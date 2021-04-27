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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
27 апреля 2021 04:36
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
1474
15
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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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Евгений 4 часа назад
Я, когда ремонт делал, использовал гибкий отвод для унитаза. К нему присобачил угловой отвод ПВХ 45 для присоединения пылесоса. Цена вопроса 300 рублей.Посмотреть
Я, когда ремонт делал, использовал гибкий отвод для унитаза. К нему присобачил угловой отвод ПВХ 45 для присоединения пылесоса. Цена вопроса 300 рублей.


Я, когда ремонт делал, использовал гибкий отвод для унитаза. К нему присобачил угловой отвод ПВХ 45 для присоединения пылесоса. Цена вопроса 300 рублей.

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