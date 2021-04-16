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Когда решила поучаствовать в фотосессии у начинающего фотографа

Когда решила поучаствовать в фотосессии у начинающего фотографа (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 08:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   азиаты   видео   волосы   прикол   фотограф   фотография   фотосессия   
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Желания не всегда совпадают с реальностью. Если ваша вторая половинка жалуется, что вы плохо фотографируете, покажите ей этот ролик.

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Метки: Юмор   азиаты   видео   волосы   прикол   фотограф   фотография   фотосессия   
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1k
Lovels Travel Час назад
"поучавствовать" от слова учавтсвие? ))
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Алекс Таворотов 7 минут назад
нефиг на зеркало пенять коли сама макака
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1k
Hallo FreeSpace 7 минут назад
Да такие фотки , это неизбежный побочный продукт для таких фотосессий. Так что делать выводы о его умении не стоит ... просто стебанулись )
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9k
Antique computer 9 минут назад
Такое лицо и хороший фотограф лучше не сделает
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122
Ник Лу 10 минут назад
Та какой это фотограф? Так подруга с телефоном) Начинают с дешевой но зеркалки, так как во первых есть полный контроль над параметрами фотографии и есть возможность переноса обьективов на более серьезную технику, когда фотограф перестанет быть начинающим. А это так, развлекуха двух подруг.
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520
Алксандр Шевченко 45 минут назад
Ну парень хорошо время провел, фотки будут ещё долго его радовать.
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13k
Jearom 45 минут назад
а где порнуха?
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Oleg Jearom 19 минут назад
дык порнуха была до начала "съёмок"
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