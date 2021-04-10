3130
25
Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Официант уронил салат в декольте невесты: в соцсетях поделились эпичными историями со свадеб
- Подборка автомобильных приколов
- Подборка автомобильных приколов
- Совершенно упоротый пост о родственниках
- 30 абсолютно бесполезных вещей, которые почему-то существуют
79
Понравилось79
Новости партнёров
Изя, допустим у тебя есть шесть яблок, половину ты отдал Абраму. Сколько яблок у тебя осталось?
Пять с половиной.
- ... не вари козленка в молоке матери его...
Моисей:
- O, погоди, минуточку... А-а-а-а, я понял! Это означает - не ешь
мясного с молочным?!
Господь:
- Hе фантазируй. Пиши, что говорят - не вари козленка в моло...
Моисей:
- Aааа, сейчас, ага, все - понял: надо иметь отдельную посуду для
мяса и молока!
Господь (раздраженно):
- Послушай, что ты несешь? Я же тебе ясно сказал! Не выдумывай, пиши,
что диктуют: не вари козлен...
Моисей:
- Bсе, все, вот теперь - понял: после мясного надо подождать шесть
часов, прежде чем есть молочное, а после молочного...
Господь (устало, махнув рукой):
- Э, делайте, что хотите...