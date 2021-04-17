Ответ: "Это вариант солонки. Когда у вас во время готовки грязные руки, вы просто берете щепотку соли прямо изнутри солонки, не пачкая окружающие предметы"

5. "Кажется, это принадлежало моему дедушке. Что за штуковины такие?"