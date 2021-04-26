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Юмор про яжематерей и других девушек

Юмор про яжематерей и других девушек (12 фото)

Автор:
26 апреля 2021 11:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   прикол   
3907
12
Юмор про далеко не самых адекватных матерей, а также об отношениях детей и родителей

Авторский пост

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Метки: Юмор   картинки   прикол   
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2k
Шиц 4 часа назад
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Показать 1 ответ
11k
Элитный тигр 12 минут назад
Половина - лютый звездежь. Особенно вот это.
1) Где лежат роженицы все окна закрывают.
2) Если бы маленький только что родившийся ребенок упал со второго этажа даже на руки отца - переломы всех частей тела и смерть обеспечены.
3) наверняка поэтому и закрывают наглухо все окна.
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8k
Alexander Элитный тигр Минуту назад
Вы из своего городка хоть раз уезжали?
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9k
Голос Вселенной Полчаса назад
Комментарий к фото
Я тут с месяц назад домой еду вечером с работы, ну уже почти к дому подхожу, думаю, пойду-ка постригусь, время есть. сегодня рано возвращаюсь. Ну и пошел в парикмахерскую. Захожу в нее, сзади за мной женщина с парнем заходят. Ну я сразу в мужской отдел, там мастер свободен. Я куртку снимаю, уже к стулу направляюсь, ко мне эта женщина
- младой чемодан, ты куда? мне вот надо ребенка подстрич... Куда без очереди?
- ЭЭЭЭэээ... мэм.... как куда? Вы за мной же зашли, очередь - моя... Встану - пострижёте и Вы...
- как же так? мне ребенка постричь, что за беспредел.... без очереди...
Но я уже сел в кресло, она фыркнула, плюнула, назвала невежей и еще как-то, удалилась... А в дверях стоял ее "ребенок" - парень с меня ростом, осанки "только встал из-за компа", с длинной шевелюрой, лет под 14-15, молча стоял и ждал, когда мама для него место выбьет без очереди. ЯЖЕМАТЬ детектед... ))))
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18
Домашний Беттер 55 минут назад
Моя мама немножко ЯЖЕМАТЬ.....(
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49k
alertol Час назад
пока сам не встретил одну такую, думал что это выдумки больного на голову психа
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Сначала не понял... потом как ПОНЯЛ

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18k
kamanch 2 часа назад
На развод в свадебном платье?
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443
Алексей Гулевич kamanch 2 часа назад
думал жена - это после ЗАГСа ... ничего не понимаю
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18k
kamanch Алексей Гулевич 2 часа назад
Вот я о том же.
До ЗАГСА - невеста.
Если же муж везет уже ЖЕНУ в ЗАГС, то только лишь чтобы подать на развод )))
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27k
Acu900 3 часа назад
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80k
Taras Kozalupko Acu900 2 часа назад
Мамаша года!
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594
Сергей 3 часа назад
многие ситуации, как из анекдота:
- в наше время не было интернета и мы выросли нормальными и правильно воспитаем своих детей.
- кто сказал, что вы выросли нормальными?
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51
Александр м Сергей Час назад
Мужчина - это случайно выживший мальчик
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17k
иванов дмитрий 4 часа назад
каникулы еще даже не наступили.
а посты от юных всезнаек о женщинах -пошли.)
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469
кожаный олень иванов дмитрий 3 часа назад
+100500, половина выдумок яжедетей
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8k
Васильевна кожаный олень 3 часа назад
Тоже заметила
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4k
Мистер Фикс 4 часа назад
Про сковородку порадовало
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