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Михаил Боярский - Трубадур.

Михаил Боярский - Трубадур. (10 фото)

Автор:
10 апреля 2021 22:03
Метки: актеры   история   кино   
407
10

А знаете ли вы, что знаменитые "Бременские музыканты" существовали не только в мультфильме и пластинках, но и на театральной сцене? И первым исполнителем роли Трубадура был Михаил Боярский. А в роли принцессы - его будущая жена Лариса Луппиан.

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Метки: актеры   история   кино   
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