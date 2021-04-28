25 крупнейших городов Болгарии

София

Столица Болгарии. История города насчитывает несколько тысячелетий, поэтому основными достопримечательностями являются как руины болгарских, османских и римских построек, так и множество уцелевших памятников архитектуры. Не менее интересны путешественникам живописная природа и очарование горы Витоша рядом с городом. Во всем мире известны термальные минеральные источники Софии.

Население – 1 352 тысячи человек.

Пловдив

Один из самых древних городов не только в Болгарии, но во всей Европе – основан в 1200 году до нашей эры. Средневековые мечети в Пловдиве соседствуют с фракийскими крепостями и образцами балканской архитектуры. Особой достопримечательностью является древнеримский амфитеатр. Пловдив считается столицей современного искусства страны – в городе расположены десятки галерей, выставок и мастерских.

Население – 368 тысяч человек.

Варна

Варну выбирают для отдыха многие туристы. Причина этому – отлично оборудованные пляжи Черноморского побережья. Развлекательные заведения подойдут и семьям с детьми, и молодежи. Для знакомства с культурой города рекомендуется посетить крупный археологический музей, резиденцию царских семей Евксиноград, пещерный монастырь Аладжа. На берегу Варненского озера есть древний некрополь.

Население – 367 тысяч человек.

Бургас

Считается промышленным городом, однако для туристов здесь есть много развлечений. В Приморском парке расположены длинные пляжи и небольшой зоопарк. В художественной галерее выставлены прекрасные произведения болгарского искусства. Популярны экскурсии по окрестностям Бургаса – остров св. Анастасии, озера и Долина роз. На раскопках близ города можно осмотреть руины крепостей и древних поселений.

Население – 211 тысяч человек.

Русе

Невероятно красивый город известен своей уникальной архитектурой, схожей по стилю с архитектурой Вены. Большинство зданий в стилях необарокко, модерн и неоклассицизм сосредоточены в центральной части города. В Русе расположено несколько театров, музеи, художественные выставки, церкви и мечети. В нескольких километрах от города расположен Ивановский скальный монастырь из списка ЮНЕСКО.

Население – 158 тысяч человек.

Стара-Загора

За свою многовековую историю город был неоднократно разрушен практически до основания и отстроен заново. С эпохи неолита в нем сохранились жилища древних поселений. Сейчас Стара-Загора – современный город с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Для путешественников будут интересны минеральные бани и большой парк им. Мефодия Кусева с ботаническим садом.

Население – 135 тысяч человек.

Плевен

Также известен как Плевна. Во время русско-турецкой войны под этим городом велись ожесточенные бои, город сдали после длительной осады. Этим кровопролитным событиям посвящено множество достопримечательностей. Сооружены мавзолей в честь погибших воинов – русских и румынских и парк-музей в честь генерала Скобелева, а также масштабная панорама, посвященная освобождению Плевны.

Население – 103 тысячи человек.

Сливен

Известен живописной природой вокруг города. Расположение Сливена среди горных массивов, несомненно, отразилось на видах туризма в нем. В природном парке расположено множество баз отдыха, проложены пешие маршруты к водопадам и причудливым скалам, пещерам и горным озерам. У минеральных источников обустроен бальнеологический курорт. Символ города – 600-летний вяз в центре Сливена.

Население – 91 тысяча человек.

Добрич

В городе много интересных мест. Краеведческие музеи и музей археологии рассказывают об истории этого края, с эпохи римлян до Нового времени. В этнографическом комплексе можно ознакомится с 16 традиционными для города ремеслами. В Добриче есть небольшой зоопарк, а окрестности города прекрасно подходят для прогулок среди живописной природы.

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Население – 90 тысяч человек.

Шумен

Город основан вокруг крепости, построенной в VII веке до нашей эры. За столетия существования ей владели византийцы, римляне, турки и болгары. До настоящего времени сохранилась часть Шуменской крепости, башни, а также средневековые мечети и церкви. Близ города находится интересный исторический памятник VIII века – Мадарский всадник. Его изображение высечено на отвесной скале.

Население – 87 тысяч человек.

Перник

Город известен балом-маскарадом, который проходит здесь после празднования Нового года. На карнавальное шествие приезжает около 5000 коллективов Болгарии, а также из других стран. Особое внимание уделяется ритуальному танцу зимы – сурвакари. В летнее время популярны экскурсии по горным массивам. Они ведут к пещерам и карстовым источникам. Около минеральных источников обустроены базы отдыха.

Население – 86 тысяч человек.

Пазарджик

Расположен на берегах реки Марица. Город является крупным производственным центром, особенно ценятся произведенные в Пазарджике рис, табак и вино. Основан город в XV веке. Однако люди жили на этой территории еще в античные времена. Археологами обнаружено несколько сел и святилищ. Со средневековых времен сохранились всего две мечети – Куршумджамия XVII века и Эскиджамия XVI века.

Население – 79 тысяч человек.

Хасково

Расположен между Балканскими и Родопскими горами у границ с Турцией и Грецией. Благодаря этому в Хасково ежегодно проводится несколько международных фестивалей. В городе возведена одна из самых крупных в мире статуй Богородицы – вместе с основанием ее высота составляет 31 метр. Рядом с городом основан природный парк Кенана, а в 15 км от города – бальнеологический курорт с минеральными источниками.

Население – 75 тысяч человек.

Ямбол

В окрестностях городах расположены руины древнего фракийского города, в этих местах основан археологический заповедник Кабиле. Экспонаты заповедника считаются уникальными. Из средневековых построек сохранились мечеть Эски XV века, церковь св. Георгия 1737 года и крытый базар Безистен XV века. Популярным местом отдыха на природе у местных жителей является роща Ормана.

Население – 75 тысяч человек.

Благоевград

Еще в IV веке до нашей эры эта местность была заселена фракийцами, после – римлянами, славянами, османцами. Сейчас можно осмотреть остатки Самуиловой крепости, у стен которой состоялась битва византийцев и болгар в 1024 году. Роженский монастырь построен в 890 году и хорошо сохранился до настоящего времени. С конца 1980-ых годов город активно застраивается и развивается.

Население – 70 тысяч человек.

Велико-Тырново

Город с богатой историей, в нем сохранилось много старинных памятников архитектуры. Большинство древних зданий находятся в Старом городе между трех холмов. Наиболее известным является Патриарший собор Вознесения, украшенный фресками, и усыпальница царей – Церковь сорока Великомучеников. Интересны сооружения, над которыми работал в XIX веке известный зодчий Болгарии Колю Фичето.

Население – 69 тысяч человек.

Враца

Город расположен рядом с горным массивом под названием Стара Планина. Благодаря этому в него съезжаются представители экстремальных видов спорта – прыжков с парашютом, скалолазания. На отвесной 400-метровой скале проходят соревнования и спортивные мероприятия. Интересен для туристов этнографический комплекс и исторический музей. В музее особую ценность представляет золото фракийских кладов.

Население – 59 тысяч человек.

Габрово

Габрово считается юмористической столицей Болгарии. В нем поводят фестивали юмора, есть дома сатиры и смеха. Жители города часто являются героями смешных историй и анекдотов. Есть в Габрово культурные и исторические места. Художественная галерея, несколько музеев – в них представлено наследие разных эпох и искусства. Из старинных построек выделяется церковь Успения Богородицы XIX века.

Население – 58 тысяч человек.

Асеновград

В городе популярен религиозный туризм. Одни из самых распространенных экскурсий проходят через монастыри св. Петка, св. Кирика и Араповский монастырь. Всего же в городе около 100 православных построек – церкви, часовни, монастыри. Символом города является средневековая Асеновая крепость. Она находится в двух километрах от города. Интересен по тематике музей рокеров Люди и моторы.

Население – 52 тысячи человек.

Казанлык

Расположен в Казанлыкской котловине, известной своими плодородием и красотой. Издавна на этих землях местные жители выращивают розы необычайной красоты. Ежегодно в начале лета проводят большой праздник Розы с веселыми танцами и песнями, а также выборами царицы Розы. Историческая достопримечательность – Казанлыкская гробница, сооруженная в IV веке до нашей эры.

Население – 52 тысячи человек.

Кырджали

Музей города хранит интересные археологические находки, рассказывающие об истории края. При музее разбит ботанический сад с редкими экземплярами растений. В окрестностях города можно осмотреть древние памятники культур римлян, фракийцев и византийцев. В русле реки Арда построено интересное гидросооружение, названное «водное зеркало». В пойме этой реки действует современно обустроенный парк.

Население – 51 тысяча человек.

Видин

Граничит с двумя государствами – Сербией и Румынией. В Видине сохранилось большое количество исторических построек. На берегу Дуная расположена средневековая крепость Баба Вида. В настоящее время в ней располагается музей, проводятся исторические спектакли. Из религиозных построек примечательны собор св. Дмитрия, мечеть Османа Пазвантоглу и частично разрушенная синагога.

Население – 47 тысяч человек.

Кюстендил

Известен бальнеологическим курортом – одним из самых старых в стране. Водолечебные сооружения близ минеральных источников располагались здесь еще в I веке. В Кюстендиле бьет 40 источников, температура воды в них составляет +76 °C. Более века в городе функционирует исторический музей. Для каждого его отдела выделено отдельное историческое здание – мечеть XVI века, дом Ильи-воеводы, Емфиенджиев дом.

Население – 45 тысяч человек.

Монтана

Город расположен близ гор Балканского массива на берегу реки Огоста. Во время раскопок археологи обнаружили, что территория современного города была заселена еще в каменно-медную эпоху. Затем здесь находились поселения римлян, фракийцев и византийцев. На вершине холма сохранились остатки древней каменной крепости. На водохранилище близ города обустроено несколько баз отдыха.

Население – 43 тысячи человек.

Разград

Считается центром фармацевтической промышленности страны. Для туристов город будет интересен культурой, архитектурой и историей. В XIX веке возведена церковь святого Николы необычной формы. Часовая башня в высоту составляет 26 метров. В заповеднике Абритус размещены исторический музей и этнографический комплекс. В его состав входят две картинные галереи и дом-музей профессора Ненова.

Население – 42 тысячи человек.