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45 главных достопримечательностей Тулы

45 главных достопримечательностей Тулы (1 фото)

Автор:
23 апреля 2021 07:59
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   города   достопримечательнось   отдых   тула   
330
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Тула способна удивить самого искушённого путешественника. Здесь есть старинные памятники архитектуры, монастыри и церкви, дворянские особняки, современные городские парки. Особое внимание уделено неофициальным символам Тулы – самовару, прянику, персонажу Лескова Левше. В их честь открыты памятники и тематические музеи. Множество мемориалов посвящено военным подвигам жителей Тулы. Музеи тульского оружия – обязательные места у туристов.

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Метки: Россия   города   достопримечательнось   отдых   тула   
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65k
Вит Вит Час назад
Благоустройство города началось при губернаторе Груздеве,Дюмин продолжает традицию!
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−105
sypernova 12 минут назад
Скушно
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