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Сварщик с небольшим сроком годности

Сварщик с небольшим сроком годности (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 09:50
Метки: Сварщик   видео   сварка   сварочные работы   техника безопасности   
1280
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При сварочных работах возникают физические и химические процессы, оказывающие негативное воздействие на организм человека. Большинство сварщиков отлично знают, как защитить себя во время работы, однако все чаще встречаются индивиды, которые пренебрегают техникой безопасности.

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Метки: Сварщик   видео   сварка   сварочные работы   техника безопасности   
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18  комментариев
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9k
Алексей Час назад
Очень мне интересно поглядеть на его швы)
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Artem 8 минут назад
Ссылка coub.com
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77
Предмет ненависти Полчаса назад
а в чём собственно опасность?
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201
Fedor 48 минут назад
А что не так? Очки может специальные. А в перчатках я тоже не люблю работать.
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32k
Олег Fedor Полчаса назад
кожа с рук и носа будет кусками отваливаться.
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Inter Fedor 12 минут назад
"Очки может специальные." АГА, когда все деньги отдал на спец очки, что нет остальных СИЗ.
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Колька Валеркин сын Час назад
да там походу все нервные окончания на пальцах давно передохли.
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