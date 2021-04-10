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Техника из бумаги Алексея Рыжова. Часть 2

Техника из бумаги Алексея Рыжова. Часть 2 (34 фото)

Автор:
10 апреля 2021 20:51
Метки: Фотографии.   интересно   мастер   моделирование   хобби   
403
34
Тольяттинец Алексей Рыжов уже много лет увлекается сборкой моделей военной техники из бумаги, картона, дерева и прочих материалов. Откуда пришло это хобби, Алексей уже не помнит, говорит, что ему с детства нравилась разная техника.
Благодаря интернету, Алексей нашел много единомышленников с разных городов России и ближнего зарубежья.
В этой части Алексей сделал бумажный КрАЗ, катер типа "Ярославец", японский корабль "FUSO" и прицеп с углем к паровозу.
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Метки: Фотографии.   интересно   мастер   моделирование   хобби   
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65k
Пётровыч 3 часа назад
Я почти так же умею, вот...
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NONAME 2 часа назад
"прицеп" у паровоза называется тендер.
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5k
TirAn 3 часа назад
КРУТО. 5+++
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