленных чиновников.
В общественном транспорте он представлялся пассажирам контролёром, проверял билеты, безбилетных громко ругал и с позором высаживал, а сам ехал «зайцем». Но больше всего любил выдавать себя за сотрудника НКВД-КГБ. Моргунов всегда носил с собой удостоверение с красной корочкой. Что было внутри ксивы, никто никогда не видел, но действовало безотказно. Сев в такси и помахав ею, он командовал: «Срочно гони вон за той машиной! Только незаметно!» Подъехав к своему дому, с серьёзным видом жал водителю руку: «Спасибо, там тебе зачтётся!» «А как же та машина?» – спрашивал таксист. «Не переживай. Дальше её поведёт мой напарник…» Войдя в ресторан, он быстро «светил» свою корочку администратору: «Посади, товарищ, так, чтобы вон те два типа меня не заметили, а я бы видел их как на ладони. И принеси что-нибудь поесть – на твой вкус». Через минуту у его столика стоял официант с подносом, полным выпивки и изысканных закусок. Так он частенько ужинал. И денег никогда не брали – боялись. Настолько он в любом образе был убедителен.
Все эти шуточки и розыгрыши на грани фола и жульничества. Но все они такие веселые, в духе Остапа Бендера. И вытворялись они Моргуновым из-за полного безденежья и лихого азарта.
Когда началась война, 14-летний Женя пошел работать на завод, обтачивал болванки для снарядов. Подросток был такого малого роста, что под ноги приходилось подкладывать ящик, но он трудился по 12 часов в сутки наравне со взрослыми и так самоотверженно, что даже был награждён Почётной грамотой. Позже Моргунов рассказывал что на знаменитой фотографии где подросток работает на заводе, для роста встав на ящик, запечатлен именно он. Правда это или нет, неизвестно. Уж очень любил Евгений Моргунов приврать, пофантазировать, разыграть, развешать лапшу на уши слушателям. Причем не ради каких-то корыстных мотивов, а так ради красного словца. Так что к его словам стоит относится осторожно.
Моргунов прожил 72 года, сыграл более 100 ролей в кино, и, казалось, всю свою жизнь был как на ладони – более общительного, энергичного, весёлого и открытого человека трудно себе представить. Он собирал вокруг себя огромные шумные компании, день и ночь травил анекдоты, смешил, каламбурил, постоянно что-то рассказывал. На пике славы (в отличие от большинства актёров) от поклонников не прятался, а «как ледокол» шёл им навстречу и с удовольствием общался. А когда умер, вдруг оказалось, что настоящего Моргунова не знает никто.
Более того, выяснилось, что на самом деле он был фантастически закрытым и скрытным: не дал ни одного откровенного интервью, в свою личную жизнь никого не впускал, о себе, если и рассказывал, то больше это было похоже на небылицы, и всегда разное. Простой пример: все знают что Моргунов был ярым футбольным болельщиком. Но за какую команду он болел, толком неизвестно. Кто-то утверждает что за ЦСКА, другие говорят что за «Спартак». И те и те уверены в своей правоте – ведь это им говорил сам Евгений Моргунов.
В войну и послевоенные годы семья сильно голодала. Однажды мать привезла пачку масла, Женя не удержался и съел всю пачку целиком без хлеба. Ему стало плохо, его еле выходили. Результат: нарушился обмен веществ.
В 15 лет Женя играл в любительском театре, даже снялся в эпизодической роли в военной драме Александра Столпера «Дни и ночи»... и «в кино влюбился с первого взгляда и на всю жизнь». В 1943 году юноша обратился к директору завода за рекомендацией в театральный институт, но тот отказался его отпустить. И тогда подросток написал письмо… Сталину: «Уважаемый Иосиф Виссарионович! Я рабочий завода СВАРЗ, болваночник, мечтаю попасть в искусство… Но директор нашего завода препятствует этому стремлению. Я хочу быть как Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко. Примите меня в искусство!». Самое невероятное, что через две недели в дирекцию завода пришёл ответ из Кремля: «Направить товарища Моргунова Е.А. для поступления в Театр имени Таирова в качестве актёра вспомогательного состава. Сталин». Через год Моргунов поступил во ВГИК – на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. На вступительных экзаменах читал главы из «Василия Тёркина» и делал это блестяще. В тот момент ему было 17 лет, он был самым молодым и практически незаменимым – первые два года этот герасимовский курс был женским. Там учились Клара Лучко, Инна Макарова, Людмила Шагалова, Муза Крепкогорская и… Моргунов. Только в 1946-м к этому девичьему актёрскому царству присоединились пришедшие с фронта Сергей Бондарчук и Глеб Романов.
Инна Макарова рассказывала: «Долгое время у нас играть мужские роли в этюдах было некому. До третьего курса был один Женька Моргунов – в то время худенький, высокий, красивый мальчик. Никогда не забуду, как однажды играли этюд по Джеку Лондону. Все девчонки – на сцене, а мы с Женькой за кулисами гавкали за целую свору собак. Вдвоём подняли такой вой и лай, что получили пятёрки – единственные в этом этюде. Герасимов так и сказал: «Лаяли вы гениально!».
В это сложно поверить, но в молодости Евгений Моргунов был стройным, худощавым красавчиком-блондином. Сыграл несколько крошечных эпизодов кино, а потом Герасимов предложил ему снятся в своем фильме «Молодая гвардия». Роль предателя Стаховича хоть и отрицательная, но центральная и драматургически глубокая. Это был серьёзный шанс! Моргунов-Стахович не мог получить Сталинскую премию, как другие актеры, но мог запомниться и получить путёвку в актёрскую жизнь. Но так не случилось, наоборот роль предателя сыграла с ним большую шутку. Уж слишком он хорошо и убедительно сыграл предателя. Мальчишки на улице кричали ему вслед: «У-у-у, сволочь… Предатель!!!» В каком-то провинциальном городишке перед показом «Молодой гвардии» выступали актёры и создатели картины. Потом около гостиницы Моргунова выследили местные пацаны, огрели чурбаком по голове, навалились гурьбой и начали лупить. Его еле-еле отбил исполнитель роли Олега Кошевого Владимир Иванов. «Ребята, это же артист, а в жизни он – прекрасный человек». «Хорошему человеку не дали бы роль изменника, – ответили юные мстители. – Значит, он сам гад и пусть по нашим улицам не ходит!»
Ну кто из режиссёров после такого «крутого дебюта» предложит актёру роль какого-нибудь героя или коммуниста-стахановца? Своего звёздного часа Моргунову пришлось ждать целых 13 лет. Все эти годы актёр хоть и много снимался, играл в основном микроэпизоды. И то играл там то «жандарма», то «урку в подъезде», то просто «толстяка немца», не удостоенных даже упоминаний в титрах. Параллельно и тоже без ярких творческих взлётов актёр служил в Театре-студии киноактёра.
В 25 лет актёру поставили диагноз: диабет – аукнулась пачка масла съетая натощак в детстве. В результате он сильно набрал вес (доходило до 130 кг!), приобрёл не очень-то соответствующую возрасту солидность, бывалость - из высокого стройного фотогеничного блондина с шикарной шевелюрой превратился в огромного, упитанного, тем не менее довольно импозантного лысого дядьку. .Со временем стали вылезать сопутствующие диабету болячки, а поскольку Моргунов жил довольно безалаберно и по молодости регулярно забывал делать уколы инсулина (и «излишества нехорошие», кстати, тоже уважал, говорил: хочу жить на полную катушку!) – это сказалось на здоровье в целом. Но актёр не унывал. «Не играю Гамлетов и королей Лиров? Не беда!».
Несыгранное в кино и на сцене он с лихвой навёрстывал в обычной жизни. Вот уж где его неизрасходованный темперамент, комический талант, буйная фантазия были применены во всём блеске. В быту Моргунов перевоплощался так, что всевозможных хохм, историй, баек в памяти его коллег, друзей и близких знакомых сохранились десятки, а то и сотни.
Однажды вечером весёлая компания подвыпивших московских актёров во главе с Моргуновым шла по киевскому Крещатику. Когда перед ними появился милицейский патруль, возникла секундная пауза. И вдруг раздался грозный голос Моргунова: «В чём дело, товарищи, какие претензии? Я сын пионера Павлика Морозова!» Милиционеры извинились, отдали честь и ушли.
Но бывали шуточки и на грани фола. Однажды в театр заявились Вячеслав Молотов и Лазарь Каганович. Моргунов первым вышел им навстречу, представился художественным руководителем театра, целый час проговорил с ними о перспективах советской кинематографии. После чего призвал руководство партии прибавить зарплату актёрам низшей категории, «поскольку именно на молодых держится весь современный театр». Узнавшее о происшествии руководство театра потом долго отпаивали коньяком и валерьянкой. Но самое удивительное, что вскоре зарплату актёрам (в том числе и ему!) прибавили!
Однажды он как всегда бесплатно проник в вип-ложу стадиона. А рядом с ним оказался генерал-лейтенант милиции. Моргунов во время матча попросил у него закурить. Генерал вытащил пачку «Казбека». Моргунов взял папироску, а когда генерал сделал движение, чтобы убрать пачку в карман, очень серьёзно сказал: «Не надо прятать». И генерал держал папиросы в руках весь матч.
Все перевернул, как это часто и бывает в жизни актёров, Его Величество Случай. В 1960 году в Ленинграде, в холле гостиницы «Европейская», Моргунов столкнулся с директором «Мосфильма» Иваном Пырьевым. Окинув цепким взглядом колоритную фигуру и фактурную внешность актёра, Пырьев воскликнул: «Гайдай уже полгода ищет Бывалого, а это же твоя роль!» Сам тут же позвонил секретарше и распорядился: «Передайте Гайдаю: я лично утверждаю Моргунова!» И в 34 года на Евгения Моргунова обрушилась всенародная слава и любовь, началась новая жизнь. Отныне его старые трюки-приколы не прокатывали: теперь себя за другого он выдавать не мог – его знала в лицо вся страна.
Но актёр и в новых реалиях не растерялся... Провинциальный город N. Поздний вечер. В кабинете первого секретаря горкома партии раздаётся звонок. «Здравствуйте, Иван Иваныч. Вам большущий привет от Алексея Николаевича Косыгина!» И не давая тому опомниться: «Это говорит народный артист, лауреат Государственной премии Моргунов. «Кавказскую пленницу» смотрели? А следом за мной едут Вицин и Никулин… Прикажите открыть партийный спецсклад и завтра к десяти утра прислать мне всё, что скажу, в трёх экземплярах! А я о вас доложу, куда надо…» Ровно в 10 утра стук в дверь его гостиничного номера – солдаты вносят ящики с провизией и деликатесами.
Однажды после творческого вечера на Дальнем Востоке благодарные зрители, местные моряки, подарили ему огромную рыбину ценной породы – в три обхвата. Моргунов тут же заявил: «Нет! Я не могу принять такой дорогой подарок, зная о том, что мои друзья – Вицин и Никулин – такой рыбы не имеют». Ему тут же приносят ещё две! Потом Никулин, узнав об этом, рассмеялся: «Ну хоть бы кусочек привёз попробовать, так нет, ничего нам не дал».
И таких историй десятки. Моргунов одинаково гениально умел пользоваться как своей безвестностью, так и популярностью, из всего извлечь максимум пользы. Достать продукты, лекарства, любой дефицит, уладить конфликт, решить квартирный вопрос… Причём не только в своих корыстных целях. Много раз в компании, узнав о проблемах своих знакомых (не обязательно даже близких), он вскакивал из-за стола, выходил в соседнюю комнату и кому-то звонил. Потом возвращался: «Завтра подъедешь туда-то, скажешь от такого-то». Судя по всему, это было тоже что-то из области: «Я – народный артист Моргунов. Вам привет от Алексея Косыгина». Но люди ехали по указанному адресу, и их проблемы волшебным образом решались.
В июле 1968-го в ресторане Центрального дома литераторов Моргунов ужинал в компании с композитором Соловьёвым-Седым и поэтом Михаилом Светловым. В это время в ЦДЛ собирались провожать в последний путь писателя Константина Паустовского, готовили постамент для гроба. И Моргунов поспорил на тысячу рублей (гигантские по тем временам деньги!) на то, что он сейчас ляжет на постамент вместо покойника. Он действительно лёг и… уснул. Когда привезли гроб, выяснилось, что ставить некуда. Еле-еле его стащили с постамента четыре человека… После этого Моргунов три года не показывался в Доме литераторов, потому что там висело объявление «Е.А. Моргунова не пускать!»
Кстати такое же объявление висело и в цирке на Цветном бульваре. Однажды к его главному входу подошёл Евгений Моргунов с депутатским значком на лацкане пиджака. Всем приходящим зрителям он говорил, что для решения жилищных проблем они могут обращаться к директору цирка, то есть к Юрию Никулину. Спустя короткое время возле директорского кабинета выстроилась огромная очередь. После выяснения всех подробностей Юрий Никулин распорядился никогда больше не пускать Евгения Моргунова в свой цирк. Он резко заявил: - У нас и своих клоунов хватает!
При этом Моргунов всегда был готов прийти на помощь. Известный факт: он пошёл помогать своему другу актёру Георгию Светлани устанавливать ограду на могиле его матери и опоздал на несколько часов… на собственную свадьбу». Кстати со своей женой он познакомился также в результате розыгрыша. Наталья, в тот момент студентка МАТИ, звонила в родной институт на кафедру и случайно ошиблась номером – попала в его квартиру. Моргунов быстро сориентировался: на вопрос о дне и часе пересдачи экзамена сказал, что «это надо согласовать с деканом. Оставьте номер телефона, я вам перезвоню». Потом перезвонил… Начал ухаживать. Они поженились в 1965 году. В 1966 году у Моргуновых родился Антон, в 1972-м – Николай. Актёр души не чаял в сыновьях. Надеялся, что кто-нибудь из них реализует его несбывшуюся мечту – станет музыкантом.
Некоторые уверены, что у Моргунова было множество любовных интрижек. Ведь даже знаменитая ссора с Леонидом Гайдаем произошла из-за того, что Моргунов привёл на ночной закрытый просмотр отснятого материала двух девушек. Гайдай, психующий из-за того что сцены погони получались по его мнению не смешными, потребовал убрать посторонних из зала. Слово за слово, Моргунов не сдержался: «Гайдай, ты совсем не ловишь мышей!» В ответ прозвучало: «Это последний фильм с вами, Евгений Александрович!» Гайдай тут же переписал сценарий и вычеркнул из него все недоснятые эпизоды Бывалого. В итоге фильм доснимали без Моргунова. Их пробовал помирить даже Сергей Бондарчук, однако режиссёр заявил, что «актёр Моргунов для него больше не существует».
На самом деле о личной жизни Моргунова известно очень мало. Ни внебрачных детей, ни фактов, порочащих его репутацию однолюба и семьянина, – нет. Но пошутить он на эти темы любил. «Всё-таки Слава Тихонов и Юра Гуляев – вялые как мужчины. Все бабы на меня смотрят!» «От Джины Лоллобриджиды у меня мальчик!» – говорил он знакомым и показывал совместную фотографию с Лоллобриджидой с Московского кинофестиваля. А на деле в жизни Моргунова были две любимые женщины – жена Наталья и балерина Варвара Рябцева, с которой он 10 лет жил в гражданском браке до женитьбы. Несмотря на то, что она была старше его на 13 лет, он всегда ее назвал нежно Вавой. До последнего дня поддерживал с ней дружбу, заботился и он же ее хоронил.
После Бывалого у актера было мало больших ролей. Будучи заслуженным артистом СССР, он по поводу не присуждения ему «народного» не переживал ни капли. «Зачем? Я и так народный! Посмотри, как любит меня зритель». Моргунов колесил по стране со сборными концертами «Товарищ кино», где рассказывал байки со съёмок, пел задорные куплеты и от этого кайфовал.
Рассказывает Геннадий Хазанов: «Когда снимали «итальянский» сюжет в «Ералаше», покойный Евгений Моргунов, который играл директора школы, никак не мог запомнить текст. Мне было легче: я в семьдесят пятом году ездил в Южную Америку и делал программу на испанском. А Моргунову наняли учителя, он долго репетировал, на съемке ему на бумажке написали итальянские слова русскими буквами. Евгений Александрович должен был ударить по столу и воскликнуть: «Эрпенсео лорео!». Но, когда скомандовали «Мотор!», он не разглядел шпаргалку и в ужасе крикнул: «Пенисом Лору!» На съемочной площадке случилась истерика».
В последние 15 лет его жизни диабет прогрессировал. Актёр чувствовал себя всё хуже. Каждый год по нескольку раз – больницы, капельницы, угроза ампутации обеих ног. С каждым разом выход на сцену давался тяжелее – ноги страшно отекали, распухали, жене приходилось разрезать носки и ботинки, чтобы хоть как-то облегчить боль. Когда она становилась совсем невыносимой, он позволял себе выйти на сцену в тапочках. «По дороге к вам мне бревно на ногу упало», – шутил он со сцены. В периоды обострений Евгений Александрович становился особенно злым и раздражительным – мог отпустить «чёрную» шутку в чей угодно адрес, сказать лишнее. Поэтому со временем многие перестали с Моргуновым здороваться. Никто не понимал, почему он так изменился, а сам он о своём самочувствии никому не рассказывал, всё хорохорился – терпеть не мог нытья.
И продолжал активно работать. Бывало, с утра ему ставили капельницы, делали уколы, а вечером он мог сесть в машину и укатить на встречу со зрителями. Мог там выйти на сцену в валенках и пошутить, что получил их вчера – «в подарок от Славы Тихонова». Он за жизнь цеплялся до последнего – неистово. Собирался прожить до 100 лет. Но в 1998 году случилась беда – его младший 25-летний сын Николай погиб в автокатастрофе.
Наталья Моргунова: «Когда Коля погиб, Женя первый раз в жизни впал в отчаяние. Муж старался не показывать, как ему тяжело, но я видела: он срублен под корень».
Владимир Цукерман: «Моргунову при его диагнозе никак нельзя было пускаться в загулы. Но его гибель сына так подкосила, что он пошёл вразнос: раз нельзя, значит, буду, а умру – наплевать! На презентации книги «За колючей проволокой, или На грани отчаяния» своего друга писателя Генриха Сечкина Моргунов переборщил со спиртным, получил тяжелейший инсульт и вскоре умер. А ведь был такой жизнелюб, каких мало!»
Евгений Александрович Моргунов скончался 25 июня 1999 года. За день до годовщины со смерти сына. Похоронили их рядом. А 19 января этого года рядом с мужем и сыном похоронили и Наталью Михайловну.
Большая часть материалов взята из источника: «Совершенно секретно», статья «Судьба и не судьба Евгения Моргунова». Автор Андрей Колобаев.
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Не чета нынешним комедиклабам