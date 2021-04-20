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На видео крупным планом попала аварийная посадка самолёта с неисправным шасси

На видео крупным планом попала аварийная посадка самолёта с неисправным шасси (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 апреля 2021 00:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварийная   авиация   видео   колесо   неисправность   покрышка   посадка   шасси   
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Читатели в деталях смогут рассмотреть, что происходит с уже повреждённой покрышкой колёса авиашасси при соприкосновении и пробежке по бетону взлётно-посадочной полосы.

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Метки: аварийная   авиация   видео   колесо   неисправность   покрышка   посадка   шасси   
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4  комментария
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5k
ЦЫПЛЯ 2 часа назад
Дык давно уж пора на летнюю перейти.
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14k
vikklu Час назад
Интересо, а на какой марке самолёта видно шасси из пассажирского салона?
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928
Saplus vikklu 7 минут назад
Если действительно интересно - то это Dash-8 вроде.
А вообще видно из любого высокоплана, типа наших АН-24, -26 итп...
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465
Леший 2 часа назад
После всех крушений, и таких видео, страшно самолетом летать. Как игра в лоторею. Только на кону жизнь!
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