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Подборка гифок на различный вкус.
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Авторский пост
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Метки: Юмор гифки на различный вкус прикольные смешные
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Я, когда ремонт делал, использовал гибкий отвод для унитаза. К нему присобачил угловой отвод ПВХ 45 для присоединения пылесоса. Цена вопроса 300 рублей.