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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
09 апреля 2021 18:52
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
1507
15
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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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22k
Владимир 54 минуты назад
У Бухарика всегда гифки лучше, чем у других гифочников. Или просто уже привык Бухариковским?..
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265k
Booharik Автор поста Владимир 43 минуты назад
Увы, просто привык.
А многих раздражает водяной знак на гифках, что я сам нарезал.
Шарюсь по сети, социалкам, скачиваю ролики, обращаю в гифки и, оказывается, не имею прав ставить водяной знак.
Как сказал однажды тов. Саахов: "Обидно, слющай...".
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