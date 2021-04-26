Юмор про яжематерей и других девушек

3907
12
Юмор про далеко не самых адекватных матерей, а также об отношениях детей и родителей
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Позитивные демотиваторы, от которых у вас улучшится настроение
- Остап Бендер бы заплакал от такого: всё о мошенниках
- В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные коменты и диалоги от юмористов Сети
- Свежие демотиваторы: хорошее настроение и котики
- Убойные резюме с Авито, или почему многих людей никогда не возьмут на работу
58
Понравилось58
Новости партнёров
1) Где лежат роженицы все окна закрывают.
2) Если бы маленький только что родившийся ребенок упал со второго этажа даже на руки отца - переломы всех частей тела и смерть обеспечены.
3) наверняка поэтому и закрывают наглухо все окна.
- младой чемодан, ты куда? мне вот надо ребенка подстрич... Куда без очереди?
- ЭЭЭЭэээ... мэм.... как куда? Вы за мной же зашли, очередь - моя... Встану - пострижёте и Вы...
- как же так? мне ребенка постричь, что за беспредел.... без очереди...
Но я уже сел в кресло, она фыркнула, плюнула, назвала невежей и еще как-то, удалилась... А в дверях стоял ее "ребенок" - парень с меня ростом, осанки "только встал из-за компа", с длинной шевелюрой, лет под 14-15, молча стоял и ждал, когда мама для него место выбьет без очереди. ЯЖЕМАТЬ детектед... ))))
До ЗАГСА - невеста.
Если же муж везет уже ЖЕНУ в ЗАГС, то только лишь чтобы подать на развод )))
- в наше время не было интернета и мы выросли нормальными и правильно воспитаем своих детей.
- кто сказал, что вы выросли нормальными?
а посты от юных всезнаек о женщинах -пошли.)