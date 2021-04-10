Техника из бумаги Алексея Рыжова. Часть 2

Тольяттинец Алексей Рыжов уже много лет увлекается сборкой моделей военной техники из бумаги, картона, дерева и прочих материалов. Откуда пришло это хобби, Алексей уже не помнит, говорит, что ему с детства нравилась разная техника.

Благодаря интернету, Алексей нашел много единомышленников с разных городов России и ближнего зарубежья.

В этой части Алексей сделал бумажный КрАЗ, катер типа "Ярославец", японский корабль "FUSO" и прицеп с углем к паровозу.

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9. Протекторы для колес. 0

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12. Журнал, из которого сделан КрАЗ 0

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16. Катер типа "Ярославец" 0

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19. Прицеп с углем для паровоза 0

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23. Положено основание для японского корабля "FUSO" 0

24. А вот и он во всей красе. 0

25. 0 Небольшая историческая справка: проект линейного корабля "Фусо" основывался на проекте линейных крейсеров типа "Конго". "Фусо" был спущен на воду сто лет назад 28 марта 1914 года. Его длина - 192 м, ширина - 30, полное водоизмещение - 39 тыс. тонн, экипаж - 1396 человек. Потоплен 25 октября 1944 года в ночном бою с шестью американскими линкорами в проливе Суригао.

26. Посмотрим детали. 0

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