О фильме «Земля кочевников». Какую идеологию поощряют через Оскар?

Учитывая, что в фильме описываются события в США, то фраза про «Титаник идёт ко дну» весьма показательна. Раньше американские фильмы рисовали совсем другой образ своей державы, а теперь перед зрителями предстаёт увядающая страна, в жителях которой совсем нет энергии и тяги к жизни. Голливуд, по сути, через такие фильмы гнобит ту землю, на которой сам же и вырос. Кому-то это может показаться странным, но в действительности всё закономерно. Творческая тусовка кинозвёзд и именитых режиссёров, если потребуется, легко переедет на новое место, а с обычными американцами её ничего не связывает. Между ними пропасть – как по уровню заработка, так и по условиям жизни, в которой живут первые и вторые.



Это кстати урок и для России. Если мы его не усвоим и не выстроим иную систему, то местные «творцы» со временем поступят аналогичным образом.



Ферн по ходу фильма постепенно принимает озвученную кочевым гуру философию и учится жить совсем одна, выполнять любую грязную работу и при этом радоваться мелочам: например, во время уборки мусора можно поиграть с подругой чьими-то грязными трусами – это же так весело! Где-то на фоне мелькают корпорации по типу “Амазона”, в которых люди работают как бездушные винтики. Но никто не ропщет, ведь всё вроде как добровольно – просто тяжёлая экономическая ситуация. А почему она такая? Кто в этом виноват? Кто должен отвечать за беды простых трудяг? Этих вопросов во вселенной фильма не существует.