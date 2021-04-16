Когда распитие экзотического напитка пошло не по плану

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После взрыва принесённого девушке-студентке горящего экзотического напитка, у неё на лице и руке остались ожоги 2-ой степени.
26-летняя Марисса Даниэл (Marissa Daniel), которая отдыхала со своими друзьями в Канкуне, Мексика, пострадала от огня во время распития спиртных напитков с необычной подачей.
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Инцидент произошёл, когда сотрудники подлили немного спирта на уже пылающий поднос, вследствие чего случился взрыв, от которого и пострадало лицо Мариссы.
Из-за полученных травм, девушку пришлось доставить в больницу, где ей была оказана помощь.
Дэниел, сама которая из Балтимора, США, помимо ожогов на лице и руке, также в результате этого неприятного происшествия потеряла часть своих волос.
Она утверждает, что сотрудники ресторана Las de Guanatos допустили ошибку и теперь американка хочет подать на заведение в суд.
Из-за полученных травм, девушку пришлось доставить в больницу, где ей была оказана помощь.
Дэниел, сама которая из Балтимора, США, помимо ожогов на лице и руке, также в результате этого неприятного происшествия потеряла часть своих волос.
Она утверждает, что сотрудники ресторана Las de Guanatos допустили ошибку и теперь американка хочет подать на заведение в суд.
«Это всё произошло из-за неосторожных действий сотрудников этого заведения, которые продолжали наливать алкоголь на поднос, содержимое которого буквально взорвалось и попало мне на лицо, да ещё и подожгло», — рассказала Марисса Даниэл.
«Поскольку это произошло в Мексике, я не знаю, какую реальную юридическую помощь я смогу получить с точки зрения устранения причинённого ущерба, поэтому я буду рада любой помощи, когда выздоровею после этого трагического инцидента.»
«Персонал здесь не предложил мне никакой помощи или содействия, и я, мягко говоря, травмирована», — добавила она.
Американке также пришлось столкнуться с трудностью оплаты медицинских счетов за лечение, поскольку из-за того, что она студентка и не имеет постоянного заработка, у неё в настоящее время нет медицинской страховки.
Подруга девушки Розалин Тапиа (Rosalyn Tapia), чтобы хоть как-то помочь, даже создала страницу на краудфандинговой платформе Go Fund Me.
На данный момент там удалось собрать 7470 долларов из необходимых 25 тысяч.
«Поскольку это произошло в Мексике, я не знаю, какую реальную юридическую помощь я смогу получить с точки зрения устранения причинённого ущерба, поэтому я буду рада любой помощи, когда выздоровею после этого трагического инцидента.»
«Персонал здесь не предложил мне никакой помощи или содействия, и я, мягко говоря, травмирована», — добавила она.
Американке также пришлось столкнуться с трудностью оплаты медицинских счетов за лечение, поскольку из-за того, что она студентка и не имеет постоянного заработка, у неё в настоящее время нет медицинской страховки.
Подруга девушки Розалин Тапиа (Rosalyn Tapia), чтобы хоть как-то помочь, даже создала страницу на краудфандинговой платформе Go Fund Me.
На данный момент там удалось собрать 7470 долларов из необходимых 25 тысяч.
Дэниел пришла к выводу, что этого трагического события никогда не должно было произойти и его можно было бы легко избежать, если бы ответственные люди «не были так небрежны в своих действиях».
«Это не нормально и никогда ничем хорошим не закончится. Я молюсь, чтобы подобное ни с кем больше не случилось. Я обещаю, что этого так не оставлю», — заявила пострадавшая.
«Это не нормально и никогда ничем хорошим не закончится. Я молюсь, чтобы подобное ни с кем больше не случилось. Я обещаю, что этого так не оставлю», — заявила пострадавшая.
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И ведь находятся дятлы которые скидываются на лечение этой е.б.а.нахи
А наши ещё ноют, что наши врачи заставляют за уколы импортные платить, если его величеству отечественные не угодили.
Может я чего на понимаю?
Жаль только она это так и не поняла...