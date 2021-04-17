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Смешные комментарии и картинки из соцсетей

Смешные комментарии и картинки из соцсетей (18 фото)

Автор:
17 апреля 2021 07:08
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинка   переписка   прикол   смешная   соцсети   
1588
18
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Смешные комментарии и картинки из соцсетей.

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Метки: картинка   переписка   прикол   смешная   соцсети   
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6  комментариев
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18k
Андрей Иванов Час назад
Комментарий к фото
Седьмой месяц без баб, курева, алкоголя и интернета. И даже онанизмом не дают заниматься
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798
Бомбардир 7 минут назад
Комментарий к фото
И запасной выход есть.
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888
ZloyPupsik 11 минут назад
Комментарий к фото
я так и не понял
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1k
Влад 13 минут назад
Комментарий к фото
Гитара из канистры! ГениТально!
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423
Сергей Головин 15 минут назад
Комментарий к фото
Надо сохранить эту фотку белки. Будет новым мемом.
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524
Лимонадный Джо Полчаса назад
Комментарий к фото
Лишат. Ещё как лишат. На пару лет это точно.
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