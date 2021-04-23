45 главных достопримечательностей Тулы

Тульский кремль

Исторический памятник, построенный в начале XVI века. После масштабной реставрации в начале XXI века находится в отличном состоянии. Периметр стен Тульского кремля составляет около 1000 метров. По ним, а также по 9 башням, можно пройти с экскурсией. Стоит посетить музейные выставки. Один из самых значительных экспонатов – макет исторического вида кремля, представляющий собой уменьшенную в 130 раз версию крепости.

Успенский собор Тульского кремля

Одна из главных достопримечательностей на территории кремля в Туле. Собор основан в середине XVI века. Интересна его архитектура – переплетение барокко и классицизма, вычурный декор, множество оригинальных деталей и барельефов. Необычен и цвет храма – светло-сиреневый. Роспись внутри храма выполняли мастера ярославской школы. Также во внутреннем оформлении использованы резные капители, лепнина, орнамент.

Богоявленский собор Тульского кремля

Построен в середине XIX века в классическом стиле. Вместе с Успенским собором и колокольней составляет единый архитектурный ансамбль. Для входа в высокую арку здания построены три каменных крыльца. Изящный иконостас выполнен мастером Сафроновым из Москвы. Изначально двухъярусный собор был пятиглавыми, однако после разрушений советского времени у него осталась только одна глава. В соборе с 1989 года работает музей оружия.

Тульский государственный музей оружия

Занимает два здания – помещения Богоявленского собора на территории кремля и современное здание, выполненное в виде шлема древнерусского воина. Это один из самых старых музеев страны – он основан в 1775 году. Он создан на основе продукции крупного оружейного завода Тулы, который функционировал со времен Петра I. Постоянная экспозиция музея рассказывает об холодном и стрелковом оружии, начиная с XIV века.

Казанская набережная

Протяженность пешеходной набережной около километра. Она построена в 2018 году вдоль старого русла реки Упа от кремля до музея оружия. Это одно из самых красивых мест Тулы, где любят гулять жители и гости города. Через воду перекинуто несколько мостов, которые являются отличными смотровыми площадками. На набережной обустроены детская и спортивная зоны, есть сцена, кафе, арт-объекты, прокат лодок и велосипедов.

Городское пространство «Искра»

Находится в историческом центре Тулы в здании бывшего епархиального училища и рядом с ним. Необычное место выполнено в современном формате арт-пространства. Здесь можно просто отдохнуть среди оригинальных инсталляций, зайти в кафе или модный магазин. Есть выставочные залы и помещение для коворкинга. Популярное у туристов и горожан стильное и уютное место создала группа креативных и творческих местных компаний.

Историко-мемориальный музей Демидовых

Музей-некрополь на территории бывшей Кузнецкой слободы работает с 90-ых годов XX века. Он посвящен известной династии промышленников, горнозаводчиков и оружейников – Демидовым. Основой музея является родовая усыпальница в Николо-Зарецкой церкви. Церковь, построенная на деньги Акинфия Демидова в XVIII веке, является федеральным памятником истории и культуры. Экспозицию составляют старинное оружие, посуда, археологические находки.

Тульский областной экзотариум

Парк амфибий и пресмыкающихся. Уникальное место популярно у туристов и пользуется уважением среди ученых – здесь созданы отличные условия для сохранения и размножения редких видов животных. Коллекция змей в Тульском экзотериуме одна из самых крупных в мире – около 500 видов. Для осмотра есть четыре зала, в которых можно увидеть питона, игуану, хамелеона, сцинка, а также уникальных ящериц-ядозубов.

Улица Металлистов

Историческая пешеходная улица. В 2018 году улицу благоустроили, реконструировали внешний вид большинства старинных зданий на ней. В домах купцов и мещан разместили кафе, магазины, гостиницы. В Музейном квартале расположены представительства крупных музеев – Ясная поляна, усадьба Поленова, Куликово поле. Архитектура зданий на улице разнообразна – лепные формы французского ренессанса соседствуют с классическими фронтонами.

Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова

Большая и благоустроенная парковая зона расположена практически в центре города. Общая площадь парка составляет 143 га, из которых почти 100 га – это лес. В состав парка входят три озера. В парке растут около 90 видов деревьев, в том числе редкие – сибирский кедр, белая ива, красный дуб, амурский бархат. В парке с рук можно покормить белок и уток – они свободно передвигаются по нему и совсем не боятся людей.

Культурные достопримечательности Тулы

Самые интересные музеи и выставки города, которые стоит посетить.

Тульский областной краеведческий музей

Постоянная экспозиция в музее работает с 20-ых годов XX века. Она охватывает период истории области с древних времен до Второй Мировой Войны. Для осмотра выставлены зубы и бивни мамонта, кораллы до дна древних морей, ископаемые ледникового периода. Особый интерес у посетителей вызывает зал Тульской культуры, где выставлено несколько тысяч книг, в том числе и напечатанных на пергаменте в XV веке.

Музей станка

Мультимедийная выставка, рассказывающая об истории мировой и российской промышленности. Она расположена в стенах бывших производственных цехов, что создает особую атмосферу. Площадь выставочных залов составляет около 1000 м², на ней собраны станки со всей страны. У каждого станка есть экраны с познавательной информацией. Над аудиозаписями заводской литературы работали Александр Балуев, Сергей Чонишвили, Алиса Гребенщикова.

Музей «Тульские самовары»

Музей одного из городских символов расположен у входа в кремль. Его экспозиции рассказывают об истории самоварного дела, начиная с XVIII века. В залах выставлены разные виды самоваров. Есть фабричные – буфетные, походные, сбитенники. Есть и работы частных мастеров – миниатюрные, берестяные, фарфоровые. Также гостям будет интересно осмотреть коллекцию старинной посуды и мебели. Работает сувенирный магазин.

Музей «Старая тульская аптека»

Расположен в старинном здании, где с XIX века находилась главная городская аптека. Среди винтажной атмосферы «под старину» расположено несколько оригинальных витрин, посвящённых знахарству, аптечной посуде, приготовлению лекарств. Среди экспонатов можно увидеть заспиртованного ужа, зуб волка, старинные шприцы, и даже подкованную блоху работы тульского мастера. Проводят мастер-классы по парфюмерии и изготовлению мыла.

Тульский музей изобразительных искусств

Открыт более века назад на основе фондов тульской епархии. Состоит из трех отделов – русского искусства, современного искусства и западноевропейского искусства. Раздел отечественной живописи представлен работами таких мастеров как Репин, Шишкин, Суриков, Айвазовский, Левитан. Отдельная выставка посвящена иконописи XVI-XIX века. В европейском отделе выставлена также графика, работы из области прикладного искусства.

Музей «Тульский пряник»

Знакомит посетителей с историей, особенностями и традициями изготовления пряников. Экспозиция занимает два зала. Ассортимент пряников поражает – праздничные, фигурные, сувенирные, с разными начинками. Самый большой пряник в музее имеет 50 кг. В конце экскурсии гостей приглашают на чаепитие со свежеприготовленными пряниками. Ежегодно музей посещают около 30 000 гостей. При музее работает сувенирный магазин.

×

Музей «Мото-Авто-Арт»

Находится в селе Харино, близ Тулы. Основан на базе частной коллекции. Это самое полное собрание мототехники выпущенной на Тульском машиностроительном заводе. Есть и крайне редкие экземпляры, в том числе и зарубежного производства. Самые ранние модели выставки выпущены в 30-ых годах прошлого века. В музее есть собственная реставрационная мастерская, где занимаются восстановлением мотоциклов и мотороллеров.

Музей П. Н. Крылова

Создан в 2007 году. В музее выставлено более 2000 предметов из творческого наследия художника – графика и живопись, а также личные вещи и архивные документы. Они показывают творческий путь Крылова в разных жанрах живописи – портреты, пейзажи, натюрморты, книжные иллюстрации, работу в содружестве Кукрыниксы. Наиболее интересны картины, написанные в родном для художника крае – Тульской области.

Дом-музей В. В. Вересаева

В этом доме жили родители писателя. Это деревянный особняк, сохраненный практически в первозданном виде. Выставка музея посвящена творчеству писателя в период с 1847 по 1945 года. Общее количество экспонатов – более 3000. Это личные вещи писателя, его фотографии, рисунки, собрание книг. В музее проводят экскурсии, во время которых рассказывают о детских годах Вересаева, его жизни. Проводят творческие вечера, занятия для детей.

Мемориальный музей Н. И. Белобородова

Белобородов – создатель гармоники с новой конструкцией, ставшей важной вехой на пути изобретения баяна. Музей расположен в доме, построенным дедом Николая Ивановича. Здесь проходили репетиции сначала трио, а впоследствии и первого в мире оркестра гармонистов, получившего известность во многих странах. На экскурсиях рассказывают о жизни и творчестве Белобородова, выставлены гармоники, баяны и личные вещи.

Культовые места – храмы и монастыри Тулы

Самые известные и красивые религиозные сооружения в городе.

Успенский кафедральный собор

Православный собор, построенный в 1898-1902 годы в псевдорусском стиле. Роспись внутренних помещений закончили в 1909 году. Есть предположение, что внутренним оформлением занимались соработники Васнецова, т.к. стиль росписи похож на работу художника в Киевском Владимирском соборе. Успенский собор выглядит необычно для православного сооружения из-за куполов черного цвета, увенчанных крестами.

Всехсвятский кафедральный собор

Построен на возвышенности и имеет колокольню высотой 82 метра – из-за этого собор отлично видно практически из любой точки города. Колокольню украшает изящный шпиль и фигуры ангелов. Место, где расположен собор – старинный некрополь, и собор ранее выполнял роль кладбищенской церкви. Архитектура собора сочетает черты раннего русского классицизма и барокко. Главная святыня храма – Казанская икона Божией Матери.

Богородичный Щегловский монастырь

Мужской монастырь, основан в середине XVI века. В его состав входят центральный храм с двумя приделами, храм святого Никандра Пустынножителя, Успенский домовой храм, дом-келья, где расположены паломнический центр и воскресная школа. Главный храм выглядит солидно и величественно благодаря роскошному оформлению. Святынями храма являются две старинные иконы Пресвятой Богородицы-Млекопитательницы.

Храм преподобного Серафима Саровского

Храм построен чуть больше века назад – в 1905 году. При нем работали приют и благотворительный дом, содержащиеся на средства местных купцов. С 1930-ых годов по 2002 год помещения храма не использовались в религиозных целях – здание было заброшено, позже в нем разместили областной архив. Во время восстановительных работ к облику храма вернули купольный барабан с луковичной главой и колокольню.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Является самым старинным храмом Тулы. Шатровый храм изначально был деревянным, в 1692 году возвели каменное здание. Представляет собой небольшой пятиглавый храм, карниз которого украшен сложным кирпичным узором. Одноэтажное сооружение имеет два ряда окон. К одному из углов храма примыкает высокая колокольня с семью колоколами, построенная в то же время, что и сам храм. Самый старый ее колокол отлит в 1771 году.

Преображенский храм

Построен в 1842 году на месте деревянной церкви XVII века. Двухэтажный храм имеет пять глав, стиль постройки – русский классицизм, проектом занимался архитектор В.Ф. Федосеев, ученика К. Росси. Фасады здания украшены колоннами, между которым расположены большие окна. В советское время храм частично разобрали и использовали в качестве светского здания. Восстановлением его стали заниматься только в начале XXI века.

Самые известные памятники и мемориалы

Исторические монументы, памятники известным людям, скульптуры украшающие улицы и площади города.

Мемориал «Защитникам неба Отечества»

Возведен в честь 71-ой годовщины Великой Победы и установлен на въезде в город со стороны Заречья. Две несущие опоры изображают траекторию полета самолета, на них установлена копия истребителя ЛА-5ФН. Практически у земли находится копия разведывательного немецкого самолета Фокке-Вульф. Сюжет мемориала основа на реальной истории героя СССР Вишнякова, который в одном из боев сбил два самолета-разведчика.

Памятник тульскому прянику

Расположен напротив администрации города в Центральном районе. Установлен в 2014 году и сразу же стал популярной городской достопримечательностью. Диаметр памятника – 2,5 метра, вес – 1300 кг. На одной из сторон пряника указана дата – 1685 год. Считается, что именно с этого года начинается история сладкого символа города. У памятника разбит сквер, оборудован «поющий» фонтан, установлены скамейки.

Памятник «Левше»

Открыт в 2009 году на набережной реки Упа. До этого 20 лет памятник стоял на территории Туламашзавода, где его отливали в честь 50-летия предприятия. Создатели решили увековечить память об умельце из рассказа Лескова, как символу русских мастеров. Автор проекта – Б. И. Кривохин, начальник отдела связи завода. На постаменте памятника выбиты цитаты великих писателей – Толстого, Чехова, Панькина.

Скульптура «Тульское чаепитие»

Представляет собой бронзовые фигуры мужчины и женщины, сидящих за круглым столом и пьющими чай. Подчеркнуты русские традиции чаепития – на столе стоит самовар, в качестве угощения выложены пряники. На пустом стуле у стола часто фотографируются туристы, как будто принимая участие в чаепитии. Скульптура установлена в 2014 году по инициативе администрации города. Изготовлена скульптором Мариной Логуновой.

Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»

Мемориал появился на железнодорожной платформе в Туле в 2015 году. Это макет реально существующего бронепоезда, участвовавшего в обороне Тулы в 1941 году. В его состав входят бронеплощадки с установленными на них орудиями и пулеметами, бронепоезд и база дивизиона – штабной вагон, вагон-пекарня и вагон-клуб. В одной из бронеплощадок находится экспозиция Тульского отделения железной дороги.

«Ёжик на грибной поляне»

Необычный арт-объект появился в Туле в 2015 году. Скульптура изображает счастливого ежика у полянки, где растет много грибов – сыроежек, лисичек, есть даже мухомор. Особенно нравится композиция детям. Рост ежика примерно равен росту пятилетнего ребенка, поэтому дети часто обнимаются с ним и трут носик. Инсталляция очень позитивна и вызывает улыбку у всех проходящих мимо туристов и жителей города.

Скульптура «Левша подковывает блоху»

Представляет собой необычную трактовку сюжета рассказа Лескова. У городского арт-объекта, установленного в 2016 году, есть и поклонники, и противники. Блоха в скульптуре значительно превышает мастера в размерах и выполнена из соединений шестеренок, металлических деталей. Устрашающего вида блоха покорно дает мастеру свою лапку, а классический тульский мастер смело подковывает ее золотой подковой.

Памятник Льву Толстому

Открыт в 1973 году в честь 145-летия со дня рождения писателя, уроженца Тульской губернии. Расположен на проспекте Ленина. Автора памятника В. Буякина вдохновили на создание образа писателя строки Гоголя о Льве Николаевиче, где он сравнивает Толстого со странниками. Вокруг памятника разбит сквер, где установлены скамейки, детские площадки, игровой городок, персонажи сказок, вырезанные из дерева.

Мемориальный комплекс «Три штыка»

Открыт в 1961 году и хранит память о защитниках Тулы, оборонявших город в 1941 году. Три стальных штыка, установленные у скульптуры «Солдат и рабочий», символизируют связь поколений. Высота штыков составляет 51, 41 и 31 метр. Перед ними расположен Вечный огонь, привезенный от могилы Неизвестного солдата из столицы. Вокруг комплекса размещены стелы, посвящённые городам-героям и воинским частям Тулы.

Живописные парки и скверы Тулы

Красивые места, где можно погулять в городе и отдохнуть на свежем воздухе.

Платоновский парк

Основан в начале XX века. В 2016 году в парковой роще с прудами и родником прошло масштабное благоустройство, после чего парк стал одним из самых любимых мест для отдыха у жителей города. К изящной беседке в классическом стиле часто приезжают на фотосессию молодожены. В центре площади у главного входа установлен фонтан. Обустроены спортивные и детские площадки, установлены тренажеры.

Баташевский сад

Основан еще в XVIII веке династией промышленников Баташевых. В настоящее время является природной зоной, охраняемой государством. Это позволяет сохранить рельеф местности, водные объекты, лесопарковую зону в первозданном виде. В парке растет около 40 видов деревьев, обитают дикие птицы и животные – утки, соловьи, скворцы, белки, зайцы, бобры. В парке выделены зоны для занятий спортом, отдыха на природе.

Комсомольский парк культуры и отдыха

Находится в Зареченском районе. Главная аллея ведет к неработающему ныне аэропорту. В ухоженном парке растет несколько десятков видов кустарников и деревьев – боярышник, каштан, осина, сосна, береза, липа. Высажены красивые клумбы. Оборудована детская площадка с качелями и горками. Есть зона с аттракционами, спорткомплекс с тренажерами и столами для настольного тенниса, работает прокат спортинвентаря.

Кремлёвский сквер

Расположен близ Тульского кремля. Парк открыт в 1837 году, к приезду императора Александра II. Поддержанием благоустройства парка в середине прошлого века занимался Тульский оружейный завод. Однако после распада СССР парком долгое время никто не занимался, и он пришел в запустение. При восстановительных работах в 2000-ых годах аллеи выложили тротуарной плиткой, обустроили детскую площадку, установили скамейки.

Военно-патриотический парк «Патриот – Тула»

Масштабный проект, направленный на патриотическое воспитание молодежи, поддержку ветеранов, а также семейный отдых. Открытие парка состоялось в 2019 году. Он расположен близ Тульского Суворовского училища. В парке выставлена военно-оборонная техника военных лет, модели тульского оборонного завода, ретро-автомобили. Для посетителей работает кластер военно-спортивных игр, детские площадки, кафе.

Архитектурные достопримечательности Тулы

Ломовские ворота

Памятник архитектуры XVIII века. Ворота стояли у особняка, принадлежавшему купцу Ломову, поэтому за достопримечательностью закрепилось такое название. Ранее особняк принадлежал главе города Ливенцеву. В архитектуре ворот четко видны линии барокко, некоторые даже приписывали авторство их проекта известному архитектору Растрелли. Уникальный памятник тульской архитектуры часто печатают на открытках и календарях.

Дом дворянского собрания

Находится в историческом центре города. Трехэтажное здание интересно своей архитектурой. Его фасад как будто состоит из трех частей. Во внутреннем оформлении примечательны парадная лестница и Колонный зал в стиле итальянского ренессанса. С XIX века здание является местом общественной городской жизни. Здесь проходили дворянские и земские собрания, располагалась публичная библиотека, проводили концерты и творческие вечера.

Московский вокзал

Еще в XIX веке, у деревянного на тот момент здания вокзала, произошла встреча Толстого и Тургенева. Памятная табличка, повествующая об этом событии, располагается на стене современного здания вокзала. Вокзал дважды перестраивали и сейчас его здание является памятником культуры и истории. Двухэтажное сооружение имеет красивый фасад, шестиколонный портик, украшен барельефами и лепными деталями.

Достопримечательности рядом с Тулой

Места, связанные с именем Льва Толстого – популярные и посещаемые туристами достопримечательности.

Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека»

Железнодорожная станция, которая сохранила свой исторический облик с 1864 года. Через эту станцию ездил в Ясную поляну из Москвы писатель Л.Н. Толстой. Здесь же находилось почтовое отделение, которое доставляло ему корреспонденцию. В настоящее время в состав комплекса, помимо платформы станции и вокзала, входит выставка «Железная дорога Льва Толстого», магазин сувениров. По территории комплекса проводятся экскурсии.

«Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

Родовое имение Льва Толстого, где он родился, провел большую часть жизни и похоронен. Ежегодно интерактивный музей-заповедник посещают десятки тысяч гостей со всего мира. Архитектурный и ландшафтный облик русской усадьбы сохранен с 1910 года. Подлинные предметы интерьера сохраняют атмосферу творчества и жизни великого писателя. В состав усадьбы входят флигели, купальня, мельница, пруды, аллеи, сады и парки.