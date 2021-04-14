Кот, который всегда мечтал быть рыбаком

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Кот продемонстрировал одну из своих домашних тренировок по ловле рыбы удочкой. С таким четвероногим рыбаком не пропадешь!
Прирожденный рыбак!
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