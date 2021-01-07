Эти безумцы готовы на все ради лайков!

Блогеры готовы на все ради лайков! Иногда в погоне за хайпом они, не задумываясь, ставят под угрозу свое здоровье и жизнь, и даже жизни других, идут не только на опасные трюки, но и на настоящие преступления.

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0 Источник: Отдыхающие на пляже поймали у берега детеныша дельфина. Желающих сделать с ним селфи было так много, что детеныш погиб, затисканный до смерти.

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0 Фермер вырастил целое поле прекрасных лилий - и оно стало местом паломничества блогеров, снимавших селфи и ролики. Через считанные недели поле было вытоптано полностью.

0 Источник: Мать избивала и морила голодом семерых приемных детей, заставляя их ежедневно сниматься в роликах для ее канала на YouTube, которые собирали миллионы просмотров.

0 Источник: YouTube- блогерша усыновила мальчика-аутиста из Китая и за несколько лет, снимая ролики с ним, набрала миллионную аудиторию в своем блоге. После этого она отдала мальчика на усыновление в другую семью.

0 Источник: Инстаграммер попытался снять вирусное видео, сев в самолет и заявив, что, вероятно, болен ковидом. В итоге, видео не получилось: самолет совершил экстренную посадку, и мужчина был отправлен под арест.

0 Источник: Папа подвесил ребенка над обрывом ради фото для соцсети.

0 Источник: Блогерша из Лос-Анджелеса, демонстрировавшая "экстремальную йогу" для ролика, не смогла подняться на балкон и упала вниз, получив множественные перломы рук, ног, таза и черепа.

0 Источник: Блогер демонстрирует сумку Louis Vuitton на рельсах у въезда в Аушвиц.

0 Источник: Супруги Кремьер из Айовы снимали для блога вечеринку в честь объявления пола будущего ребенка, для которой придумали самодельный салют. В результате взрыва одного из самодельных зарядов будущая мать погибла.

0 Источник: Для своих роликов в тиктоке корейская девушка силой обнимает незнакомых мужчин на улицах. Мужчинам явно неловко. Если бы роли поменялись, для парня это бы добром не кончилось.

0 Источник: Российская модель рискует жизнью ради фоточки в инстаграме.

0 Тиктокер наполнил речку мыльной пеной для съемок ролика. В результате вся речная экосистема была уничтожена.

0 Источник: Заказать еду в ресторане, чтобы потом искать ракурс для красивой фоточки в инстаграм - легко!

0 Источник: Инстаграмершу с трудом выгнали из ботанического сада, где она упорно снималась в зонах произрастания растений, куда доступ посетителям запрещен.

0 Источник: Красивое было поле... до того, как туда пришла любительница селфи.

0 Источник: Блогер разрисовал из баллончика камни в Йосемитском заповеднике, чтобы сделать стильные фотки.

0 Источник: Отец блогерши при смерти. Она записывает трогательный ролик с музыкой. В конце ролика мужчина умер.

0 Источник: Тиктокерша с тяжелой аллергией на ежевику ест ягоду для съемок ролика, чтобы посмотреть, что с ней будет.

0 Источник: Папа сообщил дочери-подростку о том, что они с ее матерью разводятся, и записал реакцию девочки для своего блога.

0 Источник: Популярный тиктокер залил вагон нью-йоркского метро кашей ради съемок пранковского ролика.

0 Источник: Папа-тиктокер побрил плачущего сына налысо, чтобы снять пранковский ролик.

0 Источник: Недавно по азиатским социальным сетям прошел жестокий флэшмоб: блогеры кормили собак острым мясным чили, чтобы записать, согласятся ли они есть слишком острое мясо.

0 Источник: Украинские блогерши заказали в ресторане пирожные, сделали селфи - и отказались платить, заявив, что не ели и даже не трогали заказ.

0 Источник: Такое можно сделать только ради лайков в соцсетях!

0 Источник: Блогерша из Торонто бросила с балкона стул на проезжую часть и убежала. Потом ролик появился в соцсетях.

0 Источник: Парень ради ролика для соцсети проглотил Айрпод одноклассника. Вскоре его увезли в больницу.

0 Источник: Парень "одолжил" у старшего брата руку с татуировками для фото в инстаграме.

0 Источник: Блогерша ест дезодорант в ролике на YouTube.

0 Источник: Еще один пранкерский ролик: пранкер сталкивает фотографа в пруд.