Песня "Tom's Diner" была написана в 1981 году, она про дождь, тоску и одиночество, испытанное Suzanne Vega в закусочной Тома. В январе 1984 года, песня была впервые издана в журнале-альбоме для внесистемных авторов-исполнителей "Fast Folk Musical Magazine".



В 1988 году началась работа над форматом сжатия аудио MP3. И когда тестировали звук, то Карлхайнц Бранденбург (один из отцов MP3) был готов точно настроить алгоритм сжатия и тут где-то в коридоре по радио включили "Tom's Diner" и он понял что почти невозможно сжать этот теплый голос а капелла".



Бранденбург сказал: "Хорошо, давайте проверим, что эта песня делает со звуковой системой, с MP3. И в результате, при скорости передачи данных, где все остальное звучало довольно хорошо, голос Сюзанны Вега звучал ужасно".



Бранденбург использовал песню для тестирования, слушая ее снова и снова каждый раз, когда уточнял схему, чтобы убедиться, что она не повлияет отрицательно на тонкость голоса Веги. Благодаря такой тонкой настройке алгоритм был доведён до приемлемого уровня, стал стандартом во всём мире, а Сюзанн Вега называют "Мать MP3".



Но настоящая слава началась в 1990 году, когда два британских музыкальных продюсера под ником DNA сделали ремикс на "Tom's Diner", перенеся вокал Suzanne Vega на танцевальный бит из песни "Keep On Movin'" британской группы Soul II Soul и превратив ее простое импровизированное завершение - "Da da da duh, doo da-doo doo"- в цепляющий хук песни.



Невозможно было собрать целую песню в семплер, поэтому вечера и выходные они разрезали вокал Suzanne Vega на мелкие кусочки. Без разрешения Suzanne Vega, ее лейбла или издателя, дуэт выпустил ремикс на ограниченной основе для распространения среди клубов под названием "Oh Suzanne" by "DNA featuring Suzanne Vega".



После того, как о пиратстве стало известно, лейбл провёл консультации и поскольку Suzanne Vega понравился ремикс, было решено сделать его официальным и издать. Ремикс вошёл в ТОП-10 чартов 14 стран и Европы в целом, в том числе в Великобритании занял 2 место, а в США - 5.



Конечно же на него был снят клип, который много транслировали по советскому перестроечному телевидению: