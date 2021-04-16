Когда распитие экзотического напитка пошло не по плану

«Это всё произошло из-за неосторожных действий сотрудников этого заведения, которые продолжали наливать алкоголь на поднос, содержимое которого буквально взорвалось и попало мне на лицо, да ещё и подожгло», — рассказала Марисса Даниэл.



«Поскольку это произошло в Мексике, я не знаю, какую реальную юридическую помощь я смогу получить с точки зрения устранения причинённого ущерба, поэтому я буду рада любой помощи, когда выздоровею после этого трагического инцидента.»



«Персонал здесь не предложил мне никакой помощи или содействия, и я, мягко говоря, травмирована», — добавила она.



Американке также пришлось столкнуться с трудностью оплаты медицинских счетов за лечение, поскольку из-за того, что она студентка и не имеет постоянного заработка, у неё в настоящее время нет медицинской страховки.



Подруга девушки Розалин Тапиа (Rosalyn Tapia), чтобы хоть как-то помочь, даже создала страницу на краудфандинговой платформе Go Fund Me.



На данный момент там удалось собрать 7470 долларов из необходимых 25 тысяч.