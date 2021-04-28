45 главных достопримечательностей Суздаля

Суздальский кремль

История древнего Суздаля тесно связана с кремлем, главным оборонительным бастионом, созданным еще при Владимире Мономахе. Сердце Кремля – Рождественский собор. Напротив него располагается колокольня XVII века с курантами, на которых часы обозначены буквами. Завершают ансамбль парадного двора Архиерейские палаты XV – XVIII века. Сегодня здесь основан музей-заповедник, все объекты кремля включены в список Всемирного наследия.

Музей деревянного зодчества

Музей под открытым небом располагается на берегу реки Каменки. Всего представлено 18 экспонатов, которые долгое время собирали по всей Владимирской области. Это деревянные строения XVIII – XIX веков, построенные при помощи топора, практически без каких-либо других инструментов. Музей скомпонован как настоящая старинная деревня: храмы и часовня, небольшая улочка с крестьянскими домами. Внутри устроены тематические выставки, собраны старинные предметы быта.

Главный туристический комплекс «Суздаль»

Один из самых крупных туристических объектов Золотого кольца. Комплекс основан в 1977 году с целью организации туристического обслуживания на самом высоком уровне. Сегодня в его составе гостиница на 199 номеров и 97 таунхаусов, 7 ресторанных тематических зон, концертный зал, оборудованный кемпинг, большой оздоровительный центр с бассейном, тренажерами и спа. Также для отдыха и проведения мероприятий на свежем воздухе оборудованы площадки на берегу реки.

Достопримечательности Суздальского кремля

Главные туристические объекты в историческом ядре города расположены в кремле и на территории, ограниченной земляными валами.

Богородице-Рождественский собор

Главный храм старинного города, находится на территории кремля. Собор строили с 1222 по 1225 год, после сожжения города татарами в 1445 году его верхняя часть была утрачена. В 1528 году была достроена верхняя часть. Внутри обнаружены фрески 1233 года, сохранилась роспись стен XV и XVII веков, уникальные златые врата XIII века. Собор был усыпальницей князей и верховного духовенства. Храм действующий, службы в нем ведутся, доступ платный.

Деревянная Никольская церковь

Деревянный храм XVIII века был перевезен в Суздаль из Владимирской глубинки, села Глотово. Его установили в западной части кремля. В 1960 году все было разобрано подетально, отреставрировано и собрано на новом месте. Основу постройки составляет рубленая клеть на высоком подклете, обнесенная открытой галереей. Также имеется трапезная и граненая алтарная часть. Является обособленной частью музея под открытым небом и одним из символов города.

Успенская церковь

Первоначально каменный храм возвели в конце XVII века, позже, в 1719 году его перестроили. Этот облик сохранился и по наши дни: красные каменные стены с белым декором, главный купол покрыт барабаном с небольшой главкой. Архитектурный стиль относят к нарышкинскому барокко, нехарактерному для Суздаля. Храм открыт для посещения, можно поклониться мощам Святителя Арсения Элассонского. Находится на Кремлевской улице.

Архиерейские палаты

Одна из главных частей кремля, состоит из нескольких построек: трапезная, домовая церковь, жилые палаты, постройки хозяйственного назначения. С одной стороны палаты огорожены белой стеной с воротами, с другой – земляными валами. Первые здания строились в XV веке, окончательный вид они приобрели в XVII – XVIII веках. Все строения соединяются лестницами и переходами, богато украшенными галереями и даже потайными ходами.

Христорождественская и Никольская церкви

Зимняя Христорождественская и летняя Никольская церкви находятся у кремлевского вала, на юго-востоке. Обе постройки относятся к XVIII веку. Церковь Рождества построена из кирпича, основной объем вполнен по типу жилого дома. В храме располагается иконописная мастерская, можно посетить экскурсию, попробовать написать фрагмент фрески. Летняя Никольская церковь деревянная, нарядно украшена резьбой. Оба храма стали фоном к сценам в фильме «Женитьба Бальзаминова».

Пожарная каланча

Одно из самых заметных украшений старинного города – пожарная каланча, которая находится при пожарной части и до сих пор выполняет свое прямое назначение. Построили ее в 1890 году, тогда пожарная дружина располагалась в старых конюшнях. В 2004 году пожарная охрана получила здание, построенное в точности по проектам вековой давности. Весь архитектурный ансамбль удачно вписывается в панораму Суздаля.

Земляные валы Суздальского кремля

Одни из первых укреплений кремля, были созданы еще в XI веке, при Владимире Мономахе. Сохранились практически все валы, кроме северной стороны, которую размыло водами реки Каменки. Как показали исследования, в основе положены конструкции из дерева, а сам вал из глины. Общая протяженность укреплений 1,5 км. Если подняться наверх, открывается хороший обзор на реку и кремль. Сегодня это хороший маршрут для обзорной прогулки.

Древние монастыри Суздаля

Исторические монастыри – действующие и ставшие музейными площадками.

Спасо-Евфимиев монастырь

Основание этого монастыря относят к 1352 году. Строился на левом берегу Каменки как крепость, для защиты от врага. Весь ансамбль монастыря входит в список Всемирного наследия. Название дано по имени первого игумена обители, после его канонизации. В XVIII веке при монастыре была темница, в советское время здесь также содержали заключенных. Сегодня это большой музейный комплекс. Экспозиции рассказывают истории иконы, прикладного творчества, книгопечатания. Интересна коллекция колоколов.

Ризоположенский монастырь

Монастырь основан в 1202 году. Каменные постройки, сохранившиеся до наших дней, относят к XVI веку. В состав монастырского ансамбля входит Ризоположенский собор 1520 – 1560 годов, Двухшатровые святые ворота 1688 года, Преподобенская колокольня и Сретенская церковь XIX века. Место привлекает как паломников, желающих поклониться мощам Ефросинии Суздальской, так и любителей истории и архитектуры. При монастыре работает гостиница, находится в историческом центре.

Васильевский монастырь

Величественный белокаменный монастырь, обнесенный оградой, возвышается на холме, к востоку от кремля. Его основали в XIII веке как военное укрепление, преобразованное позднее в святую обитель. По преданию суздальцы приняли на этом месте крещение. Архитектурный ансамбль представлен Собором Василия Великого XVII века, колокольней XIX века, Сретенской церковью XVII века. Мужской монастырь возобновил работу в 1995 году, при нем работает гостиница.

Александровский монастырь

Белоснежный ансамбль с зелеными сводами и скромными маковками главного храма находится на левом берегу Каменки. Основан в 1240 году Александром Невским. Позже здесь был женский монастырь, Большая Лавра. В XVII веке был полностью сожжен поляками. Основные постройки, Вознесенская церковь и колокольня были построены в XVII веке, а ограда и ворота – в XVIII. С 2006 года здесь открыт мужской монастырь, к нему легко добраться с улицы Ленина.

Покровский монастырь

Женская монашеская обитель в северной части города, на правом берегу Каменки. Был основан в 1364 году, но архитектурный облик сформировался в XVI веке. Здесь содержались представительницы знатных фамилий, постриженные в монахини, их имена нанесены в усыпальнице, под зданием Покровского собора. Многие из них погребены здесь же. Помимо трехглавого собора, здесь расположена Шатровая колокольня, Трапезная палата, Зачатьевская церковь, Святые ворота, Благовещенская церковь.

Суздальский посад и ансамбль Торговой площади

Основные достопримечательности, расположенные рядом с кремлем и на торговой площади Суздаля.

Торговые ряды

В сердце Суздаля сохранилось старинное здание Торговых рядов начала XIX века в стиле ампир. Длинная галерея, разделенная арками и двойными колоннами, в центре имеет портальные ворота, увенчанные высоким шпилем. Главный вход украшает позолоченный сокол, символ города. В 70-е годы восточную галерею восстановили, и построили симметричную ей западную. Здесь и сейчас кипит бурная торговая жизнь.

×

Воскресенская и Казанская церкви

Парный ансамбль церквей, расположенный на главной площади города, неподалеку от Торговых рядов. Летняя Церковь Воскресения на Торгу была создана в 1720 году, имеет белокаменные стены с небольшими арочными окнами. Ее высокая колокольня с изразцами является доминантой всей площади. Зимняя Казанская церковь была пристроена в 1739 году, представляет собой невысокий храм с приделом. Здесь хранятся мощи Иоанна и Федора Суздальских.

Цареконстантиновская и Скорбященская церкви

Цареконстантиновская церковь была построена в начале XVIII века, она стала последней пятиглавой церковью Суздаля. Белые стены храма украшены широким карнизом с кокошниками, окна имеют изящные фигурные завершения. Летний храм дополнен зимней церковью иконы Скорбящей богоматери конца XVIII века. С запада к ней пристроена высокая шатровая колокольня, с нарядными фасадами и сводами.

Входо-Иерусалимская и Пятницкая церкви

Церковь, освященная в честь входа в Иерусалим, находится в юго-восточной части Торговой площади, у кремлевских валов на берегу Каменки. Представляя собой типичный летний храм, имеет форму четверика, украшенного карнизом и три портала над входами. Раньше храм был объединен в единый комплекс вместе с теплой Пятницкой церковью и колокольней. Колокольня и ограда не сохранились, а оба храма представляют великолепный ансамбль.

Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи

Старинная церковь находится на улице Ленина к югу от Торговой площади, у кремлевских валов. Была построена в 1720 году, практически одновременно с Никольской, отличается более простым оформлением. Четверик храма дополнен полукруглой апсидой, рядом пристроена массивная колокольня, одной высоты с основным объемом. На фоне церкви снимались сцены фильма «Женитьба Бальзаминова». По преданию, в одной из стен хранятся мощи блаженного Трофима Суздальского.

Лазаревская и Антипиевская церкви

Церковь святого Лазаря стала самой ранней в городском посаде. Построенная в 1667 году, она первая получила пятиглавое окончание. Четверик имеет разные порталы на трех фасадах и три апсиды с четвертой стороны. Белые стены дополнены нарядными карнизами. Рядом стоит более низкая теплая церковь Антипия 1745 года. Ее яркая колокольня в красно-белых тонах дополняет общий ансамбль. Церкви находятся между Торговой площадью и Ризоположенским монастырем.

Кресто-Никольская церковь

Церковь 1770 года, освящена в честь Николая Чудотворца, стоит на месте часовни Святого Креста, отсюда произошло название Кресто-Никольская. Находится она с северной стороны Торговых рядов. Интересная особенность церкви: она имеет разный внешний облик с разных сторон. Горчично-желтые стены украшены белыми ажурными элементами, что придает очень нарядный вид. К апсиде пристроена часовня в память о предшественнице храма.

Церковь Косьмы и Дамиана на Яруновой горе

Ярунова гора – это небольшой возвышенное место на берегу реки Каменки, почиталось у язычников. Здесь в 1725 году была построена церковь Козьмы и Дамиана, на месте древнего монастыря и старой деревянной церкви. Небольшой храм имеет очень живописный вид, стены основного объема оформлены лаконично, к нему пристроена колокольня с шатровой крышей «дудкой» и наличниками на окошках. Здесь немного туристов, можно посетить храм в спокойной обстановке.

Достопримечательности Заречной стороны Суздаля

Главные объекты туристического интереса, расположенные на правой стороне реки Каменки.

Знаменская и Ризположенская церкви на Мжаре

Река Мжара – это небольшой приток Каменки. На ее берегу, у самого въезда в Суздаль находилась бывшая Владимирская застава. Здесь можно посетить живописный архитектурный ансамбль: летняя церковь Знамения, теплая Ризоположенская и отдельно стоящая колокольня. Все постройки относят к 1749 – 1788 году. Летний храм двухъярусный, с большой апсидой, и массивным крыльцом. Колокольня трехъярусная, декорирована пилястрами.

Церковь Бориса и Глеба на Борисовой стороне

На этом месте, на правом берегу Каменки, еще до смутного времени находился Борисов монастырь и Борисова слобода. Предположительно, каменный храм здесь построили в 1749 году. Он выполнен в нехарактерном для Суздаля стиле московского барокко: краснокирпичные стены дополнены белым резным декором, к храму примыкает четырехъярусная колокольня с высокими проемами. Ранее он имел парную деревянную церковь, не сохранившуюся до наших дней.

Церковь Ильи Пророка на Ивановой горе

Храм стоит в излучине Каменки, на возвышенности, именуемой Иванова гора. Рядом находится заказник Ильинский луг. Раньше рядом стоял зимний храм Иоанна Богослова, вместе с трапезной и колокольней он был утрачен в советское время. Ильинская церковь 1744 года имеет типичное для XVIII века строение «восьмерик на четверике», увенчана небольшой главкой. В 2010 году прошла масштабная реставрация, также восстановили колокольню и трапезную.

Ильинский луг и река Каменка

Реку Каменку можно назвать главной артерией древнего города, ее причудливые повороты определили место Кремля и других важных объектов. Река в этих местах чрезвычайно живописна, а противоположный от Кремля берег занимает заповедный луг площадью более 40 гектар, это самый большой из выделенных в Суздале одиннадцати лугов. Через него можно пройти по тропинке от Ильинской церкви. Встречаются редкие растения и птицы, в основном озерная чайка.

Богоявленская и Рождественская церкви в Кожевенной слободе

Ансамбль из летней и зимней церквей был построен в 1739 – 1781 годах в бывшей слободе суздальских кожевенников. Здесь, на правом берегу Каменки, ранее располагались деревянные церкви. Летняя Богоявленская церковь больше, имеет изогнутую восьмискатную кровлю и небольшую двухъярусную главку. Окна обрамлены полуколоннами и кокошниками Рождественская оформлена проще, имеет стройную колокольню.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери

Каменный храм был построен в Кожевенной слободе, предположительно, в конце XVII – начале XVIII века. Ранее здесь находился Андреевский монастырь, разрушенный поляками. Храм не действует, до наших дней сохранилась только основа постройки – массивный четверик, украшенный полуколоннами и карнизами. Окна оформлены тройнями под общим наличником. Алтарная часть и колокольня были утрачены.

Петропавловская и Никольская церкви

Высокий пятиглавый храм, стоит у входа в Покровский монастырь. Это Петропавловская церковь, построенная в 1694 году. Она является основной в парном архитектурном ансамбле, который дополняет зимняя Никольская церковь. Место расположения – низкая луговая равнина на берегу реки, вокруг открывается живописная панорама храмов и монастырей, расположенных на возвышенностях.

Достопримечательности Скучиловой слободы

Посадский дом

Дом, построенный предположительно в XVII – XVIII веке, представляет собой редкий образец каменного зодчества. Тогда некоторые разбогатевшие посадские люди могли позволить себе построить дорогое жилище из камня. Дом состоит из двух клетей. Та, что выходит на дорогу, более древняя, из более толстого камня. Вторая часть пристроена позже, она двухэтажная. Музейная экспозиция внутри дома воссоздает обстановку посадских жителей того времени. Находится рядом со Смоленской церковью.

Смоленская и Симеоновская церкви

Архитектурный ансамбль находится в окрестностях Спасо-Ефимиева монастыря, на территории бывшей слободы Скучилиха. Летняя Смоленская церковь выделяется на фоне окружающего городского пейзажа пятью синими главками на высоких барабанах. Рядом возвышается колокольня шатрового типа с тонким шпилем. Зимняя церковь Симеона Столпника небольших размеров, состоит из трех клетей, оформлена без излишеств.

Достопримечательности в окрестностях Суздаля

Интересные места есть также рядом с городом и в близлежащих селах.

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше

В 5 км от Суздаля находится старинное село Кидекша. Здесь сохранилась одна из наиболее ранних православных построек на Руси. Борисоглебская церковь была построена еще при Юрии Долгоруком, ее относят к 1152 году. В основном плане здание имеет квадратную форму, сложено из квадров белого камня. Здесь были погребены жена Юрия Долгорукого, а также его сын и дочь. Сегодня в здании храма располагается музей.

Козьмодемьянская и Крестовоздвиженская церкви в Коровниках

В бывшей суздальской слободе Коровники находится парный ансамбль старинных церквей конца XVII века. Зимняя Крестовоздвиженская церковь имеет простое оформление, состоит из двух клетей, одна из которых увенчана главкой, а над входом в храм расположена колокольня. Летняя церковь, освященная в честь Косьмы и Дамиана, построена в стиле провинциального барокко. Имеет высокий барабан, украшенный кокошниками, со скромной главкой. Принадлежат старообрядческой церкви, требуется ремонт.

Храмовый комплекс в Михалях

Михали – район Суздаля, где в древности находилась слобода, названная по имени Юрия Долгорукова, Михайловская. Здесь на холме находятся три старинных храма. Сначала посетителей встречает пара церквей: зимняя церковь Флора и Лавра и летний храм Михаила Архангела, самый высокий в Михалях. Немного поодаль расположен храм Александра Невского в псевдорусском стиле. Очень красивое убранство храмов как снаружи, так и внутри, все отреставрировано, ухоженная территория.

Музей «Щурово городище»

Музей представляет собой реконструкцию поселения славян X – XI века. Он был создан как декорации к фильму «Царь», который снимался здесь в 2008 году. Собрана коллекция домашней утвари, одежды, проводятся интерактивные экскурсии, мастер-классы. Есть контактный зоопарк. Импровизированная деревня окружена водоемом. Располагается на территории эко-отеля «Горячие ключи» в 5 минутах ходьбы от Спасо-Ефимиева монастыря. Комфортные номера отеля оформлены в загородном стиле, есть баня, бильярд, ресторан.

Достопримечательности музея деревянного зодчества

Здесь представлены деревянные храмы, хозяйственные постройки и дома крестьян XVIII-XIX веков, собранные и привезенные со всей Владимирской области.

Преображенская церковь из села Козлятьево

Деревянная церковь XVIII века была доставлена в Суздаль в 1965 году. Выявление памятника, его перевозка и восстановление длилось 10 лет. Считается одним из главных экспонатов. Здание выстроено по типу пирамиды: на четверике в основе последовательно установлены три восьмерика, есть апсида и два придела. Церковь крыта осиновым лемехом, имеет три главки. Внутри восстановлен иконостас, есть остатки масляной росписи стен.

Воскресенская церковь из села Патакино

Ранее эта церковь была кладбищенским храмом в селе Патакино Камешковского района. Ее построили в 1776 году, в 1930 – закрыли, а в 1970 перевезли в Суздаль и отреставрировали. Имеет традиционную конструкцию, в основе стоит четверик, на который установлен восьмерик, пристроена трапезная и колокольня. Главки и барабаны крыты лемехом, внутри сохранились фрагменты побелки, восстановлен иконостас.

Колесный колодец из села Кольцова

Колодец находится в центральной части территории музея, впечатляет своими размерами. Такие конструкции устанавливали в местах, где вода залегает особенно глубоко, они в старину были центром сельской жизни. Внутрь большого колеса вставал человек, и, переступая ногами, приводил в действие механизм, чтобы опустить на глубину до 70 метров большую бадью. За это такой колодец называли ступальным. Экспонат относят к середине XIX века.

Мельницы из села Мошок

Пожалуй, только в суздальском музее можно увидеть сразу две ветряные мельницы. Старинные постройки и механизмы конца XVIII века были доставлены сюда в 1970 году. Построены по типу сруба. Одна из мельниц открыта для посещения, представлены необходимые для помола зерна предметы: меры и совки, грохот для просеивания, сусеки и мешки. Во вторую мельницу можно лишь заглянуть, чтобы увидеть, как устроен старинный механизм.

Избы и дома крестьян

Жилая улица старинного поселения представлена четырьмя крестьянскими домами, привезенными из разных мест Владимирской области. В первую очередь обращает на себя внимание двухэтажный дом зажиточного крестьянина: на первом этаже была ткацкая мастерская, а на втором жилые помещения. Дом поменьше принадлежал крестьянину-середняку. Внутри обоих домов воссоздана достоверная обстановка. Еще две избы стали помещениями для музея «Русский лубок» и сувенирной лавки.

Памятники и мемориалы Суздаля

Исторические и современные памятники украшающие древний Суздаль.

Памятник Дмитрию Пожарскому

Дмитрий Михайлович Пожарский родился на Суздальской земле, здесь же он был похоронен, рядом со своими родителями и детьми. Место захоронения – Спасо-Ефимиев монастырь. У монастырских стен находится памятник великому земляку. Бронзовый бюст установлен на высокий гранитный постамент, надпись гласит: «Дмитрию Пожарскому благодарная Родина». Сквер и улица носят имя Дмитрия Пожарского.

Памятник жителям города, погибшим во время ВОВ

Архитектурная композиция в центре города посвящена погибшим на фронте землякам. Белый четырехгранный бетонный свод установлен на гранитный постамент, на котором лежит солдатская каска. Перед памятником горит вечный огонь, а сбоку от него установлена стена с именами погибших. Находится в сквере на Советской площади, напротив Торговых рядов. У мемориала проводятся памятные торжества.

Памятник подводнику Алексею Лебедеву

Алексей Алексеевич Лебедев, поэт и герой-подводник, родился в Суздале. Погиб в 1941 году при крушении подводной лодки. В память о нем в городе названа улица, на одном из домов которой установлена мемориальная доска. В 2008 году недалеко от этого места, напротив пожарной части, был открыт памятник. Он изображает поэта сидящим на камне, в тельняшке и с книгой в руках. Имя Алексей Лебедев носит один из кораблей Балтийского флота.

Памятник Андрею Тарковскому и его фильму «Андрей Рублев»

Памятник установлен на территории ГТК «Суздаль», на месте, где снималась новелла «Колокол» из фильма «Андрей Рублев». Открытие состоялось в 2017, в год 85-летия режиссера и 50-летия кинофильма. Композиция имеет высоту 4,5 метра, в ее основе три фигуры, изображающие Тарковского, а также персонажей фильма: иконописца Андрея Рублева и литейщика Бориску, на фоне колокола. На постамент нанесены имена режиссера и актеров, снявшихся в фильме.