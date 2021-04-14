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Сообщество Без кота и жизнь не та 862 поста • 374 подписчика подписаться
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Кот, который всегда мечтал быть рыбаком

Кот, который всегда мечтал быть рыбаком (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 13:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   прикол   рыбак   удочка   
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Кот продемонстрировал одну из своих домашних тренировок по ловле рыбы удочкой. С таким четвероногим рыбаком не пропадешь!

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Метки: видео   животные   кот   прикол   рыбак   удочка   
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Сергей Ковалев Час назад
Вспоминается Простоквашино: "Если бы у меня был такой кот..."
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