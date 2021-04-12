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Украинская пара решила соединиться нерушимыми узами

Украинская пара решила соединиться нерушимыми узами (13 фото)

Автор:
12 апреля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Союз   история   любовь   любовь морковь   наручники   ну вы даете!   странные люди   удивительное рядом   
627
13
Устав от постоянных ссор и расставаний, украинская пара решила соединиться железными узами - в буквальном смысле: молодые люди сковали свои руки наручниками. Эксперимент начался в День святого Валентина и должен продлиться три месяца. Документальные свидетельства своего нерушимого единения пара регулярно постит в соцсети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Союз   история   любовь   любовь морковь   наручники   ну вы даете!   странные люди   удивительное рядом   
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17  комментариев
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36
Михайло Потапыч Час назад
Один я не понимаю, как можно надеть и снять куртку?
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2k
Outcast 8 минут назад
Украинская пара решила немного пиарнуться.
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−123
цисовскЪй 12 минут назад
русский мир?
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7k
Garpia121 17 минут назад
Очень романтичные минуты в туалете.
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1k
Наталия Полчаса назад
я так понимаю, они не работают....
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5k
Александр Иванов Полчаса назад
Где фото в туалете??? И как???
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2k
barracuda 40 минут назад
уже ж были одни..... из Киева кажется..
через неделю кисти так опухли, что срезали нах эту цепь..
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7k
Андрей А 41 минуту назад
Вся эта куйня от безделья!
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4k
tamin 50 минут назад
1. Спать.
2. На работу....или это опять блоггеры безработные?
3. Куртку???платье, лифчика, чтобы одеть, через ноги мужика что ли? Или носит с отстегивающимися бретельками. Аля заодно поменяю белье. Не какая-то хрень
4. Разведуться. Личное пространство.
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−1
31k
Alex Час назад
Интересно, а как чувак жопу подтирает?
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2k
AmberFox Час назад
Эмммм. А как они куртки одевают? А на работу как ходят?
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16k
Юрий AmberFox Час назад
А они тик-токари 3 разряда. Работа на дому....
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39k
Александр AmberFox 49 минут назад
На какую работу? Написано же что блохеры
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7k
Кенвуд Час назад
Куртки через ноги надевают? Как рукава на скованных руках оказываются? Да они только для фотосессии эти цепочки накидывают.
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21k
Батончик с маком Час назад
Потрахаться в коленно-локтевой не получится.
Да и вообще пиз.дёж. как они одеваются не снимая оков
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