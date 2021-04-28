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30 главных достопримечательностей Московской области

30 главных достопримечательностей Московской области (1 фото)

Автор:
28 апреля 2021 09:38
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательность   красота   московская область   отдых   природа   фото   
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Более насыщенного историческими и культурными ценностями региона, нежели Московская область, в России нет. Здесь процветает туризм всех направлений: от рекреационного – на многочисленных базах отдыха и дикарями на водоемах, до паломнического – по святым местам, храмам, монастырям. Для любителей истории распахнуты двери десятков тематических музеев: от краеведческих и военных до литературных.

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Метки: достопримечательность   красота   московская область   отдых   природа   фото   
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1  комментарий
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Eltiftel Полчаса назад
Забудьте... скоро все это снесут и ПИК забахает там свои человейники
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