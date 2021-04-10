Михаил Боярский - Трубадур.

А знаете ли вы, что знаменитые "Бременские музыканты" существовали не только в мультфильме и пластинках, но и на театральной сцене? И первым исполнителем роли Трубадура был Михаил Боярский. А в роли принцессы - его будущая жена Лариса Луппиан.
Это было в 1974 году. Идея постановки спектакля по мотивам мультфильма принадлежала создателям - Гладкову, Энтину и Ливанову. Для постановки был выбран ленинградский Театр имени Ленсовета. Как рассказывал Геннадий Гладков, премьера была невероятно успешной. Каждый номер сопровождался аплодисментами, а финальную песню вообще пели несколько раз. Причем вместе с публикой.
Роль Трубадура сразу отдали молодому поющему актёру Михаилу Боярскому
А кому играть роль принцессы, предложили ему выбрать самому.
Боярский выбрал Ларису. Именно тогда, во время репетиций, начался их роман.
Они познакомились ещё в Ленинградском институте театра, музыки и кино. Правда тогда, Боярский не произвёл впечатления на юную студентку. "Он был побрит наголо! Выглядел, как бандит, - вспоминала Лариса Регинальдовна. - Как потом выяснилось, ему пришлось выручать из милиции каких-то друзей, естественно, ввязался в драку - в итоге сам попал в отделение..."
А через некоторое время они встретились уже в театре
В этом спектакле переиграл, наверное, весь состав Театра Ленсовета. Вот, к примеру Боярский-Трубадур с другой принцессой - Алисой Бруновной Фрейндлих
А тут уже Луппиан-принцесса с другим Трубадуром, актёром Юрием Соловеем
К большому сожалению записи спектакля не сохранилось. И эти снимки -всё, что от него осталось.
Источник:
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