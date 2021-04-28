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25 крупнейших городов Болгарии

25 крупнейших городов Болгарии (1 фото)

Автор:
28 апреля 2021 09:06
Сообщество : Путешествия
Метки: болгария   в мире   города   красота   население   природа   фото   
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Большинство болгарских городов похожи друг на друга – узкие улицы, руины древних поселений разных эпох. У большинства городов страны богатая история, на их территории сменяли друг друга поселения фракийцев, османцев, римлян, византийцев и болгар. Среди древних городов Болгарии выделяют Велико-Тырново. Для отдыха у моря предпочтительнее Варна. Желающие насладиться изящной архитектурой и современным искусством выбирают Пловдив.

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Метки: болгария   в мире   города   красота   население   природа   фото   
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