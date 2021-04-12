Куда съездить из Питера на день: 10 любимых мест

В Шлиссельбург мы отправились спонтанно, когда выдался теплый февральский денек. Приехали и прямой наводкой двинулись в крепость "Орешек". Лед выглядел слегка подтаявшим, кашицей чавкал под ногами, но дорожка к крепости была протоптана и маркирована ветками. Это было очень авантюрное путешествие — мы могли провалиться под лед, но все равно пошли по Ладожскому озеру. То, что мы не встретили ни одного туриста, нас почему-то не смутило.



Крепость была пустынна, лишь откуда-то доносились голоса рабочих да глухо звучали удары инструментов. Вдоволь налазившись везде где только можно, мы двинулись в обратный путь, когда начало темнеть. Уже почти на берегу нам повстречался человек. Он спросил, откуда идем, и мы наивно, ничего не подозревая, ответили, что из крепости. Надо было видеть его взгляд и встопорщившиеся усы! Он грозно пообещал спустить на нас собак, если мы сейчас же не уберемся отсюда. Дважды нам повторять не пришлось — мы быстро ретировались. Как выяснилось позже, крепость принимает туристов только до 31 октября.



Путешествие было незабываемым, но советую в домашних условиях не повторять. Заранее узнайте на сайте, когда крепость работает. Вход стоит 250 рублей + 300 рублей за переправу на остров и обратно. Древняя русская крепость очень аутентичная, съездите обязательно! За один день из Питера — да даже за полдня — вы вполне управитесь. Добраться до Шлиссельбурга можно на автобусе №575 от метро "Дыбенко" или №440 от метро "Рыбацкое". Теперь есть возможность переправиться и с правого берега Невы, уточняйте по ссылке выше. Кроме того, из Петербурга есть экскурсии в "Орешек".