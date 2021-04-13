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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (26 фото)

Автор:
13 апреля 2021 21:18
Метки: вопросы   находки   ответы   
1506
26

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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Свирепый Бамбр 3 часа назад
Или я очень стар, или авторы вопросов - ДЕБИЛЫ!!!
Хотя первое не исключает второго, и второе 100% верно!
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