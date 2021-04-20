Читатели в деталях смогут рассмотреть, что происходит с уже повреждённой покрышкой колёса авиашасси при соприкосновении и пробежке по бетону взлётно-посадочной полосы.
На первых кадрах видно, как у самолёта, идущего на аварийную посадку, трепещет на ветру отслоившийся протектор одного из колёс шасси. Существенная часть верхнего рабочего слоя покрышки отделилась, обнажив корд, из чего становится понятным, что колесо штатно функционировать уже не сможет. Но выдержит ли двойную нагрузку оставшееся колесо?
После соприкосновения со "взлёткой" колесо раскручивается и центробежная сила начинает его "разувать", отрывая кусок за куском от неисправной покрышки. Глядя на эту картину из салона, кто-то из находящихся на борту начинает материться, а кто-то в оцепенении наблюдает за происходящим.
Однако оставшаяся целой покрышка справляется с задачей за двоих. Что пассажиры самолёта, после полной остановки крылатой машины, встречают энергичными аплодисментами.
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А вообще, посадка самолёта с неисправным, не до конца вышедшим или отсутствующим шасси, чревата довольно печальными последствиями. Здоровье и жизнь экипажа и пассажиров, ежели таковые имеются, в таких случаях зависит от мастерства и проффесионализма пилотов. Примеры такого мастерства, читатель может увидеть в нижеследующем видеосюжете:
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А вообще видно из любого высокоплана, типа наших АН-24, -26 итп...