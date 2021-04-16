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Когда распитие экзотического напитка пошло не по плану

Когда распитие экзотического напитка пошло не по плану (3 фото)

Автор:
16 апреля 2021 08:52
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   в мире   история   люди   напиток   огонь   ожог   фото   
731
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После взрыва принесённого девушке-студентке горящего экзотического напитка, у неё на лице и руке остались ожоги 2-ой степени.
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Метки: Девушка   в мире   история   люди   напиток   огонь   ожог   фото   
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12  комментариев
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8k
Kucher Час назад
Этого "трагического случая" можно было бы избежать, если бы "бедная студентка" не бухала в соседней стране.
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24k
Григорий 11 минут назад
Если выпить вы хотите...
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8k
uehl 11 минут назад
когда выздоровею после этого трагического инцидента.»
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4k
Александр Зотов Полчаса назад
если бы не полезла к подносу, ничего бы и не было, и сотрудники заведения в отзыве у неё оказались бы офигенными профессионалами.
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428
Сергей Полчаса назад
хотела острых и незабываемых ощущений? Ну, так все прошло по плану. Что опять не так то?!
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22k
Андрей 40 минут назад
Ибо некуй выёживаться! Долбанула бы водки в подъезде, с пацанчиками и всё было бы отлично! (сарказм).
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4k
Sanar 42 минуты назад
"На данный момент там удалось собрать 7470 долларов из необходимых 25 тысяч."
И ведь находятся дятлы которые скидываются на лечение этой е.б.а.нахи
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1k
maloy 49 минут назад
Норм цены, всего 2 ляма в рубликах "за пантенол" .

А наши ещё ноют, что наши врачи заставляют за уколы импортные платить, если его величеству отечественные не угодили.
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10k
Джон Уик 50 минут назад
Я всегда уделяюсь операторам которые снимают происшествия. Снимают все только не происшествия и самое важное. Камера не направлена на происходящее. И это мировая тенденция. Я просто охреневаю.
Может я чего на понимаю?
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10k
Джон Уик 53 минуты назад
Не фига она от мексиканцев не получит.
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10k
ss 54 минуты назад
Да-да! Именно так и работает естественный отбор!
Жаль только она это так и не поняла...
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