19 примеров убийственного дизайна лестниц

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Вот вам несколько идей лестниц, которые наверняка удивят не только ваших гостей, но и вас самих.
1.
Лестницы — сами по себе довольно опасный объект в доме. Стоит оступиться, и травм будет довольно трудно избежать. Но есть объекты, дизайн которых выходит на новый уровень провальности и опасности. Кажется, будто их цель не помочь человеку подняться или спуститься, а убить любого, кто захочет это сделать. Мы собрали для вас несколько примеров таких лестниц, которые презирают все правила безопасности.
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6.
Глаза разбегаются
А если смотреть сверху, то ступеньки, скорее всего, будет вообще очень трудно различить из-за цветных полосок.
13.
А здесь разглядите ступеньку?
"У моей сестры в коридоре ступенька высотой чуть больше 7,5 см. За два часа я ударилась ногой три раза."
17.
«Лестница в нашем летнем домике. Мы проводим здесь вечеринки, и спуск по ней в пьяном состоянии — это вызов»
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