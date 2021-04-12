Сварщик с небольшим сроком годности

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При сварочных работах возникают физические и химические процессы, оказывающие негативное воздействие на организм человека. Большинство сварщиков отлично знают, как защитить себя во время работы, однако все чаще встречаются индивиды, которые пренебрегают техникой безопасности.
Техника безопасности? Нет, не слышал
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