FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Власть Манипуляции 133 поста • 18 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Власть Манипуляции 
О фильме «Земля кочевников». Какую идеологию поощряют через Оскар?

О фильме «Земля кочевников». Какую идеологию поощряют через Оскар? (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 07:44
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: Спойлер   идеология   кинопремия   манипуляция   оскар   фильмы   
607
4
1
Посмотрел очередного победителя Оскара – в этот раз малоизвестный в России фильм «Земля кочевников». Прекрасно понимаю, что Оскар – это идеологический инструмент и с помощью него поощряют творцов и произведения, которые работают на цели хозяев этого инструмента. Поэтому смотрел фильм не для того, чтобы получить какое-то удовольствие от процесса, а чтобы понять, какие идеи и смыслы сегодня стимулируют с уровня главной кинопремии мира.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Власть Манипуляции"
Метки: Спойлер   идеология   кинопремия   манипуляция   оскар   фильмы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
александр 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу Час назад
Согласен с автором.
Фильм полное УГ.
Оскар уже давно один из инструментов
окна Вертона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Голос Вселенной Бу Полчаса назад
Он всегда таким был...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Без маски 2 часа назад
Я думал что запад уже сгнил , а он оказывается еще хуже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Людишек то на Западе подготавливают к будущему. Если большинство заводов закрылись и переехали в Китай, чтобы капиталисты имели профит побольше, то что остается делать простым людям? Правильно, или стать номадами, т.е. мигрантами, кочущующими по всей стране в поисках работы, или работать на предприятиях-потогонках, типа Аназона богача Безоса.
Ничего не напоминает? Во времена Великой депрессии в США многие фермеры разорились, бросили свою землю и стали кочевать в поисках работы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Dobryi_KOT Frank Borman 19 минут назад
Да, "Гроздья гнева" Стейнбека, всё уже было описано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото) Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото) Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам 20 любимых актёров, у которых до сих пор почему-то нет "Оскара" 20 любимых актёров, у которых до сих пор почему-то нет "Оскара" 20+ отечественных фильмов, которые номинировались на премию «Оскар» 20+ отечественных фильмов, которые номинировались на премию «Оскар» Португальский художник предлагает новый взгляд на популярные фильмы Португальский художник предлагает новый взгляд на популярные фильмы Все победители премии «Оскар» в категории лучшие визуальные эффекты (1927-2017) Все победители премии «Оскар» в категории лучшие визуальные эффекты (1927-2017)
Влияние СМИ

https://fishki.net/community/vlijanie-media/ Обсуждаем технологии влияния на массы, оружие пропаганды, способы защиты от манипуляций. Выявляем смыслы популярных фильмов, передач и песен.
14524



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Снимки лондонского дна от Джека Лондона
5
37
Снимки лондонского дна от Джека Лондона
15 снимков неординарных предметов и явлений
1
58
15 снимков неординарных предметов и явлений
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Сколько знаменитости платят своим телохранителям
0
11
Сколько знаменитости платят своим телохранителям
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#подборка#картинки#факты#СССР#города#смешно#смех
#фото#животные#аварии#Россия#кино#фотографии#сша#авария дня#Реакция#интересное
#прикол#дтп#авто аварии#в мире#приколы#знаменитости#шоу бизнес#мемы#история#население

На что жалуетесь?

Вернуться