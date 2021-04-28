30 главных достопримечательностей Московской области

Коломенский кремль

Мощная крепость с богатой историей. Изначально деревянная, в XVI веке перестроена в каменную из-за важного оборонного значения. Внутри кремля расположено несколько храмов разных времен постройки. По территории проводятся увлекательные экскурсии, история крепости очень богата, в том числе на мистические легенды. Здесь часто проводятся фестивали различной направленности: музыкальные, фольклорные, этнографические.

Музей-усадьба «Архангельское»

Благоустроенный музейный комплекс на базе старинной усадьбы. Дворец имения отведен под музей интерьеров, кроме него имеется несколько доступных для осмотра старинных хозпостроек и огромный парк. Вход и парковка платные, но цена символическая, на территории есть уютное кафе. Здесь регулярно проводятся художественные выставки, концерты и ежегодный джаз-фестиваль «Усадьба. Джаз».

Троице-Сергиева Лавра

Мужской монастырь XIV века, основанный Сергием Радонежским. Место паломнического туризма, привлекающее посетителей православными реликвиями, хранящимися в Серапионовой палате и серебряной ракой с мощами основателя храмового комплекса. Славится и лаврский перезвон уникальных церковных колоколов, кроме мощи и мелодичности обладающий согласно преданию целебными свойствами.

Новый Иерусалим

Современный музейный комплекс, соседствующий с Новоиерусалимским монастырем. Постоянные его экспозиции посвящены русской культуре: допетровской живописи и парсунному письму, церковному искусству, художникам XVII-XX веков. Отдельная выставка рассказывает об истории монастыря и включает уникальные экспонаты: посох патриарха-реформатора Никона, его портрет-парсуну, религиозную утварь.

Озеро Сенеж

Водохранилище XIX века, излюбленное место пикников и дикого отдыха жителей Подмосковья. Здесь неплохая рыбалка, особенно привлекательная для любителей ловли линя, коего здесь из-за легкого заболачивания водоема большое количество. Предпочитающие более цивилизованное времяпрепровождение на природе, могут остановиться в многочисленных отелях и домах отдыха, что разбросаны по озерным берегам.

Звездный городок

Посетить достопримечательность можно только в составе экскурсионной группы. Осмотреть можно как музей, состоящий из четырех залов: истории космонавтики, комната и личный кабинет Гагарина (две разные экспозиции), орбитальные станции, так и непосредственно центр подготовки космонавтов. Экскурсии на эти два объекта отдельные, следует учесть, что в выходные стоимость возрастает вдвое.

Приокско-Террасный заповедник

Биосферный резерват ЮНЕСКО, обретший статус в 1979 году. Здесь собраны все виды флоры региона, но главная ценность – коллекция уникальных животных, как местных, так и акклиматизированных. Среди них пятнистый олень, зубр и экзотический степной бизон из Америки. Особая гордость заповедника – популяция бобров, чьи заводи и плотины с хатками занимают изрядную долю территории. Посещение осуществляется исключительно по согласованию с дирекцией.

Жостовская фабрика декоративной росписи

Старинное ремесло росписи на подносах из Жостово известно за пределами России. При фабрике имеется музей, где выставлены образцы изделий, получавших призы на международных выставках и необычные произведения мастеров предприятия. Помимо осмотра экспозиции, можно заказать экскурсию непосредственно в цех: понаблюдать за работой и самостоятельно разукрасить поднос, который после обработки можно забрать.

Федоскинская фабрика миниатюрной живописи

Здесь изготавливают традиционные шкатулки из папье-маше и расписные доски в особенной, узнаваемой манере. На фабрике организованы экскурсии по мастерским и цехам, отдельно предусмотрены мастер-классы. Под руководством художника можно расписать шкатулку или пластину и забрать получившееся произведение с собой. При производстве имеются небольшой музей готовой продукции и сувенирная лавка.

Саввино-сторожевский монастырь

Мужской монастырь XIV века, ныне действующий, правда все внутреннее убранство старинных построек – новодел после реставрации. Примечателен наличием, кроме религиозных построек, нескольких храмов, колокольни, Царицыных палат и дворца – здесь любили останавливаться царь Алексей Михайлович с домашними. Известен монастырь уникальным изюмным квасом, которым монахи угощают паломников.

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Центральный музей Военно-воздушных сил РФ

Настоящий мужской музей, посвященный истории развития авиационных технологий. Состоит из открытой экспозиции, где представлена авиационная техника: вертолеты, самолеты (включая экспериментальные модели), крылатые ракеты, средства спасения, двигатели. И музея вооружения, амуниции и зала боевой славы. Учреждение владеет огромным архивом и ведет научно-просветительскую работу.

Бронетанковый музей в Кубинке

Огромный музей различной бронированной техники. Состоит из 6 павильонов, четыре отведены под отечественные образцы: тяжелых танков и САУ, средних танков и САУ, легких танков и гусеничной техники и выставка БМП, бронетранспортеров, автомобилей. №5 посвящен технике стран Коалиции времен ВОВ, №6 – нацистской Германии и сателлитов. Кроме серийных образцов представлены и уникальные прототипы машин.

Музей-заповедник «Горки Ленинские»

В музейной усадьбе провел последние годы жизни Ленин В.И., потому большинство экспозиций посвящено вождю пролетариата. Комплекс состоит из четырех объектов: усадьба «Горки», музей Ленина, его кабинет и «Крестьянский быт». Имеются выставка экспонатов Гражданской войны, включая коллекцию агитматериалов того времени и экспозиция «Курганы вятичей». Территория оборудована кафе, местами отдыха и удобствами.

Усадьба Дубровицы

Изначально – имение боярина Морозова, но нынешний облик ему придал ставленник Петра I Голицын. Сейчас во дворце усадьбы расположились Подольский ЗАГС и Животноводческий институт. Бракосочетания в столь интересном месте пользуются огромной популярностью. Особый интерес представляет Знаменская церковь в стиле барокко, обликом существенно отличающаяся от традиционных русских храмов.

Музей-заповедник «Бородинское поле»

Создан на месте двух грандиозных битв обеих Отечественных войн. Имеется шесть постоянных экспозиций: Вехи истории, дом игумении Марии, Бородино в ВОВ, военная галерея, «Война и мир» и «Славься ввек!». Регулярно здесь проводят исторические постановки боев в рамках фестивалей истории. При посещении следует учесть: все экспозиции закрыты по понедельникам, некоторые и по вторникам тоже.

Музей-заповедник «Абрамцево»

На территории собственной усадьбы промышленник Мамонтов создал «Абрамцевский художественный кружок». Господа не гнушались крестьянским творчеством, потому в коллекциях ставшего музеем частного собрания имеются и образцы народной живописи. Свои работы дарили будущему музею Врубель, Репин, Васнецов, множество других именитых художников. Их репродукции можно приобрести в музейном магазине.

Усадьба А. П. Чехова Мелихово

Чеховских усадьб по России имеется немало, в этой писатель провел 7 лет, с 1892 года. Музейные экспозиции отражают весь путь Антона Павловича: в качестве литератора, общественного деятеля, врача. Фонды насчитывают 20 тысяч предметов, кроме вещей Чехова есть картины Левитана, Серегина, Поленова. На базе музея проводятся литературные чтения, музыкальные фестивали, рождественская елка.

Музей-заповедник А. С. Пушкина

Этот государственный музей состоит из двух усадеб в Одинцовском районе – в деревнях Захарово и Большие Вязёмы. Здесь поэт проводил детские годы до поступления в лицей, оба имения воспеты в его стихах. Экспозиции посвящены творчеству Александра Сергеевича и биографиям его родственников. Осматривать достопримечательности лучше с экскурсоводом: каждая вещь здесь имеет свою интересную историю.

Усадьба Ф. И. Тютчева Мураново

Небольшое имение, связанное с именами Тютчева и Баратынского. Посещение исключительно с экскурсоводом, за два часа осмотра усадьбы туристы узнают интересные факты о самих хозяевах и их знаменитых гостях этого дома: Пушкине, Гоголе. Внутри превосходная коллекция картин и старинного фарфора. Самостоятельно можно прогуляться по липовым аллеям парка, посетить местную церквушку.

Белопесоцкий монастырь

Действующий женский монастырь, основанный как мужской в XV веке. На территории расположились собор и три церкви, восстановленные после использования строений в качестве тюрьмы и общежития в советское время. Особый интерес представляют резные надгробия монашеских могил с разоренного монастырского некрополя: из некоторых собрана своеобразная экспозиция, другие вмурованы в стены зданий.

Старо-Голутвин монастырь

Монастырь XIV века, расположен у места слияния Оки с Москвой. Многочисленные строения (несколько церквей, корпуса паломнической гостиницы и братской) обветшали, сейчас ведется реставрация. Здесь проживают слушатели Коломенской семинарии и несколько послушников, место малолюдное, паломники – редкость, туристы тем более. Подходит для тихого отдыха любителям уединения и ценителям старинной архитектуры.

Волоколамский кремль

Архитектурный ансамбль из двух соборов и колокольни с примыкающим краеведческим музеем. Храмы интересны сохранившимися старинными фресками внутри и интересным оформлением фасадов снаружи. Музей представляет историю края с появления здесь поселений Бронзового века до Великой Отечественной. Особенно туристы интересуются экспозициями, посвященными боям близ города и Московской битвы.

Дмитровский кремль

От могучей крепости XII века сейчас остался лишь внушительный земляной вал, окружающий храмовый комплекс с музеем. Посещают кремль паломники и обычные туристы, к услугам которых имеются экскурсоводы. Музей небольшой, собранные здесь предметы датируются началом сороковых прошлого века по сей день. Следует помнить, что понедельник и вторник территория для визитов закрыта.

Зарайский кремль

Неплохо сохранившиеся и отреставрированные впоследствии укрепления XVI века с комплексом из двух соборов, Зарайского духовного училища и музея внутри. Все религиозные учреждения действующие, но осмотреть их можно. Обычные туристы с удовольствием посещают музей, буквально набитый археологическими древностями и произведениями искусства: полотнами Репина, Абакумова, Пименова.

Серпуховский историко-художественный музей

Бывший особняк купчихи Мараевой, питавшей слабость к антиквариату. Со временем ее частная коллекция превратилась в музей. Собрание картин, графики, уникальной мебели и скульптур поражает разнообразием: от отечественных талантливых, но малоизвестных мастеров до работ именитых фламандцев и итальянцев. В фондах сейчас более 40 тысяч экспонатов.

«Журавлиная родина»

Особый заказник близ Дубны, основная функция которого – охрана журавлиных стай и косяков другой болотной птицы во время перелетов. Каждую весну и осень собираются экскурсии, приуроченные к вылету подопечных заказника. Проводятся различные конкурсы с природоохранным уклоном, например съемка птиц на определенном маршруте. Заканчивается мероприятие совместным пикником с приготовленными в печи блюдами.

Усадьба Марфино

Бывшее имение, принадлежавшее Орловым, Голицыным, Салтыковым и Паниным в разное время. Сейчас принадлежит санаторию Минобороны, однако для туристов, желающих ее осмотреть, вход свободный. Внутри это вполне современное медицинское учреждение, полюбоваться приезжают необычной архитектурой и декором фасадов. Плюс можно прогуляться по обширному и ухоженному парку санатория.

Пещеры Сьяны

Разветвленная сеть подземных каменоломен, общая протяженность гротов и переходов составляет 27 км. Пещеры исхоженные и считаются безопасными. Идеально подходят для приобретения начальных навыков в спелеологии: ориентирования в подземелье, проверки на клаустрофобию и «шкуродеры» — узкие лазы между залами. Однако без инструктора посещать каменоломни настоятельно не рекомендуется.

Можайское водохранилище

Искусственный водоем с лесистыми берегами. Здесь доступны все виды активного отдыха на природе. Превосходная рыбалка на щуку трофейных габаритов, охота на разнообразную дичь в живописных лесах и купание на песчаных пляжах. Любителей парусного спорта ждут яхт-клубы, можно арендовать катамаран, моторку или гидроцикл. В Ильинском имеется огромный развлекательный центр с аквапарком, кафе и комфортабельным отелем.

Перемиловская высота

Стратегическая высота, где бойцы РККА сцепились с отборными гитлеровскими частями. В память о кровопролитных боях здесь установлен монумент, изображающий советского солдата, идущего в атаку. Примечательно, что на памятной доске высечена фамилия генерала Власова. В том сражении предатель проявил героизм и воинское мастерство, в назидание потомкам его имя вымарывать не стали.