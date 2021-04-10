Михаил Боярский - Трубадур.

Они познакомились ещё в Ленинградском институте театра, музыки и кино. Правда тогда, Боярский не произвёл впечатления на юную студентку. "Он был побрит наголо! Выглядел, как бандит, - вспоминала Лариса Регинальдовна. - Как потом выяснилось, ему пришлось выручать из милиции каких-то друзей, естественно, ввязался в драку - в итоге сам попал в отделение..."