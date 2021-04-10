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Кудри вдоль ушей

Кудри вдоль ушей (25 фото)

Автор:
10 апреля 2021 19:24
Метки: Юмор   мнтересно   приколы   
3130
25

Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.

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Метки: Юмор   мнтересно   приколы   
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11  комментариев
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2k
Роман 2 часа назад
Урок в школе:
Изя, допустим у тебя есть шесть яблок, половину ты отдал Абраму. Сколько яблок у тебя осталось?
Пять с половиной.
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9k
Wolfsangel 16 минут назад
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6k
Alexander Ostrovsky 46 минут назад
Комментарий к фото
Монеты в 5 и 10 шекелей одинакового размера.
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913
Краснодар Alexander Ostrovsky 6 минут назад
Комментарий к фото
Ну вот, такой анекдот испортил.
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2k
kirka72 Час назад
Господь диктует Моисею Тору:
- ... не вари козленка в молоке матери его...
Моисей:
- O, погоди, минуточку... А-а-а-а, я понял! Это означает - не ешь
мясного с молочным?!
Господь:
- Hе фантазируй. Пиши, что говорят - не вари козленка в моло...
Моисей:
- Aааа, сейчас, ага, все - понял: надо иметь отдельную посуду для
мяса и молока!
Господь (раздраженно):
- Послушай, что ты несешь? Я же тебе ясно сказал! Не выдумывай, пиши,
что диктуют: не вари козлен...
Моисей:
- Bсе, все, вот теперь - понял: после мясного надо подождать шесть
часов, прежде чем есть молочное, а после молочного...
Господь (устало, махнув рукой):
- Э, делайте, что хотите...
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15k
Егор 2 часа назад
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145
Андрей 2 часа назад
На иврите в Аду разговаривают!

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3k
Timur Андрей Час назад
Ну тогда уж надо учить древнееврейский язык или библейский иврит Лешон ха Кодеш - Святой язык.
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145
Андрей Timur 15 минут назад
А ещё лучше латынь
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
У Вас есть веские доказательства?
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34k
jonnyD 2 часа назад
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