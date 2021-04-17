Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Я переехал в новый дом и среди старых вещей в гараже обнаружил этот диск с лезвиями. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это насадка для стрижки травы. Аппарат выглядит так:"
2. "Я нашла эту спираль на полу между водительским и задним сиденьями. Это что-то важное?"
Ответ: "Это похоже на пружину, которая помогает вернуть спинку сиденья в вертикальное положение"
3. "Некая шкатулка с загадочным предметом. Чем это может быть?"
Ответ: "Это приспособление для намотки пружины часов"
4. "Что это за штуковина? Снизу есть наклейка, на которой указанно, что эту штуку можно мыть в посудомоечной машине. Это все, что мне удалось о ней узнать"
Ответ: "Это вариант солонки. Когда у вас во время готовки грязные руки, вы просто берете щепотку соли прямо изнутри солонки, не пачкая окружающие предметы"
5. "Кажется, это принадлежало моему дедушке. Что за штуковины такие?"
Ответ: "Это планиметры - предметы предназначенные для измерения площади на чертежах"
6. "Что это за штуковины? Кто знает?"
Ответ: "Это кожаные крепления для снегоступов"
7. "Для чего эти ремни по бокам моего рюкзака? Никогда не понимал их предназначения"
Ответ: "Когда ваш рюкзак заполнен вещами и раздут, именно этими ремнями по бокам вы можете сжать содержимое"
8. "Зачем у самой нижней пуговицы моей рубашки есть эта петелька?"
Ответ: "Она надевается на пуговицу штанов, не позволяя рубашке задираться. Это лишит вас потребности на протяжении дня постоянно заправлять рубашку обратно в штаны"
9. "Нашла в доме у своей бабушки эту вещь. Это чтобы цветочные горшки подвешивать? Никак не разберусь"
Ответ: "Это корзина для сбора овощей и фруктов"
10. "В школьной лаборатории наткнулся на эту штуковину. Чем это может быть?"
Ответ: "Это роллерон. Их размещают в конце ракеты на каждом из ее крыльев, что позволяет стабилизировать ее полет. Выглядит это так:"
11. "Впервые сегодня столкнулся с подобного рода ящиком, внутри которого еще и часы есть. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это старый органайзер, позволяющий держать все необходимое в одном месте. Его как правило, размещали на письменном столе в кабинете, храня в нем визитки, письма, канцелярские принадлежности и документацию"
12. "Что это я нашел среди старых вещей своих родителей?"
Ответ: "Похоже, это старая антикварная масляная лампа. Каждому носику соответствует небольшой фитиль. Вот еще пример подобной лампы:"
13. "Заметил эту штуковину в антикварном магазине. Колесо вращается в любую сторону. Что это?"
Ответ: "Это старинная магазинная стойка, на которую вешали вещи для продажи"
14. "Эта штуковина болтается у меня в гараже под потолком уже много лет, а я до сих пор не знаю, что это и для чего?"
Ответ: "Это подвесной подсвечник. Вашему не хватает именно разъемов для свеч. Вместе с ними он выглядит так:"
15. "Что это за орудие пыток? Кто знает?"
Ответ: "Через этот предмет пропускают ленты, делая их узкими и спиральными. После ими украшают подарки или цветочные букеты"
16. "Некий инструмент, который у меня дома забыл мастер. Что это?"
Ответ: "Он предназначен для создания сквозных отверстий при прокладке различных кабелей"
17. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это определенно старификатор. Он предназначен для забора крови"
18. "Что за чудаковатая конструкция? Она размещена на заднем дворе моих соседей"
Ответ: "Это сауна на открытом воздухе с панорамным видом. Вблизи она выглядит так:"
19. "Это какой-то медицинский набор? Никак не пойму"
Ответ: "Нет, это поднос для выпечки такого рода:"
20. "Это кружка? Или чайник? И почему такая странная форма? "
Ответ: "Этот сосуд предназначен для подачи горячего шоколада"
Источник:
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№13. А не стойка ли это для зонтов?
Скарифика тор (лат. scarifico, scarificatum царапать, надрезать)
Это 100% не планиметр.