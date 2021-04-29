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Евгений Моргунов – байки и факты

Евгений Моргунов – байки и факты (11 фото)

Автор:
29 апреля 2021 22:58
Метки: актеры   байки   история   факты   
593
11

Коронный и частый трюк Евгения Моргунова в аэропортах:
Диктор объявляет посадку на самолет:
- Граждане пассажиры, начинается посадка на рейс четыреста двенадцать Москва - Свердловск...
Моргунов громко, на весь зал:
- Повтори, сука!
Диктор:
- Повторяю...

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Метки: актеры   байки   история   факты   
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47
Анисимов Александр 4 часа назад
Слабо верится, что он слово "сука" мог говорить. Это характерно современным комикам с буквы Г
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8k
Вася 3 часа назад
неужели никто из надуренных чиновников, милиционеров или тот же "генерала" с футбола узнав позже Моргунова в телевизоре или кино не сдал его ?
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80k
Taras Kozalupko 5 часов назад
Хороший артист,не пресный, со своими плюсами и минусами.
Не чета нынешним комедиклабам
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