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Подборка гифок на различный вкус.
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Авторский пост
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Метки: Юмор гифки на различный вкус прикольные смешные
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А многих раздражает водяной знак на гифках, что я сам нарезал.
Шарюсь по сети, социалкам, скачиваю ролики, обращаю в гифки и, оказывается, не имею прав ставить водяной знак.
Как сказал однажды тов. Саахов: "Обидно, слющай...".