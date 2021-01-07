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Эти безумцы готовы на все ради лайков!

Эти безумцы готовы на все ради лайков! (31 фото)

Автор:
07 января 2021 17:11
Сообщество : Факты
Метки: Популярность   Социальные сети   блогеры   нарушение закона   опасно   сборщики лайков   факты   хайп   
2179
31
Блогеры готовы на все ради лайков! Иногда в погоне за хайпом они, не задумываясь, ставят под угрозу свое здоровье и жизнь, и даже жизни других, идут не только на опасные трюки, но и на настоящие преступления.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Популярность   Социальные сети   блогеры   нарушение закона   опасно   сборщики лайков   факты   хайп   
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15  комментариев
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Лично меня радует когда они самовыпиливаются. Раз уж врачи сейчас вытаскивают всех,то хоть так биомусор сливается.
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494
Виталий 7 минут назад
Надо просто отменить монетизацию вот и всё. Если хотят выкладывать всякую уйню, то пусть выкладывают, но бесплатно.
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26k
Aleks Виталий 20 секунд назад
Идет массовая дебилизация населения...
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234
Онколог 9 минут назад
Специально никогда не вел соц. сети. Только в ВК полазил с 2007 по 2009. Был уверен, что эта тема быстро пройдет и забудется. А сейчас некоторые работодатели посчитают тебя недалеким если у тебя нет своей странички в инстаграмме... Дно.
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21k
turyst 13 минут назад
Эти безумцы готовы на все ради лайков!
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30k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Долб"о"еб на дол"бо"е"бе!
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7k
Караганда 45 минут назад
идиотов намного больше,чем мы думаем.только зачем их пиарить.
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4k
Алексей Час назад
Что-то это напоминает
Что-то это напоминает
Что-то это напоминает
Что-то это напоминает
Что-то это напоминает
Что-то это напоминает
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3k
Едондер пуп Час назад
Не думаю, что просто за лайки вся эта хня: раскрученный канал дает неплохой доход.
Это в моем детстве одноклассник на спор муху съел всего лишь за дополнительный стакан компота. Девочки сделали вид "буэ", но было видно, что им понравилась бесшабашность)))
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27k
winergy2012 Едондер пуп 52 минуты назад
Скажи мне кто твои друзья....
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8k
Атеист 2 часа назад
слово блогер уже давно стало синонимом слова "де6ил"

так что не очень то и удивлен этому.
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3k
aleksei Атеист Час назад
Все не просто так, а ради денег, который принесет аккаунт, причем очень немаленьких
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669
Пес Ди Цын 2 часа назад
блогерша тиктокерша пи.дорша!
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
нас почти 8 000 000 000
идиотов соответственно тоже больше и они теперь заметнее
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328
Darki 2 часа назад
ТикТок хорошая вещь,она выводит на чистую воду людей без мозга)))А ещё хорошо что они гибнут ради хайпа
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