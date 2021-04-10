Техника из бумаги Алексея Рыжова. Часть 2

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Тольяттинец Алексей Рыжов уже много лет увлекается сборкой моделей военной техники из бумаги, картона, дерева и прочих материалов. Откуда пришло это хобби, Алексей уже не помнит, говорит, что ему с детства нравилась разная техника.
Благодаря интернету, Алексей нашел много единомышленников с разных городов России и ближнего зарубежья.
В этой части Алексей сделал бумажный КрАЗ, катер типа "Ярославец", японский корабль "FUSO" и прицеп с углем к паровозу.
Благодаря интернету, Алексей нашел много единомышленников с разных городов России и ближнего зарубежья.
В этой части Алексей сделал бумажный КрАЗ, катер типа "Ярославец", японский корабль "FUSO" и прицеп с углем к паровозу.
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25.
Небольшая историческая справка: проект линейного корабля "Фусо" основывался на проекте линейных крейсеров типа "Конго". "Фусо" был спущен на воду сто лет назад 28 марта 1914 года. Его длина - 192 м, ширина - 30, полное водоизмещение - 39 тыс. тонн, экипаж - 1396 человек. Потоплен 25 октября 1944 года в ночном бою с шестью американскими линкорами в проливе Суригао.
34.
Здесь первая часть: "Картонная армия" Алексея Рыжова#top-comments-3698597-0
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Метки: Фотографии. интересно мастер моделирование хобби
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