Эти безумцы готовы на все ради лайков!

Блогеры готовы на все ради лайков! Иногда в погоне за хайпом они, не задумываясь, ставят под угрозу свое здоровье и жизнь, и даже жизни других, идут не только на опасные трюки, но и на настоящие преступления.
Отдыхающие на пляже поймали у берега детеныша дельфина. Желающих сделать с ним селфи было так много, что детеныш погиб, затисканный до смерти.
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Фермер вырастил целое поле прекрасных лилий - и оно стало местом паломничества блогеров, снимавших селфи и ролики. Через считанные недели поле было вытоптано полностью.
Мать избивала и морила голодом семерых приемных детей, заставляя их ежедневно сниматься в роликах для ее канала на YouTube, которые собирали миллионы просмотров.
YouTube- блогерша усыновила мальчика-аутиста из Китая и за несколько лет, снимая ролики с ним, набрала миллионную аудиторию в своем блоге. После этого она отдала мальчика на усыновление в другую семью.
Инстаграммер попытался снять вирусное видео, сев в самолет и заявив, что, вероятно, болен ковидом. В итоге, видео не получилось: самолет совершил экстренную посадку, и мужчина был отправлен под арест.
Блогерша из Лос-Анджелеса, демонстрировавшая "экстремальную йогу" для ролика, не смогла подняться на балкон и упала вниз, получив множественные перломы рук, ног, таза и черепа.
Супруги Кремьер из Айовы снимали для блога вечеринку в честь объявления пола будущего ребенка, для которой придумали самодельный салют. В результате взрыва одного из самодельных зарядов будущая мать погибла.
Для своих роликов в тиктоке корейская девушка силой обнимает незнакомых мужчин на улицах. Мужчинам явно неловко. Если бы роли поменялись, для парня это бы добром не кончилось.
Тиктокер наполнил речку мыльной пеной для съемок ролика. В результате вся речная экосистема была уничтожена.
Заказать еду в ресторане, чтобы потом искать ракурс для красивой фоточки в инстаграм - легко!
Инстаграмершу с трудом выгнали из ботанического сада, где она упорно снималась в зонах произрастания растений, куда доступ посетителям запрещен.
Блогер разрисовал из баллончика камни в Йосемитском заповеднике, чтобы сделать стильные фотки.
Отец блогерши при смерти. Она записывает трогательный ролик с музыкой. В конце ролика мужчина умер.
Тиктокерша с тяжелой аллергией на ежевику ест ягоду для съемок ролика, чтобы посмотреть, что с ней будет.
Папа сообщил дочери-подростку о том, что они с ее матерью разводятся, и записал реакцию девочки для своего блога.
Популярный тиктокер залил вагон нью-йоркского метро кашей ради съемок пранковского ролика.
Недавно по азиатским социальным сетям прошел жестокий флэшмоб: блогеры кормили собак острым мясным чили, чтобы записать, согласятся ли они есть слишком острое мясо.
Украинские блогерши заказали в ресторане пирожные, сделали селфи - и отказались платить, заявив, что не ели и даже не трогали заказ.
Блогерша из Торонто бросила с балкона стул на проезжую часть и убежала. Потом ролик появился в соцсетях.
Парень ради ролика для соцсети проглотил Айрпод одноклассника. Вскоре его увезли в больницу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это в моем детстве одноклассник на спор муху съел всего лишь за дополнительный стакан компота. Девочки сделали вид "буэ", но было видно, что им понравилась бесшабашность)))
так что не очень то и удивлен этому.
идиотов соответственно тоже больше и они теперь заметнее