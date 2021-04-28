FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 1971 пост • 453 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
45 главных достопримечательностей Суздаля

45 главных достопримечательностей Суздаля (1 фото)

Автор:
28 апреля 2021 09:03
Сообщество : Путешествия
Метки: Суздаль   города   красота   отдых   природа   фото   
168
1

Суздаль можно назвать живым воплощением истории Руси, он носит звания города-музея и города-заповедника. Здесь находятся памятники древнерусского зодчества, признанные Всемирным наследием: кремль и Спасо-Ефимиев монастырь. Пожалуй, нет ни одной суздальской улицы, откуда не видны купола старинных храмов и монастырей. Поражает не только красота архитектуры, но и трепетное отношение к ней: практически все храмы отреставрированы, в них ведутся службы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Суздаль   города   красота   отдых   природа   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
608
Сергей 2 часа назад
почти все достопримечательности это церкви.
Увидел одну церковь, увидел все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос 25 главных городов Норвегии 25 главных городов Норвегии 27 достопримечательностей Твери, которые стоит посмотреть 27 достопримечательностей Твери, которые стоит посмотреть 30 главных достопримечательностей Камчатки 30 главных достопримечательностей Камчатки Достопримечательности Казани Достопримечательности Казани 15 крупнейших городов Таджикистана 15 крупнейших городов Таджикистана
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

241624



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Книга в картинках
10
91
Книга в картинках
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
2
90
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сколько знаменитости платят своим телохранителям
0
11
Сколько знаменитости платят своим телохранителям
Маленькие трагедии о человеческих судьбах
0
6
Маленькие трагедии о человеческих судьбах
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#подборка#красота#кино#знаменитости#факты#авария дня#история
#Юмор#животные#аварии#природа#картинки#фотографии#отдых#Реакция#мемы#актеры
#интересно#дтп#авто аварии#Россия#в мире#шоу бизнес#сша#интересное#СССР#города

На что жалуетесь?

Вернуться