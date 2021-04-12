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Куда съездить из Питера на день: 10 любимых мест

Куда съездить из Питера на день: 10 любимых мест (11 фото)

Автор:
12 апреля 2021 09:41
Сообщество : Путешествия
Метки: Куда съездить из Питера   отдых   отпуск   питер   путешествие   фото   
525
11
Всё под боком: дворцы и парки, усадьбы и пляжи, озера, леса и даже гейзеры с пещерами — и всё можно увидеть за день-два. А хочешь — вообще в Финляндию на выходные отправляйся. Не жизнь, а сказка.
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Метки: Куда съездить из Питера   отдых   отпуск   питер   путешествие   фото   
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504k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Жена позавчера вернулась из Питера. Огорчена - практически все парки и дворцовые комплексы закрыты на просушку газонов
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163
Гепатит С 16 минут назад
Отличный пост! Но Ломоносов крайне не рекоендовал бы, живу там.
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287
Bastard Fat 38 минут назад
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9k
ГородДомов Час назад
В крепость "Орешек". можно добраться и на катере из .Шлиссельбурга.
Там мужик возит за такую же цену ( туда и обратно ) Это на много быстрее, чем на теплоходе .
А ещё приезжайте в Невскую Дубровку .
Место очень красивое . Вокруг лес .(снега уже нет, сухой) Обязательно сходите в лес ! Это место где были бои за снятие блокады Ленинграда . Там ещё много осталось окопов , блиндажей.
Нева . ..много видовых площадок на Неву . Сходите в новый парк на берегу Невы.
На противоположном берегу знаменитый " Невский пятачок ".
До войны здесь было три Дубровки .
На месте " Невского пяточка" была Московская Дубровка .( сгорела во время войны ) На противоположном берегу была Выборгская Дубровка . ( сгорела во время войны ).
Осталась только Невская Дубровка .
..
на фото вид на " Невский пятачок" со стороны бывшей Выборгской Дубровки .
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