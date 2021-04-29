Евгений Моргунов – байки и факты

Евгений Александрович Моргунов родился 27 апреля 1927 года в Москве. Отца своего не помнил, тот ушел из семьи, когда ребенку было всего два годика. Мать воспитывала сына одна. Мальчик рос шустрым, любознательным и общительным – играл в футбол во дворе, «на протырку» ходил с приятелями в кино, занимался в школьной самодеятельности. С ранних лет любил слушать классическую музыку, оперы и симфонии, обожал Бетховена, Мусоргского, Рахманинова, Чайковского. Денег на билеты в театр или консерваторию не было, но он как-то ухитрялся прошмыгнуть в зал без билета.

Он и позже славился умением бесплатно проходить везде – на стадион, в баню, в рестораны и в разные другие билетные и платные заведения. Когда он с кем-то шёл на любимый футбол, то спокойно проходил мимо удивлённого контролёра, поворачивался назад, в сторону спутника, и бросал: «Это со мной». И направлялся не просто на трибуну, а в вип-ложу для высокопоставленных чиновников.

В общественном транспорте он представлялся пассажирам контролёром, проверял билеты, безбилетных громко ругал и с позором высаживал, а сам ехал «зайцем». Но больше всего любил выдавать себя за сотрудника НКВД-КГБ. Моргунов всегда носил с собой удостоверение с красной корочкой. Что было внутри ксивы, никто никогда не видел, но действовало безотказно. Сев в такси и помахав ею, он командовал: «Срочно гони вон за той машиной! Только незаметно!» Подъехав к своему дому, с серьёзным видом жал водителю руку: «Спасибо, там тебе зачтётся!» «А как же та машина?» – спрашивал таксист. «Не переживай. Дальше её поведёт мой напарник…» Войдя в ресторан, он быстро «светил» свою корочку администратору: «Посади, товарищ, так, чтобы вон те два типа меня не заметили, а я бы видел их как на ладони. И принеси что-нибудь поесть – на твой вкус». Через минуту у его столика стоял официант с подносом, полным выпивки и изысканных закусок. Так он частенько ужинал. И денег никогда не брали – боялись. Настолько он в любом образе был убедителен.

Все эти шуточки и розыгрыши на грани фола и жульничества. Но все они такие веселые, в духе Остапа Бендера. И вытворялись они Моргуновым из-за полного безденежья и лихого азарта.