Украинская пара решила соединиться нерушимыми узами

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Устав от постоянных ссор и расставаний, украинская пара решила соединиться железными узами - в буквальном смысле: молодые люди сковали свои руки наручниками. Эксперимент начался в День святого Валентина и должен продлиться три месяца. Документальные свидетельства своего нерушимого единения пара регулярно постит в соцсети.
Двое харьковчан, 33-летний Александр Кудлай и 28-летняя Виктория Пустовитова решилиукрепить свой союз, сковавшись друг с другом наручниками на три месяца. О своем челлендже они регулярно рассказывают в соцсетях.
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"Что касается физического комфорта, современем мы привыкли к этому, и жить становится все легче и легче", - рассказывает Александр.
По словам Александра, идея принадлежит ему: он предложил ее во время очередной ссоры. "Мы расставались каждую неделю, и когда Вика в очередной разсказала, что нам надо разойтись, я пообещал приковать себя к ней", - признался он.
Виктория сначала отказалась от предложения Александра, но, подумав, согласилась. "Я решила, что это будет интересный опыт, который подарит мне новые яркие эмоции, - говорит она. - И потом, я люблю его".
Сейчас молодые люди ведут блог о своей жизни и регулярно участвуют в украинских ток-шоу, где подчеркивают важность взаимного уважения и взаимопонимания.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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через неделю кисти так опухли, что срезали нах эту цепь..
2. На работу....или это опять блоггеры безработные?
3. Куртку???платье, лифчика, чтобы одеть, через ноги мужика что ли? Или носит с отстегивающимися бретельками. Аля заодно поменяю белье. Не какая-то хрень
4. Разведуться. Личное пространство.
Да и вообще пиз.дёж. как они одеваются не снимая оков