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Москва было/стало 1980-е

Москва было/стало 1980-е (31 фото)

Автор:
10 апреля 2021 21:17
Метки: Москва   Россия   СССР   Фотографии.   интересно   история   
607
31
Просто сравнение фотографий из 1980-х годов.
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Источник:

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Метки: Москва   Россия   СССР   Фотографии.   интересно   история   
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826
А я несу пакетик 3 часа назад
Да, знаков реально стало больше нынче...
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Свирепый Бамбр 23 минуты назад
Умри, оленевод! Изгадил такой город...
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