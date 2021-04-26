В Магнитогорске артист фаер-шоу чуть не сгорел, показывая трюк

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На выступлении у библиотеки, где проходила "Библионочь", артист решил пустить пламя изо рта, но что-то пошло не так.
"Библионочь" в библиотеке №10 Магнитогорска едва не завершилась трагедией. Артист показывал трюки с керосином и немножечко не рассчитал.
Когда он захотел пустить язык пламени изо рта, не учел силу и направление ветра. Огонь мгновенно перекинулся на волосы и лицо артиста.
Он бросился на землю, чтобы сбить пламя. Через минуту к нему поспешили зрители и помогли потушить огонь.
Осторожно! Видео не рекомендовано к просмотру впечатлительным и эмоционально нестабильным людям
В мэрии города сообщили, что все запланированные мероприятия проходили в здании библиотеки, а выступление артиста было его собственной инициативой. Очевидцы происшествия тут же вызвали скорую помощь, до машины обгоревший артист дошел самостоятельно.
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