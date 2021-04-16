Когда решила поучаствовать в фотосессии у начинающего фотографа

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Желания не всегда совпадают с реальностью. Если ваша вторая половинка жалуется, что вы плохо фотографируете, покажите ей этот ролик.
Фотограф от Бога!
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Метки: Юмор азиаты видео волосы прикол фотограф фотография фотосессия
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