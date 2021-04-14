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Тем временем где-то в Канаде

Тем временем где-то в Канаде (14 фото)

Автор:
14 апреля 2021 20:48
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Канада   жизнь   фото   
854
14
А теперь ненадолго перенесёмся в Канаду и взглянем на типичные будни обычных канадцев!
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Метки: Канада   жизнь   фото   
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9  комментариев
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27k
Snork Snorkoff 4 часа назад
всё равно что рассказывать о типичных буднях Россиянина иллюстрируя фотками из Якутска. Почти вся Канада живёт на широте нашего Ростова и вот это вот всё тоже на картинках только видит.
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8k
Павел 2 часа назад
Перенеситесь тем временем на Камчатку
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2k
RALEXXX 2 часа назад
В Канаде ещё пользуются телефонами-автоматами?
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2k
Александр RALEXXX Час назад
за последние лет 10 видели один раз. Бомж звонил :)
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41k
doker 4 часа назад
Так, если русские буквы да номера машин заменить, от России не отличишь.

Аааа... У них в Америках медведь чёрный и без балалайки, но тоже, походу, в "зюзю"
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2k
RALEXXX doker 2 часа назад
"Хоть похожа на Россию, только всё же не Россия"

Александр Городницкий (Над Канадой)
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