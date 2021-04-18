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Мать MP3

Мать MP3 (1 фото + 5 видео)

Автор:
18 апреля 2021 18:32
Метки: Suzanne Vega   Tom s Diner   mp3   алгоритм   песня   хит   
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1 апреля 1987 года вышел "Solitude Standing" - второй студийный альбом американской певицы и автора песен Suzanne Vega. Открывала альбом весьма странная песня "Tom's Diner", которую Suzanne Vega не спела, а просто напела акапелла. Сингл "Tom's Diner" не поразил умы слушателей и он вошёл в чарты только 4-х стран, причём только в двух странах в том же 1987 году, а в остальных - позже, после успеха ремикса.

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Метки: Suzanne Vega   Tom s Diner   mp3   алгоритм   песня   хит   
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ГородДомов 2 часа назад
спасибо автору за пост. очень интересная судьба песня
я слышал её много раз.
круто
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203
Егор 44 минуты назад
Отличная тема
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