Куда съездить из Питера на день: 10 любимых мест

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Всё под боком: дворцы и парки, усадьбы и пляжи, озера, леса и даже гейзеры с пещерами — и всё можно увидеть за день-два. А хочешь — вообще в Финляндию на выходные отправляйся. Не жизнь, а сказка.
Павловск
Если вы устали от города и музеев, приезжайте в Павловский парк. Его плавные спокойные линии — отдохновение для глаз. Парк любим и местными, и туристами: тут можно покормить юрких белочек, покататься на лодке и велосипеде, погулять пешком или побегать. Есть красивые статуи, дворцы и музеи. Мы гуляли по Павловскому парку весной и летом, но осенью он тоже очень красив.
Вход стоит 100 рублей, с 6 до 10 утра и после 18:00 — бесплатно. Мы в парк ездили на электричке от Витебского вокзала, но можно и с ж/д станции "Купчино". Также есть маршрутки, посмотрите список здесь. Из Питера без проблем можно съездить на машине самостоятельно или взять экскурсию: есть индивидуальная на автомобиле, а есть групповая Павловск + Пушкин + Гатчина.
Вход стоит 100 рублей, с 6 до 10 утра и после 18:00 — бесплатно. Мы в парк ездили на электричке от Витебского вокзала, но можно и с ж/д станции "Купчино". Также есть маршрутки, посмотрите список здесь. Из Питера без проблем можно съездить на машине самостоятельно или взять экскурсию: есть индивидуальная на автомобиле, а есть групповая Павловск + Пушкин + Гатчина.
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Шлиссельбург
В Шлиссельбург мы отправились спонтанно, когда выдался теплый февральский денек. Приехали и прямой наводкой двинулись в крепость "Орешек". Лед выглядел слегка подтаявшим, кашицей чавкал под ногами, но дорожка к крепости была протоптана и маркирована ветками. Это было очень авантюрное путешествие — мы могли провалиться под лед, но все равно пошли по Ладожскому озеру. То, что мы не встретили ни одного туриста, нас почему-то не смутило.
Крепость была пустынна, лишь откуда-то доносились голоса рабочих да глухо звучали удары инструментов. Вдоволь налазившись везде где только можно, мы двинулись в обратный путь, когда начало темнеть. Уже почти на берегу нам повстречался человек. Он спросил, откуда идем, и мы наивно, ничего не подозревая, ответили, что из крепости. Надо было видеть его взгляд и встопорщившиеся усы! Он грозно пообещал спустить на нас собак, если мы сейчас же не уберемся отсюда. Дважды нам повторять не пришлось — мы быстро ретировались. Как выяснилось позже, крепость принимает туристов только до 31 октября.
Путешествие было незабываемым, но советую в домашних условиях не повторять. Заранее узнайте на сайте, когда крепость работает. Вход стоит 250 рублей + 300 рублей за переправу на остров и обратно. Древняя русская крепость очень аутентичная, съездите обязательно! За один день из Питера — да даже за полдня — вы вполне управитесь. Добраться до Шлиссельбурга можно на автобусе №575 от метро "Дыбенко" или №440 от метро "Рыбацкое". Теперь есть возможность переправиться и с правого берега Невы, уточняйте по ссылке выше. Кроме того, из Петербурга есть экскурсии в "Орешек".
Крепость была пустынна, лишь откуда-то доносились голоса рабочих да глухо звучали удары инструментов. Вдоволь налазившись везде где только можно, мы двинулись в обратный путь, когда начало темнеть. Уже почти на берегу нам повстречался человек. Он спросил, откуда идем, и мы наивно, ничего не подозревая, ответили, что из крепости. Надо было видеть его взгляд и встопорщившиеся усы! Он грозно пообещал спустить на нас собак, если мы сейчас же не уберемся отсюда. Дважды нам повторять не пришлось — мы быстро ретировались. Как выяснилось позже, крепость принимает туристов только до 31 октября.
Путешествие было незабываемым, но советую в домашних условиях не повторять. Заранее узнайте на сайте, когда крепость работает. Вход стоит 250 рублей + 300 рублей за переправу на остров и обратно. Древняя русская крепость очень аутентичная, съездите обязательно! За один день из Питера — да даже за полдня — вы вполне управитесь. Добраться до Шлиссельбурга можно на автобусе №575 от метро "Дыбенко" или №440 от метро "Рыбацкое". Теперь есть возможность переправиться и с правого берега Невы, уточняйте по ссылке выше. Кроме того, из Петербурга есть экскурсии в "Орешек".
Петергоф
Петергоф — наверное, это самый известный пригород Санкт-Петербурга! В русском Версале великолепно: много позолоты, фонтанов, скульптур и зелени. Но не ждите, что будете в тишине и спокойствии прогуливаться по тенистым дорожкам. Летом особенно много китайских туристов — кажется, их из Эрмитажа телепортируют прямиком в Петергоф.
Впрочем, фонтаны включают только с мая по сентябрь, и в остальное время жизнь в Петергофе уже не так бурлит. Вход в Верхний парк свободный, в Нижний — платный. Территория огромная, приходите пораньше. У нас ушло на осмотр часов 5-6. Добраться можно от Балтийского вокзала на маршрутке или автобусе, они следуют прямо до парка.
До Петергофа курсируют метеоры — хорошая возможность совместить морскую прогулку с достопримечательностями. Это быстро и удобно, в отличие от автобуса. На метеор можно купить билет онлайн. Над Петергофом даже можно полетать на самолете!
Впрочем, фонтаны включают только с мая по сентябрь, и в остальное время жизнь в Петергофе уже не так бурлит. Вход в Верхний парк свободный, в Нижний — платный. Территория огромная, приходите пораньше. У нас ушло на осмотр часов 5-6. Добраться можно от Балтийского вокзала на маршрутке или автобусе, они следуют прямо до парка.
До Петергофа курсируют метеоры — хорошая возможность совместить морскую прогулку с достопримечательностями. Это быстро и удобно, в отличие от автобуса. На метеор можно купить билет онлайн. Над Петергофом даже можно полетать на самолете!
Кронштадт
В Кронштадт мы ездили февральским днем — было невыносимо промозгло и так серо, что, казалось, небо сейчас раздавит этот город-остров. Поэтому первым делом мы рванули в кофейню, где съели по эклеру и долго сидели, пытаясь отогреться после маршрутки.
Из всей поездки мне запомнились черные силуэты военных кораблей, продуваемая всеми ветрами пристань, строгий белый маяк, Макаровский мост, набережная и внушительный Никольский морской собор, богатством внутренней отделки и люстрами напоминающий стамбульскую Айя-Софию. Рассмотрите как следует купол собора.
Кронштадт находится недалеко от Петербурга — съездите на один день, но только не зимой (очень уж холодно!). Летом город выглядит намного веселее, к тому же можно отправиться на теплоходе к фортам. Уехать можно со станции метро "Черная речка" на маршрутке К405, со "Старой деревни" на автобусе 101 и со станции "Проспект просвещения" на маршрутке К407.
Из всей поездки мне запомнились черные силуэты военных кораблей, продуваемая всеми ветрами пристань, строгий белый маяк, Макаровский мост, набережная и внушительный Никольский морской собор, богатством внутренней отделки и люстрами напоминающий стамбульскую Айя-Софию. Рассмотрите как следует купол собора.
Кронштадт находится недалеко от Петербурга — съездите на один день, но только не зимой (очень уж холодно!). Летом город выглядит намного веселее, к тому же можно отправиться на теплоходе к фортам. Уехать можно со станции метро "Черная речка" на маршрутке К405, со "Старой деревни" на автобусе 101 и со станции "Проспект просвещения" на маршрутке К407.
Выборг
Милый городок, который запал мне в сердце — уже не Россия, но еще не Европа. Уже не Россия, потому что есть замок с шикарной панорамой, площадь Старой Ратуши, ряд бюргерских домиков, уютные кафешки, неплохая набережная и совершенно потрясающий парк Монрепо, пейзажи которого переносят в Финляндию. Не Европа — ну, потому что до нее еще далеко: за красивым отреставрированным фасадом вы увидите разруху, страшные граффити, рекламу и остатки совка. Впрочем, город постепенно приводят в порядок, здания реставрируют, и это очень радует!
Съездить в Выборг из Питера можно на один день — садитесь на электричку на Ладожском или Финляндском вокзале, доедете за час-полтора в зависимости от поезда. Также ходит автобус №850 от метро "Парнас". В целом за световой день мы всё успели посмотреть, но хотелось быть свободнее во времени. Думаю, в следующую поездку я выделю на город и парк два дня, чтобы медленно и вдумчиво их рассмотреть.
Съездить в Выборг из Питера можно на один день — садитесь на электричку на Ладожском или Финляндском вокзале, доедете за час-полтора в зависимости от поезда. Также ходит автобус №850 от метро "Парнас". В целом за световой день мы всё успели посмотреть, но хотелось быть свободнее во времени. Думаю, в следующую поездку я выделю на город и парк два дня, чтобы медленно и вдумчиво их рассмотреть.
Комарово
Другой очаровательный пригород Санкт-Петербурга, где можно приятно отдохнуть денек-другой — знаменитое Комарово из той самой советской песни. Мы приезжали в Комарово на пару часов, чтобы посидеть на солнышке, глядя, как волны Финского залива лениво лижут песочек. Стройные сосны, освежающий ветер и... рой комаров, который полностью оправдывал название. Справедливости ради, на пляже их разгонял ветер, а вот в самом поселке не было ни секунды покоя.
В Комарове пляж чудесный: длинный, со светлым песочком и кое-где живописно раскиданными камнями. Никакой застройки — только природа. К пляжу вплотную подступает лес. В поселке есть ухоженная эко-тропа с деревянными дорожками, Щучье озеро, можно еще посмотреть достопримечательности: некрополь, остатки виллы Рено, дачу Ахматовой и дачу Юхневича в стиле модерн.
Добраться можно на электричке с Финляндского вокзала или ж/д Удельная, а также на автобусе №411, который отправляется со станций метро "Черная речка" и "Старая деревня".
В Комарове пляж чудесный: длинный, со светлым песочком и кое-где живописно раскиданными камнями. Никакой застройки — только природа. К пляжу вплотную подступает лес. В поселке есть ухоженная эко-тропа с деревянными дорожками, Щучье озеро, можно еще посмотреть достопримечательности: некрополь, остатки виллы Рено, дачу Ахматовой и дачу Юхневича в стиле модерн.
Добраться можно на электричке с Финляндского вокзала или ж/д Удельная, а также на автобусе №411, который отправляется со станций метро "Черная речка" и "Старая деревня".
Парк "Александрия"
Съездите погулять из Питера в парк "Александрия" — это недалеко и недорого. В отличие от своего знаменитого соседа Петергофа, чудесный пейзажный парк с готической капеллой пустует. Мы гуляли там практически в одиночестве. Осенью парк выглядит совсем по-пушкински. Непременно дойдите до пляжа на Финском заливе, там тоже красиво.
На Трипстере есть интересная экскурсия "Неизвестный Петергоф". Помимо парка "Александия", в программе много интересного: дворцы, усадьбы, особняки, дачи. Гид откроет вам мир усадеб южного побережья Финского залива.
На Трипстере есть интересная экскурсия "Неизвестный Петергоф". Помимо парка "Александия", в программе много интересного: дворцы, усадьбы, особняки, дачи. Гид откроет вам мир усадеб южного побережья Финского залива.
Царское Село
На один день из Питера советую съездить в Пушкин — посетить музей-заповедник "Царское Село". Тут целая плеяда парков и дворцов. Главный — барочный Екатерининский дворец, удивительно напоминающий Зимний. Именно там можно увидеть знаменитую Янтарную комнату.
Мы во дворцы и павильоны не заходили, потому что приехали поздно. В Пушкин выбирайтесь пораньше, если хотите как следует осмотреться, погулять и посмотреть интерьеры — масштабы музея-заповедника внушительные. Мы приезжали на маршрутке, но лучше садитесь на электричку на Витебском вокзале. Посмотрите на сайте музея, на чем еще можно доехать.
Царское Село многие посещают с гидом — можно взять индивидуальную экскурсию до 7 человек или групповую на автобусе и посетить сразу три резиденции за один день.
Мы во дворцы и павильоны не заходили, потому что приехали поздно. В Пушкин выбирайтесь пораньше, если хотите как следует осмотреться, погулять и посмотреть интерьеры — масштабы музея-заповедника внушительные. Мы приезжали на маршрутке, но лучше садитесь на электричку на Витебском вокзале. Посмотрите на сайте музея, на чем еще можно доехать.
Царское Село многие посещают с гидом — можно взять индивидуальную экскурсию до 7 человек или групповую на автобусе и посетить сразу три резиденции за один день.
Карелия
Здорово, если у вас получится на выходные съездить из Питера в Карелию! Мохнатые леса, зеркальные озера, розовые закаты... Можно посмотреть Мраморный каньон в Рускеала, съездить в Петрозаводск, отправиться на какой-нибудь активный тур, расположиться на уютной базе отдыха у озера или разбить палатку на диком пляже у озера.
Обычно в Карелию приезжают на пару-тройку дней, но мы колесили по республике две недели, а потом двинули на Кольский полуостров. Что сказать, северная природа суровая, но необыкновенно красивая! Узнайте, как съездить в Карелию на машине.
Обычно в Карелию приезжают на пару-тройку дней, но мы колесили по республике две недели, а потом двинули на Кольский полуостров. Что сказать, северная природа суровая, но необыкновенно красивая! Узнайте, как съездить в Карелию на машине.
Другие места
Мы еще не были в Ломоносове, Сестрорецке, Гатчине, Рощине, Зеленогорске, Всеволожске. В Ленинградской области столько интересных мест: Приозерск, Старая Ладога, Вырица. Говорят, там классно. Если вы знаете еще какие-то хорошие места, куда можно съездить из Питера на день или два, пишите в комментариях!
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Там мужик возит за такую же цену ( туда и обратно ) Это на много быстрее, чем на теплоходе .
А ещё приезжайте в Невскую Дубровку .
Место очень красивое . Вокруг лес .(снега уже нет, сухой) Обязательно сходите в лес ! Это место где были бои за снятие блокады Ленинграда . Там ещё много осталось окопов , блиндажей.
Нева . ..много видовых площадок на Неву . Сходите в новый парк на берегу Невы.
На противоположном берегу знаменитый " Невский пятачок ".
До войны здесь было три Дубровки .
На месте " Невского пяточка" была Московская Дубровка .( сгорела во время войны ) На противоположном берегу была Выборгская Дубровка . ( сгорела во время войны ).
Осталась только Невская Дубровка .
..
на фото вид на " Невский пятачок" со стороны бывшей Выборгской Дубровки .