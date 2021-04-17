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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (27 фото)

Автор:
17 апреля 2021 15:02
Метки: вопросы   наодки   ответы   
2227
27

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   наодки   ответы   
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7  комментариев
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18
Филипп Преображенский 6 часов назад
№ 17 "Это определенно старификатор..." СКарификатор однако
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Владимир Полчаса назад
№7. Не только для утяжки, но и переноски вещей которые не могут поместиться в рюкзак.
№13. А не стойка ли это для зонтов?
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3k
alex 2 часа назад
Ни хрена не понял как это работает!!!
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1k
Владимир alex 23 минуты назад
Скорее всего это хренью делают отверстия в профилях металлического каркаса.

Ссылка www.youtube.com
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1k
Владимир 21 минуту назад
На видео это как пример работы, но функционал разный.
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2k
VikaR 5 часов назад
старификатор?? Может сКарификатор?
Скарифика тор (лат. scarifico, scarificatum царапать, надрезать)
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18k
SolomonA 7 часов назад

Это 100% не планиметр.
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