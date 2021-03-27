19 примеров убийственного дизайна лестниц

1.

Лестницы — сами по себе довольно опасный объект в доме. Стоит оступиться, и травм будет довольно трудно избежать. Но есть объекты, дизайн которых выходит на новый уровень провальности и опасности. Кажется, будто их цель не помочь человеку подняться или спуститься, а убить любого, кто захочет это сделать. Мы собрали для вас несколько примеров таких лестниц, которые презирают все правила безопасности.