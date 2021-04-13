Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за штуковина? Я нашла это среди вещей своего парня"
Ответ: "Это часть брелка под названием "вечная спичка". Выглядит она вот так:"
2. "Разбирая завалы вещей в гараже, обнаружил эти пластмассовые штуковины. Кто знает, частью чего они могут быть?"
Ответ: "Это часть кормушки для птиц. Следующее фото все объяснит:"
3. "Что это за штуковины на потолке в доме у знакомых?"
Ответ: "Слева старая антикварная люстра, а справа прибор для освещения сцены, такие используют зачастую в театрах"
4. "Среди старых вещей в антикварном магазине была штуковина. Кто знает, что это?"
Ответ: "Это очень старая масляная лампа, которую необходимо лишь наполнить маслом, вставить фитиль и поджечь его. Выглядит это так:"
5. "Что это за деревянный инструмент? Зачем он и для чего?"
Ответ: "Он предназначен для лепки и готовки вот таких рисовых шариков:"
6. "Обнаружил эту вещь у себя в саду. Что это?"
Ответ: "Это хвост гремучей змеи. Убедитесь, что это просто сувенир, иначе где-то поблизости есть ядовитая змея и вам следует быть аккуратнее"
7. "Что это за трубы у самой реки?"
Ответ: "Внизу явно есть трубопровод с большими воротами и это стержни, которые удерживают их. Сейчас они подняты, а значит ворота открыты"
8. "Это какой-то мультиинструмент? Для чего он?"
Ответ: "Это овощечистка"
9. "Синие мусорные баки на обочине грунтовой дороги, ведущей к горе... Для чего они?"
Ответ: "В них хранится песок, которым покрывают дорогу в зимний период времени"
10. "Что это за штуковина на стене этого дома?"
Ответ: "Это просто элемент декора. Такими штуковинами оборудуют свои дома на заметных участках стен в новых районах, чтобы после отличать здания друг от друга"
11. "Купил себе новый карманный уровень, но не пойму, зачем эти металлические вставки?"
Ответ: "Это магниты, которые позволяют фиксировать уровень на трубах"
12. "Что это за штуковину я нашла дома у своего парня?"
Ответ: "Это дубинка эпплгейта - предмет самообороны, который можно увидеть у сотрудников полиции некоторых штатов Америки, где его использование разрешено"
13. "Что это за красная стрелка с буквой "F" на люке? Никогда не замечал таких прежде"
Ответ: "Она обозначает направление потока в канализации"
14. "Некий зажим, который я нашла у себя на работе. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Им пользуются при сшивании большого количества документов"
15."Нашел эти штуковины в коробке с рыболовными снастями. Чем это может быть?"
Ответ: "Это ключи для снятия автомобильной магнитолы"
16. "Что это за приспособление я обнаружил у себя дома?"
Ответ: "Это инструмент для удаления косточек из вишен, черешен или оливок"
17. "На перилах балкона моего соседа недавно появилась эта черная штуковина. Что это такое и для чего?"
Ответ: "Если вы присмотритесь, то увидите, что дальше по перилам балкона идет кабель с рождественскими фонариками. Черная штуковина - это небольшая солнечная панель, которая напитывается энергией днем и питает фонарики ночью"
18. "Нечто очень старое попало ко мне в руки. Что это за сосуд, кто знает?"
Ответ: "Это пиксида - древнегреческий сосуд, в котором было принято хранить украшения, пряности или даже мази. Ныне такие используются для богослужебных целей"
19. "В цеху заметил это приспособление. Что это и для чего?"
Ответ: "Это инструмент для разметки по дереву. Похожий вариант приспособления на деле выглядит так:"
20. "Это что, школьный набор для химии? Нашел его в заброшенном старом здании"
Ответ: "Судя по названиям на этикетках, это старый набор гомеопатических препаратов"
Источник:
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Хотя первое не исключает второго, и второе 100% верно!