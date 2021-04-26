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В Магнитогорске артист фаер-шоу чуть не сгорел, показывая трюк

В Магнитогорске артист фаер-шоу чуть не сгорел, показывая трюк (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 09:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Библионочь   Челябинская область   загорелся   магнитогорск   опасно   трюк   фаер шоу   
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На выступлении у библиотеки, где проходила "Библионочь", артист решил пустить пламя изо рта, но что-то пошло не так.

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Метки: Библионочь   Челябинская область   загорелся   магнитогорск   опасно   трюк   фаер шоу   
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6  комментариев
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41
Glassy 13 минут назад
Хорошо, что во время успели. Окружающие не стали тупить или снимать на смартфоны (кроме автора видео, конечно).
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44
118 23 минуты назад
Премию Дарвина срочно....!!!!
Даже не учел, что находится на детской площадке.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−92
12k
Yasen_Perec Полчаса назад
Довы#бывался.
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6k
JACKAL Полчаса назад
ЛОШАРА
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4k
Дарвин и аморальная премия JACKAL 18 минут назад
У тебя в зеркале?
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