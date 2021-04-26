Сейчас Чернобыльская АЭС остановлена. Ведется работа над снятием станции с эксплуатации. За 10 лет над четвертым энергоблоком АЭС был построен новый саркофаг. До сих пор на станции ведется строительство нового могильника для ядерных отходов всех украинских АЭС. На станции трудятся две тысячи человек, а в Чернобыле живут три тысячи сотрудников зоны и АЭС, они работают вахтовым методом. В Чернобыле и окрестностях живут 130 самоселов. В городе работают магазины, Дом культуры, кинотеатр, гостиницы и церковь. Нынешняя территория зоны отчуждения — около 2600 гектаров. Часть ее никогда не будет заселена людьми, потому что период полураспада одного из изотопов плутония, который является самым радиотоксичным элементом, составляет 24 тысячи лет.