18.

Тут не все понятно. Здание с колоннами, что на карте обозначено, как Успенский переулок, 3 стр. 4, в сети описывается, как Бывший особняк Н. Н. Муравьева.

Но на фото 1985 г его нет. По информации из разных источников здание возведено только после 1996 г. , на месте хоккейной коробки соседней школы.