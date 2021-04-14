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Аааа... У них в Америках медведь чёрный и без балалайки, но тоже, походу, в "зюзю"
Александр Городницкий (Над Канадой)