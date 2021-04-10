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Просто сравнение фотографий из 1980-х годов.
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3.
Кстати, на этом месте (слева, на предыдущем коллаже) раньше стоял Басманный (Бауманский) рынок.
23 февраля 2006 года произошло обрушение кровли, унёсшее жизни 68 человек (по официальным данным).
23 февраля 2006 года произошло обрушение кровли, унёсшее жизни 68 человек (по официальным данным).
5.
1-й донской проезд. Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьёва. Старое фото из журнала «Огонёк», скорее всего постановочное.
6.
На фото «тех лет» запечатлён момент строительства «золотых мозгов». Решение о возведении комплекса зданий Академии наук было принято в 1966 г., а сама стройка началась только в 1974. Здание строилось более двадцати лет.
10.
Андрей Тарковский около своего дома в 1-м Щипковском переулке. В 1980 году Тарковский уедет работать в Европу, откуда больше не вернётся. Осенью 2020 г. место ещё пустовало, но было обнесено глухим забором.
12.
Растянувшийся почти на 400 метров дом на Большой Тульской, названный в народе кораблем.
Архитекторы В.Д. Бабад, В.Л. Воскресенский, Л.В. Смирнова, В.Ш. Барамидзе. Строился почти 2 десятилетия, окончательно сдан в 1986 году.
Длина ~ 400 метров, высота ~ 50 метров, ширина ~ 15 метров (без балконов). 9 подъездов. 980 квартир.
Архитекторы В.Д. Бабад, В.Л. Воскресенский, Л.В. Смирнова, В.Ш. Барамидзе. Строился почти 2 десятилетия, окончательно сдан в 1986 году.
Длина ~ 400 метров, высота ~ 50 метров, ширина ~ 15 метров (без балконов). 9 подъездов. 980 квартир.
13.
Эта беседка-ротонда в Нескучном саду была построена в 1951 г. в честь юбилея города (800 лет). Указ о строительстве в 1947 году подписал Сталин.
Место историческое – здесь когда-то располагалась усадьба графини Голицыной, послужившей прообразом Пушкинской «Пиковой дамы»
Место историческое – здесь когда-то располагалась усадьба графини Голицыной, послужившей прообразом Пушкинской «Пиковой дамы»
15.
Научно-исследовательский экспериментальный институт металлорежущих станков (ЭНИМС), 5-й Донской проезд. Создан в 1933 на базе НИИ станков и инструментов и Центрального КБ по станкостроению.
16.
Магазин «Спорт» на улице Ивана Бабушкина, 17. Ещё его называли «Урал», поскольку здесь можно было купить запчасти на мотоциклы «Урал» и «Днепр». После 1990 г магазин переехал в Сокольники.
18.
Тут не все понятно. Здание с колоннами, что на карте обозначено, как Успенский переулок, 3 стр. 4, в сети описывается, как Бывший особняк Н. Н. Муравьева.
Но на фото 1985 г его нет. По информации из разных источников здание возведено только после 1996 г. , на месте хоккейной коробки соседней школы.
Но на фото 1985 г его нет. По информации из разных источников здание возведено только после 1996 г. , на месте хоккейной коробки соседней школы.
21.
Павильон станции метро Добрынинская. Станция была открыта в 1950 г. в составе участка «Парк Культуры» — «Курская».
22.
Дом почётного гражданина Ф. Н. Челнокова, строение 1830-х годов, объект культурного наследия. (Подкопаевский переулок, 2/6)
23.
Российская государственная детская библиотека на Калужской (Октябрьской) площади - одна из самых больших в мире библиотек для детей. Открытие библиотеки состоялось 30 декабря 1969 года по распоряжению министра культуры РСФСР.
26.
Садовая-Каретная с разницей более трёх десятков лет... Необычный дом в центре фото - доходный дом А. П. Лебедева, 1905 года постройки.
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