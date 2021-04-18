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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
18 апреля 2021 14:43
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
732
15
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Подборка гифок на различный вкус.
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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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18k
С.В. 2 часа назад
На это можно смотреть вечно

На это можно смотреть вечноПосмотреть
На это можно смотреть вечно
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43k
zloykoyot С.В. Час назад
И Вам нравится смотреть как бьют ногами негритянку? В то время, когда она должна была работать на ферме?
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41k
doker Полчаса назад
- Дорогой, ты убрался в гараже?
- Да.
- А почему паутину не убрал?
- Там паук Гоша живёт. Сама с ним договаривайся.
Сразу видно - Австралия.
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2k
Алексей 41 минуту назад
Что эта белая с первой гифки себе позволяет? Да как она посмела не то, что бить, а просто защищаться от высшей особи? На колени её! Пусть извиняется перед каждым альтернативно окрашенным!
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67k
Ужин после шести. Час назад
Я в Америке не видел наглых негров , наоборот все черные какие то тормознутые..
Это только в больших городах они наглые и вечно обдолбанные..
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Booharik
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