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Город-призрак,Чернобыльская АЭС,«Рыжий лес» и «Дуга-1».Как выглядит Чернобыльская зона 35 лет спустя

Город-призрак,Чернобыльская АЭС,«Рыжий лес» и «Дуга-1».Как выглядит Чернобыльская зона 35 лет спустя (31 фото)

Автор:
26 апреля 2021 14:50
Метки: Чернобыль   интересное   фотографии   
1012
31
Чернобыльская катастрофа, за мгновения изменившая судьбы миллионов людей, принесла с собой радиоактивное загрязнение, на долгие годы сделавшее зоной отчуждения огромные площади в Беларуси и Украине. Однако земля, которая 35 лет назад стала символом горя и скорби, сегодня вполне доступна для посещения. Накануне годовщины на месте трагедии побывал фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко.
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Метки: Чернобыль   интересное   фотографии   
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4k
yahaomsk 3 часа назад
забить бы гвоздь в башку тому полупокеру , который бассейн "расписал"
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Mellivora 24 минуты назад
Вопрос один, как скоро выйдет Ж.Д.А.Л.К.Е.Р. 2?
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4k
Безроду Безплемени Час назад
Только это ИСУ-152, а не СУ-152
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232
робт 2 часа назад
самый е*банутый натюрморт что я видел в исполнении е*банутых фотографов

да именно так и выглядел кухонный стол типичного жителя Припяти
чебурашка стеклянная, чебурашка плюшевая....(вааауууу как гинияльна!), кеды, фурага, стакан и газеты
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379
whyicannotremovemyprofile робт 53 минуты назад
согласен! интересно, сколько курсов фешуюя пришлось пройти...
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61k
Доктор Джонс 3 часа назад
Нет, ну я не понимаю... Ну на что там смотреть?
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